Alla scoperta dell'olio d'oliva pluripremiato negli altopiani meridionali del Brasile

Immerso nel cuore dello stato brasiliano più a sud del Rio Grande do Sul, un vasto parco dedicato alla natura e agli ulivi è emerso come fonte di premiati olio extravergine d'oliva.

Estendendosi per decine di ettari, il parco ospita una vasta gamma di piante e animali, oltre a migliaia di ulivi. Ogni anno, centinaia di migliaia di visitatori rimangono meravigliati dal suo splendore naturale.

Il Parque Olivas do Gramado si trova sulle lussureggianti colline verdi della regione del fiume Caí, circa due ore a nord di Porto Alegre. Ufficialmente aperto ai visitatori sei anni fa, il parco degli ulivi affonda le sue radici in una ricca tradizione familiare.

"Il parco ha festeggiato il suo sesto anniversario a dicembre", ha detto André Bertolucci, comproprietario di Oliva di Gramado. "Tuttavia, le basi, tra cui infrastrutture turistiche, strade di accesso, uliveti, macchinari e attrezzature, sono state gettate a metà degli anni 2010, quando sono stati effettuati i primi investimenti nella nostra proprietà di famiglia per realizzare un grande sogno".

Dal 2023, Olivas do Gramado ha vinto due Silver Awards consecutivi NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva edizioni per la sua delicata miscela di olive Arbequina, Picual, Frantoio, Koroneiki, Ascolana e Manzanilla.

La famiglia si è avvalsa della competenza del patriarca Pedro Bertolucci, che dagli anni '1980 promuoveva il turismo in Brasile.

"Insieme ai miei fratelli Paula e Daniel e alla nostra defunta madre Susana Bertolucci, abbiamo visitato uliveti in paesi come Portogallo, Spagna e Italia e abbiamo osservato che la coltivazione dell'olivo in Brasile era ancora nelle sue fasi iniziali", ha detto Bertolucci.

Fu allora oleotourism è diventata la forza trainante di un nuovo progetto.

Tra le offerte turistiche di Olivas do Gramado c'è la possibilità per i visitatori di creare le proprie miscele di olio d'oliva. (Foto: Olivas do Gramado)

""Abbiamo visto un'opportunità unica di condividere con i brasiliani l'affascinante processo di produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità, arricchito da una gamma di esperienze gastronomiche, avventurose, contemplative e divertenti che ora costituiscono il fulcro delle attività di Olivas do Gramado", ha affermato Bertolucci.

"Nel parco, i visitatori possono partecipare alla degustazione sensoriale armonizzata, assaggiando fino a sette diversi oli d'oliva e infusi aromatici, ognuno abbinato a cibi specifici", ha aggiunto. "Durante le presentazioni giornaliere tenute in cinque sessioni nel nostro auditorium da 40 posti, i nostri sommelier tengono mini-lezioni sull'olio d'oliva, affrontando argomenti come la raccolta, l'estrazione, gli attributi sensoriali, la frode, l'analisi chimica e un'introduzione alla valutazione sensoriale."

La famiglia Bertolucci ha investito anche in un treno turistico, l'Olivas Express, che attraversa l'uliveto mentre una guida turistica descrive la piantagione, la gestione dell'uliveto e la raccolta.

"A febbraio e marzo ospitiamo un evento chiamato Nostra Oliva, dove i visitatori prendono parte alla raccolta delle olive e all'estrazione dell'olio, imbottigliando persino il loro oro liquido", ha detto Bertolucci.

"La giornata si conclude con una vista al tramonto sui canyon, con DJ ospiti, un sontuoso buffet di antipasti e, naturalmente, il nostro vino non filtrato appena fatto. olio nuovo", Ha aggiunto.

Secondo Bertolucci, Olivas do Gramado attrae 250,000 visitatori ogni anno, beneficiando della sua posizione in una popolare destinazione turistica locale.

Il suo proprietario stima che un quarto di milione di persone visiti ogni anno Olivas do Gramado per saperne di più sull'olio d'oliva e godersi il paesaggio pittoresco. (Foto: Olivas do Gramado)

""Immerso nella Foresta Atlantica e con viste mozzafiato sui canyon di Pedras Brancas nella campagna di Gramado, un'area modellata dalla colonizzazione italo-tedesca nella regione di Hortênsias del Rio Grande do Sul, questo sogno è diventato realtà", ha affermato Bertolucci.

Olivas do Gramado coltiva 29 ettari di uliveti con circa 12,600 ulivi, tra cui Arbequina, Koroneiki, Ascolana e Manzanilla. Nella proprietà vengono coltivate anche altre varietà spagnole, greche e italiane.

La maggior parte degli ulivi ha circa 10 anni, alcuni sono più giovani. Con la maturazione di questi alberi, l'azienda prevede un aumento sostanziale delle rese delle olive.

La selezione delle cultivar appropriate è stata essenziale per il successo del progetto.

