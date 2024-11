La siccità e l'inverno caldo causano un forte calo del raccolto in Sicilia

A differenza della maggior parte Italia continentale, le rese di olio d'oliva della Sicilia sono in linea o leggermente inferiori a quelle degli ultimi anni. Tuttavia, i volumi di produzione si sono più che dimezzati.

Secondo diversi coltivatori dell'isola mediterranea, questo calo può essere attribuito alle temperature insolitamente miti dell'inverno scorso. Allo stesso tempo, la persistente siccità in tutta la regione continua a rappresentare una minaccia.

Non c'è stato sostanzialmente inverno. Di conseguenza, gli ulivi non sono entrati nel loro consueto riposo vegetativo e in primavera si sono formate pochissime gemme, il che ha portato a livelli di produzione notevolmente inferiori. - Antonella Titone, titolare, azienda agricola Titone

"La realtà è che abbiamo assistito a un drastico calo della produzione, anche se è almeno compensato dalla qualità del olio extravergine d'oliva siamo riusciti a produrre”, racconta Maria Grazia Spanò da Buccheri, nell’angolo sud-orientale dell’isola, dove coltiva olive di varietà Tonda Iblea, Biancolilla e Moresca. Azienda agricola Vernèra.

"Quest’anno abbiamo iniziato la raccolta nell’ultima decade di settembre, partendo da una resa del 13 per cento, aumentata a circa il 15 per cento nella prima decade di ottobre e arrivata al - per cento nei giorni successivi”, ha sottolineato Spanò.

"Tuttavia, dopo le forti piogge a partire dal 20 ottobreth, i rendimenti sono scesi al 13 per cento", ha aggiunto. "Tuttavia, si tratta di un risultato eccellente, poiché siamo abituati a ottenere rese di solo il sette, l’otto o il dieci percento”.

Produttori della Sicilia occidentale, tra cui Antonella Titone, che coltiva olive Cerasuola, Nocellara del Belice, Biancolilla, Coratina e Frantoio tra Trapani e Marsala, ha riportato esperienze simili.

""La resa media di quest'anno è stata del 14.8 per cento, tenendo conto che alcune varietà come la Biancolilla hanno prodotto circa il dieci per cento, mentre la Cerasuola ha avuto una resa migliore", ha spiegato.

"Al momento della raccolta, le olive erano sane e carnose, anche grazie all'irrigazione di emergenza", ha aggiunto Titone. "Tuttavia, abbiamo dovuto affrontare un forte calo dei volumi a causa del caldo invernale".

Lei attribuì questo al mancanza di unità di raffreddamento gli alberi ricevuti durante l'inverno.

""In pratica non c'è stato inverno", ha detto. "Di conseguenza, gli ulivi non entrarono nel loro consueto riposo vegetativo e, in primavera, si formarono pochissime gemme, il che portò a livelli di produzione notevolmente inferiori. Questo problema era diffuso in tutta la regione.”

"Fortunatamente, rese superiori al solito hanno salvato la nostra stagione, insieme all'alta qualità dei prodotti che abbiamo ottenuto", ha aggiunto Titone.

Anche i produttori delle zone interne hanno espresso preoccupazioni simili, soprattutto per quanto riguarda la mancanza di precipitazioni.

"La siccità resta un problema importante qui, e anche le forti piogge che abbiamo sperimentato nelle ultime settimane non hanno alleviato completamente la siccità", ha affermato Paolo Miceli, co-fondatore di Miceli & Sensat a Monreale, vicino Palermo, dove coltiva olive Nocellara del Belice, Biancolilla, Cerasuola, Arbequina e Picual.

""Credo che questo abbia avuto un ruolo significativo nel calo del 60 percento della produzione che abbiamo registrato", ha affermato Miceli. "Abbiamo anche osservato rese più basse, a partire da circa il dieci percento all'inizio del raccolto, che sono aumentate leggermente fino all'11 percento con il progredire delle operazioni".

"Sul lato positivo, il mosca di frutta d'oliva era praticamente assente a causa delle prolungate ondate di calore", ha aggiunto. "Nonostante tutte le sfide, abbiamo prodotto oli extravergini di oliva di qualità eccezionalmente elevata."

Sulla costa sud-occidentale dell'isola, a Menfi, le rese sono state più elevate per Carmen Bonfante, produttrice del marchio di olio extravergine di oliva Embrace in provincia di Agrigento.

A differenza di molti altri, ha ottenuto buoni volumi di produzione dai suoi alberi di Nocellara del Belice, Biancolla e Cerasuola.

"“In termini di quantità è stata un’annata positiva per questa zona, con un prodotto eccellente”, ha riferito Bonfante. "Attribuisco questo successo al nostro impegno nei boschi, dove abbiamo implementato un sistema di irrigazione per contrastare la siccità".

"In genere, la mia resa media è di circa il 12 percento, ma quest'anno", ha concluso. "Sono riuscito a raggiungere un impressionante 16 percento. Questo compensa l'anno scorso, quando i rendimenti erano piuttosto bassi."