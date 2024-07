La siccità e le piogge intempestive causano scarsi raccolti in Uruguay

Due anni di siccità storica seguite dalle piogge durante la raccolta e dal ciclo naturale di produzione alternata dell'olivo hanno comportato un notevole calo produttivo nel piccolo stato sudamericano dell'Uruguay.

Gonzalo Aguirre, il pluripremiato produttore di Olivares de Santa Laura e presidente dell'Associazione olivicola uruguaiana (Asolur), ha stimato che la produzione scenderà a 500,000 litri (458 tonnellate) di olio d'oliva nel 2024, una diminuzione del 78% rispetto all'anno scorso raccolto eccezionale e il 72% al di sotto della media quinquennale.

"C’è stato un raccolto molto, molto basso”, ha detto. "Ciò è stato in parte dovuto alla siccità dell'anno scorso, che non ha permesso ai germogli di essere pronti per far crescere le olive. Inoltre, il raccolto è stato influenzato negativamente per alcuni produttori perché ha piovuto molto e hanno perso le olive.

Vedi anche: Aggiornamenti del raccolto 2024

Laura Da Trindade, la regista di Sapevo nel dipartimento interno sud-orientale di Lavalleja, hanno confermato che il raccolto di quest'anno è stato notevolmente inferiore a quello precedente.

"Il nostro raccolto è stato pessimo rispetto all’anno scorso, ma non così pessimo come quello del paese in generale”, ha detto. "Abbiamo raccolto il 75% della frutta rispetto ai due anni precedenti, che erano stati buoni raccolti".

"Il problema più grande è stato l’accumulo di petrolio, che è diminuito notevolmente rispetto agli anni precedenti”, ha aggiunto Da Trindade. "Eravamo in media al 13%, mentre prima eravamo al 14--%. È stata osservata una differenza significativa nella quantità di olio ottenuto”.

Con una produzione in calo da 11 tonnellate nel 2023 a sette tonnellate nel 2024, Da Trindade ha affermato che una delle sfide principali dell'azienda è stata la riduzione dei costi di produzione per mitigare l'impatto della resa inferiore.

"Le sfide di quest'anno sono state cercare di ridurre i costi del raccolto perché sapevamo che sarebbe stato negativo e anche che ci sarebbe stata meno domanda di servizi nel nostro frantoio a causa della mancanza di frutta nella regione", ha affermato. "Ciò ha aumentato notevolmente i nostri costi di produzione ed è stato uno dei motivi per cui quest’anno abbiamo scelto di meccanizzare la raccolta con ombrelli per ridurre i costi e i tempi di raccolta”.

Mentre la maggior parte dei produttori ha registrato rendimenti notevolmente inferiori, María Vittoria, la direttrice di Pique Roto nel vicino dipartimento della Florida, ha affermato che la sua produzione è aumentata con la maturazione degli alberi piantati di recente.

Pique Roto, nel dipartimento centro-meridionale della Florida, è tra i pochi produttori che quest'anno hanno registrato un aumento della produzione. (Foto: Pique Roto)

"Per noi il raccolto del 2024 è stato molto buono, raggiungendo 190 tonnellate di olive raccolte e molite, con 9,000 alberi ", ha affermato. "Forse siamo stati la piantagione che ha ottenuto… la più alta produzione di olio per ettaro: una media di 768 chilogrammi per ettaro, con l’eccellenza del Frantoio, che ci ha dato 1,417 chilogrammi di olio per ettaro”.

"Stimiamo che la produzione raggiungerà le 25 tonnellate, il 212% in più rispetto allo scorso anno", ha aggiunto Vittoria. "La produzione è stata fortemente influenzata dalla significativa siccità che ha colpito la regione e in particolare il dipartimento della Florida, dove ci sono stati otto mesi senza pioggia".

