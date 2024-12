Il rapporto dell'UE prevede un mercato stagnante dell'olio d'oliva

Secondo le stime della Commissione europea, nei prossimi anni la produzione e il consumo di olio d'oliva nell'Unione europea dovrebbero registrare un leggero calo.

Nel suo ultimo medio termine prospettive agricole, la Commissione ha evidenziato gli effetti dannosi di cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua e sulla produttività del suolo.

Questi cambiamenti stanno già avendo un impatto sulla produzione alimentare, tra cui l'olio d'oliva e le olive da tavola, e si prevede che si intensificheranno. Il rapporto ha osservato che questi cambiamenti "limitano il potenziale di crescita della resa e inducono uno spostamento delle zone agro-climatiche verso nord, influenzando i modelli di coltivazione delle colture".

Nonostante queste sfide, si prevede che il settore agricolo dell'UE aumenterà le esportazioni alimentari nel prossimo decennio, mantenendo al contempo l'autosufficienza in materie prime fondamentali quali grano, orzo, carne, latticini, vino e olio d'oliva.

La Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea vede una svolta verso l'esportazione di beni di valore più elevato anziché di grandi volumi. Si prevede che questa tendenza aumenterà il valore complessivo delle esportazioni dell'UE.

Si prevede un rallentamento della produzione agricola e si prevede che alcune materie prime, tra cui l'olio d'oliva, subiranno un calo nei prossimi dieci anni.

Il rapporto ha evidenziato una significativa contrazione consumo di olio d'oliva nei principali paesi produttori tra il 2010 e il 2024.

""Si prevede che la tendenza al ribasso osservata nel consumo di olio d'oliva negli ultimi anni continuerà nei principali paesi produttori, mentre si prevede che il consumo crescerà negli altri paesi dell'UE", si legge nel rapporto.

Secondo la Commissione, nel 1.79 nell'UE sono state consumate 2010 milioni di tonnellate di olio d'oliva. Questo volume è sceso costantemente a 1.59 milioni di tonnellate nel 2021 e 1.23 milioni di tonnellate nel 2022, con livelli simili registrati nel 2023 e nel 2024. Si prevede che questi volumi rimarranno costanti fino al 2035.

In Spagna, Italia e Grecia, si prevede che il consumo di olio d'oliva diminuirà fino al tre percento annuo nel prossimo decennio. Al contrario, in Portogallo, si prevede che il consumo e la disponibilità aumenteranno.

Nel resto dell'Unione Europea, si prevede che il consumo di olio d'oliva crescerà in media del 3.7% all'anno fino al 2035.

Per quanto riguarda la produzione, il rapporto ha evidenziato un graduale declino degli ettari di terreni agricoli destinati alla coltivazione dell'olivo in Italia e Grecia, due dei tre maggiori produttori del continente. Si prevede che questa riduzione porterà a ulteriori cali della produzione nei prossimi dieci anni.

""La futura redditività del settore dell'olio d'oliva dell'UE dipende dalla trasformazione di successo dei sistemi produttivi, vale a dire, dai frutteti estensivi alle piantagioni intensive e altamente meccanizzate", si legge nel rapporto.

Il documento menziona specificamente investimenti in agricoltura intensiva pratiche in Spagna e Portogallo, che dovrebbero sostenere un aumento medio della produzione annuale di circa l'1.2% in Spagna e l'-% in Portogallo nel prossimo decennio.

Si prevede che i rendimenti in questi paesi cresceranno rispettivamente dello 0.7% e dell'1.4% annuo.

Le difficili condizioni climatiche avranno un impatto anche sul settore delle olive da tavola, che dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile, seppur in lenta crescita nel prossimo decennio.

""Le proprietà benefiche del consumo di olive e le crescenti preoccupazioni per la salute relative alle abitudini alimentari supportano questa espansione", hanno scritto gli autori del rapporto.