"Abbiamo imparato molto dall'Uruguay, in particolare dall'Associazione Olivicola Uruguaiana (Asolur) e dalla Facoltà di Chimica dell'Università della Repubblica Uruguaiana", ha affermato Bertolucci.

""L'Uruguay ha una lunga tradizione di coltivazione dell'olivo in Sud America e rappresenta un ottimo punto di riferimento per l'olivicoltura brasiliana grazie alle somiglianze nei terroir", ha aggiunto. "Ciò ci ha aiutato molto a selezionare le varietà più adatte al nostro terreno nella Serra Gaúcha."

Secondo Bertolucci, la salvaguardia dell'ambiente è uno dei principi fondamentali dell'olivicoltura brasiliana.

"A Olivas do Gramado, tutte le foreste ripariali sono completamente preservate, proteggendo il bosco da funghi, afidi, cocciniglie e altre malattie che potrebbero colpire gli ulivi", ha affermato.

""Una gran parte dell'infrastruttura turistica è alimentata da un impianto fotovoltaico, che utilizza pannelli solari per generare energia verde per il mulino, il laboratorio, il negozio e il ristorante", ha aggiunto Bertolucci.

Inoltre, l'azienda si rifornisce di acqua da sorgenti e pozzi artesiani. Olivas do Gramado attribuisce grande importanza anche al trattamento dei rifiuti.

Le forti piogge della primavera scorsa hanno portato a un raccolto esiguo e a una produzione di olio d'oliva storicamente bassa in tutto il Rio Grande do Sul. (Foto: Olivas do Gramado)

"Tutti i rifiuti organici dei ristoranti vengono compostati e poi utilizzati come fertilizzante per gli uliveti e gli orti biologici", ha affermato Bertolucci. "I rifiuti non organici, come cartone, alluminio e plastica, vengono raccolti, selezionati e conservati in contenitori prima di essere inviati al riciclaggio."

""I proventi derivanti dalla vendita di questi materiali vengono reinvestiti per la manutenzione dei bidoni e dei contenitori per la spazzatura, della segnaletica turistica e per l'educazione ambientale del nostro personale", ha aggiunto.

L'azienda gestisce anche un impianto di trattamento degli effluenti, descritto da Bertolucci come "all'avanguardia." L'impianto converte le acque reflue nelle acque grigie utilizzate per la pulizia degli spazi esterni.

"Inoltre, oltre 49 ettari di aree di conservazione permanente garantiscono la piena salvaguardia della flora e della fauna della regione", ha affermato.

Secondo Bertolucci, gli olivicoltori della regione della Serra Gaúcha devono affrontare due grandi sfide, tra cui il terreno basaltico acido, che ha un alto contenuto di alluminio e richiede una calcinazione regolare.

"La seconda sfida è il terreno scosceso, che rende più difficile l'installazione di reti ombreggianti e la raccolta", ha osservato Bertolucci.

Nonostante gli ingenti investimenti effettuati nel corso degli anni, un'attenta pianificazione e le buone pratiche agricole, i coltivatori della regione restano vulnerabili alla crescente imprevedibilità del clima.

"Nel 2023, le forti piogge da settembre ad agosto hanno interrotto le fasi di fioritura, impollinazione e fecondazione degli ulivi nel Brasile meridionale", ha ricordato Bertolucci. "Solo pochi produttori hanno avuto raccolti di successo nel 2024, il che è stato deludente. L'apertura ufficiale del raccolto del 2024 si è tenuta a Olivas do Gramado, poiché il nostro microclima ci ha protetti dai gravi impatti affrontati dalla maggior parte dei produttori Gaúcho".

"Nel maggio 2024, tuttavia, abbiamo dovuto affrontare la più grande tragedia climatica nella storia del Paese. Piogge torrenziali ha causato inondazioni, frane e danni alle infrastrutture, anche nella nostra proprietà, dove la strada di accesso principale è stata distrutta", ha aggiunto. "Abbiamo dovuto aprire una strada secondaria e fare investimenti significativi per riparare quella danneggiata."

"Nonostante questi inconvenienti, abbiamo riaperto la strada di accesso principale questo dicembre e non abbiamo riscontrato problemi importanti con le strutture turistiche, il frantoio o l'uliveto", ha continuato Bertolucci.

Altre sfide derivano dalle malattie che possono colpire gli ulivi.

"Nella Serra Gaúcha, gli alti livelli di umidità e la nebbia frequente richiedono un attento monitoraggio dei funghi, che si diffondono facilmente in questo ambiente", ha spiegato Bertolucci. "Altre malattie, come cocciniglie, afidi e mosche bianche, sono meno comuni. Per mantenere sano il nostro uliveto, utilizziamo fungicidi e insetticidi regolamentati per proteggere gli alberi."

""Stiamo attualmente testando prodotti biologici provenienti dalla Polonia su alcune sezioni del nostro uliveto per valutare la possibilità di passare in futuro a un sistema di coltivazione biologico", ha aggiunto.

Il passo successivo prevede un'ulteriore espansione: presto entreranno in produzione altri sei ettari di ulivi.