Il caldo secco seguito da piogge torrenziali frenano le rese croate

Nonostante un raccolto difficile, gli olivicoltori e i frantoiani di tutta la Croazia sono ottimisti sulla qualità.

Un'estate calda e secca seguita da forti piogge ha complicato il raccolto per i produttori e ha portato i mugnai a segnalare rese di conversione deludenti.

"La qualità dell'olio d'oliva prodotto è scandalosa", ha affermato Rudolf Nemetschke, comproprietario di Avistria. "L'olio è molto fruttato e ha un profumo intenso 'colore e sapore verde – pomodoro verde, erbe aromatiche, foglie verdi. La qualità è la migliore degli ultimi dieci anni.”

Avstria produce olio extravergine d'oliva a Sveti Lovrec, nel cuore dell'Istria, la grande penisola nel Mare Adriatico settentrionale. L'azienda coltiva quasi 10,000 alberi su 35 ettari.

""Quest'anno le percentuali di macinazione sono state disastrose", ha spiegato Nemetschke, riferendosi alle rese di conversione.

Nel frattempo, il produttore istriano Mili Kus, comproprietario di Olivo Monte Cucco, ha affermato che l'anno di raccolto 2024/25 è stato il più difficile finora a causa del caldo estivo e della siccità seguiti da settimane di forti piogge.

I produttori di Olivo Monte Cucco hanno dichiarato che il 2024 è stato il loro raccolto più duro finora. (Foto: Olivo Monte Cucco)

""Guardando la prima pioggia, si sarebbe potuto sperare che potesse giovare al raccolto. Ma, a parte un po' di colorazione aggiuntiva sulle olive, non è successo", ha detto Kus. "Una pioggia così intensa ha finito per avere un impatto sul processo di maturazione dei frutti. Semplicemente si è fermato."

"Le forti piogge hanno avuto un impatto anche sul terreno, rendendo la raccolta molto più difficile a causa del fango che si era accumulato ovunque", ha aggiunto. "Tuttavia, credo che la qualità dell'olio d'oliva di quest'anno sia fuori dal mondo".

L'estate calda e secca, seguita da piogge torrenziali in autunno, hanno complicato il raccolto per i produttori della regione.

""Il nostro olio d'oliva Buza aveva una percentuale del 5.4 percento", ha osservato Nemetschke, riferendosi alla resa di conversione, determinata da quanti chilogrammi di olio d'oliva vengono prodotti da 100 chilogrammi di frutti.

"I numeri per Istarska Bjelica e Leccino erano migliori, con una media di circa l'8.5 percento", ha affermato Nemetschke. "Tali numeri non sono soddisfacenti, anche se erano attesi numeri bassi a causa dell'ondata di caldo estivo".

"Temiamo un netto aumento del prezzo dell'olio extravergine di oliva in Istria, poiché tutti i produttori si trovano più o meno nella stessa situazione", ha aggiunto.

La Croazia ha prodotto circa 3,500 tonnellate di olio d'oliva nel Anno del raccolto 2023/24Secondo i dati dell'Unione Europea, la Croazia ha prodotto una media di 3,800 tonnellate all'anno nell'ultimo decennio.

"L'estrema siccità estiva e le temperature eccezionalmente elevate non erano favorevoli ai parassiti e, di conseguenza, mosca di frutta d'oliva non è stato osservato affatto quest'anno", ha affermato Tedi Chiavalon, comproprietario di OPG Chiavalone.

Sandi e Tedi Chiavalon si aspettavano una resa inferiore alla media, ma sono rimasti sorpresi dai bassi livelli di petrolio. (Foto: OPG Chiavalon)

"Tali condizioni hanno portato a un raccolto estremamente sano e a una qualità incredibile di oli extravergini di oliva, non solo nella nostra tenuta ma in tutta la regione", ha aggiunto.

Gli oliveti della famiglia Chiavalon comprendono circa 9,000 ulivi che coprono più di 30 ettari nella zona di Vodnjan in Istria. Ha confermato che le rese di conversione erano estremamente basse.

""Rendimenti così bassi non si sono mai registrati nella storia recente e, nonostante un buon raccolto, la produzione totale di olio d'oliva in Istria alla fine sarà inferiore al solito", ha affermato Chiavalon.

""A causa delle temperature eccezionalmente elevate durante l'estate e del prolungato periodo di siccità senza pioggia, ci aspettavamo rese leggermente inferiori, ma non nella misura a cui abbiamo assistito alla fine", ha aggiunto.

Secondo dati dal governo croato, il paese vanta circa 20,000 ettari di uliveti, quasi la metà dei quali corrisponde a varietà autoctone. La maggior parte della produzione di olio d'oliva croato proviene da piccole aziende agricole a conduzione familiare.

L'Ufficio nazionale di statistica ultimo rapporto ha osservato che nel 2024 più della metà dell'olio d'oliva consumato nel Paese è stato importato.

A ottobre, i prezzi medi dell'olio extravergine di oliva nel Paese continuavano a salire, fino a 14 euro al litro.

I produttori dell'isola di Hvar hanno attribuito la causa del loro raccolto difficile alla siccità. (Foto: OPG Seca)

""La sfida più grande di questa stagione è stata la siccità che ha colpito alcune parti dell'isola e le aree circostanti", ha affermato Josipa Visković, responsabile degli eventi e della comunicazione presso OPG Seca. "In alcune zone non ha piovuto per quasi cinque mesi, il che ha messo a rischio la sopravvivenza dei frutti di quest'anno".

OPG Seca è un'azienda agricola olivicola pluripremiata situata sull'isola di Hvar, al largo della costa dalmata, dove coltiva circa 1,000 ulivi.

""Data l'impossibilità di irrigazione e la mancanza di un'infrastruttura idrica dedicata, siamo colpiti dalle condizioni climatiche che minacciano la secchezza degli ulivi", ha affermato Visković.

"Tuttavia, la natura ci ha benedetto con la pioggia proprio all'ultimo momento, così le olive sono state salvate con successo e l'olio è riuscito a svilupparsi nel frutto", ha aggiunto.

Visković ha sottolineato l'alta qualità dell'olio d'oliva, celebrata in un tradizionale evento di fine raccolta che fa parte delle numerose attività dell'azienda per promuovere l'isola cultura dell'olio d'oliva.