Ha affermato che le principali sfide dell'azienda sono garantire che il processo di molitura venga eseguito rapidamente e bene per ottenere un'alta qualità e arricchire il terreno con scarti di potatura e sansa di oliva per evitare l'uso di fertilizzanti chimici.

Il significativo calo della produzione in Uruguay arriva dopo a raccolto scadente nell’emisfero settentrionale e raccolti inferiori in Argentina, Cile e Perù. Di conseguenza, i consumatori in Uruguay hanno registrato aumenti significativi dei prezzi nel corso del 2024.

"I prezzi stanno già aumentando perché sono i grandi produttori del Mediterraneo a fissare i prezzi", ha detto Aguirre. "Quest'anno il commercio internazionale di prodotti sfusi in Uruguay è aumentato più che mai. Nel commercio al dettaglio c’è stato un aumento considerevole, dal 30 al 40%”.

"I prezzi in Uruguay sono già aumentati e credo che continueranno ad aumentare a causa della mancanza di offerta e della forte domanda", ha aggiunto Da Trindade. "Abbiamo dovuto [aumentare i nostri prezzi] un bel po’ quest’anno”.

Anche negli anni buoni, circa la metà della fornitura di olio d'oliva dell'Uruguay proviene da Argentina, Italia e Spagna. Di conseguenza, Vittoria ha affermato che i prezzi nazionali dell'olio d'oliva seguono una dinamica diversa rispetto a quelli degli oli importati.

pubblicità

pubblicità

"Il prezzo della produzione locale e della vendita può essere fissato in modo relativamente autonomo e puntuale, prendendo come riferimento la qualità”, ha affermato.

Tuttavia, Aguirre prevede che i prezzi all'importazione rimarranno stabili a breve termine e diminuiranno entro l'inizio del 2025, quando inizieranno ad arrivare gli oli d'oliva degli ultimi raccolti spagnoli e italiani.

"L'anno prossimo, se ci sarà un buon raccolto nel Mediterraneo e nella regione, credo che i prezzi potrebbero addirittura scendere", ha detto.

Invece di preoccuparsi troppo dei prezzi, Aguirre è più preoccupato del fatto che il Consiglio oleicolo internazionale (CIO) porti i premi Mario Solinas in Uruguay ad agosto. Questa è la prima volta che la competizione si svolge nell’emisfero australe.

Lo scarso raccolto in Uruguay coincide con l'ospitalità dei Premi Mario Solinas (Foto: Sabía)

Dato il magro raccolto e la pressione affinché l'evento abbia successo, teme che il momento sia sfortunato.

"È stato un cattivo raccolto e, anche se entrare in Mario Salinas non costa denaro, ha dei requisiti quantitativi e i produttori devono avvalersi di un notaio per sigillare i campioni", ha detto.

Il CIO ha recentemente annunciato modifiche alle sue regole per facilitare l’ingresso di un numero maggiore di piccoli produttori nell’emisfero meridionale. La quantità di olio d'oliva che ciascun produttore deve risparmiare dal lotto è stata ridotta da 4,000 a 1,000 litri.

Aguirre, che è stato fortemente coinvolto nel processo, spera in un'elevata affluenza alle urne da parte dell'Uruguay e degli altri sette paesi produttori dell'emisfero meridionale.

Ha confermato che la sua azienda avrebbe inviato i campioni, aggiungendo che non sapeva quanti campioni avesse già ricevuto la giuria del Laboratorio Tecnico uruguaiano. Anche Da Trindade e Vittoria hanno detto che parteciperanno.

I campioni devono arrivare entro il 15 agostoth. La valutazione avrà luogo a metà settembre, con i risultati annunciati prima della seconda conferenza annuale sull'olio d'oliva latinoamericano, che sarà tenutosi a Montevideo nel mese di novembre.

"Penso che sia importante che [il concorso diventi un evento annuale in Argentina e Uruguay] e che il mondo consideri la qualità dei produttori dell’emisfero meridionale perché, in generale, qui c’è molto impegno per la qualità”, ha affermato Aguirre.