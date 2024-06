I produttori croati condividono i segreti dietro il loro successo pluripremiato

Dopo un raccolto impegnativo, gli olivicoltori croati sono soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

I produttori del paese dell'Europa sud-orientale hanno ottenuto il quarto maggior numero di premi al concorso: 80 su 97 partecipanti. Secondo i dati del Olive Oil Times Classifica mondiale, solo l'Italia (148), gli Stati Uniti (96) e la Spagna (83) hanno vinto più premi.

La Croazia è un piccolo paese ma una superpotenza nella qualità degli oli d'oliva, che si conferma anno dopo anno. - Ivica Vlatković, presidente dell'Associazione degli olivicoltori zaratini

Tuttavia, agricoltori e mugnai hanno subito sottolineato che il loro tasso di successo dell’82% era il più alto tra tutti i paesi che hanno presentato più di dieci olio extravergine d'oliva campioni alla competizione mondiale.

I produttori croati hanno celebrato il loro successo dopo circostanze avverse, tra cui condizioni climatiche estreme e parassiti.

Il freddo durante la primavera, seguito dalla pioggia al momento della fioritura e dell'impollinazione, ha comportato una minore allegagione degli alberi. Ciò è stato seguito dall'emergere del mosca di frutta d'oliva prima della raccolta, che ha influito sulla quantità e sulla qualità dell'olio d'oliva.

"Abbiamo conquistato il quarto posto in una forte concorrenza con molti meno oli registrati rispetto ai nostri principali concorrenti", ha affermato Ante Vulin, il proprietario di Antino, che ha ottenuto un Gold Award per un Oblica medio.

Il produttore coltiva 1,000 alberi di ulivo, di cui 550 in produzione, lungo le rive del lago di Vrana, il lago più grande della Croazia, nella regione di Pakoštane, nella Dalmazia settentrionale.

Insieme a Vulin, altri tre produttori del comune, leggermente più piccolo di Manhattan, si sono aggiudicati cinque premi del Concorso Mondiale.

Tomislav Čudina di Olea Viola ha vinto un Gold Award per una miscela media; Vinko Lalin di OPG Lalin ha vinto due Silver Awards per una miscela e Oblica; e Mario Barešić di Capitano Drage ha vinto un Gold Award per un Oblica.

"Non abbiamo grandi piantagioni o quantità di petrolio”, ha detto Vulin. "Non abbiamo nemmeno i mulini. Ma abbiamo una tradizione, un modo naturale di coltivare frutti sani e di produrre olio di prima qualità che otteniamo mediante spremitura a freddo”.

Ivica Vlatković, il Presidente dell'associazione degli olivicoltori della contea e an produttore pluripremiato dalla vicina Cittanova, hanno anche salutato l'immenso successo del paese nonostante le sue piccole dimensioni.

La Croazia ospita circa 3.8 milioni di persone. Secondo la Commissione europea, il paese ha prodotto 3,500 tonnellate di olio d'oliva nella campagna agricola 2023/24, circa il -% in meno rispetto alla media dei quattro anni precedenti.

"La Croazia è un piccolo paese ma una superpotenza nella qualità degli oli d'oliva, cosa che si conferma anno dopo anno ", ha affermato Vlatković, ampiamente considerato il miglior olivicoltore tra i medici e il miglior medico tra gli olivicoltori.

Dal 2017 ha ottenuto anche 15 premi al NYIOOC, rendendolo il produttore di maggior successo del paese nella competizione.

Poiché Tomislav Duvnjak, proprietario di Vodice, lanciato a sforzo coordinato per organizzare e aiutare a finanziare i piccoli produttori dalmati per inviare le iscrizioni a New York nel 2021, la Croazia è stata costantemente uno dei maggiori vincitori del concorso mondiale.

Vlatković ha detto che lui e altri produttori ora "vivi alla giornata” quando la Croazia vince il maggior numero di premi al concorso.

"Gli oli d'oliva arrivano a New York da tutto il mondo dove vengono coltivate le olive ", ha affermato. "Ecco perché rappresenta il campionato mondiale nella valutazione della qualità dell'olio d'oliva. A livello globale, gli oli d'oliva croati confermano da anni la loro alta qualità per quanto riguarda il numero di oli inviati e premiati.

Vlatković ha affermato che i produttori croati sono incoraggiati a vedere che stanno ottenendo risultati simili ai loro omologhi nei paesi olivicoli più noti.

Lui ha attribuito lo sproporzionato successo del paese a diversi fattori, tra cui la mentalità dei produttori croati, molti dei quali sono piccoli agricoltori che si dedicano alla cura di un piccolo numero di alberi.

Un'altra chiave del successo del paese è la formazione professionale fornita a questi olivicoltori attraverso le associazioni regionali e nazionali.

Inoltre, sono stati compiuti sforzi significativi per costruire frantoi di alta qualità con capacità sufficiente per lavorare ciò che viene raccolto lo stesso giorno.

Vlatković ha anche elogiato il ruolo dei panel di degustazione locali nell'aiutare gli olivicoltori a identificare i difetti e determinarne le cause.

Infine, ha affermato che molti coltivatori partecipano a numerosi eventi locali e nazionali, creando uno spirito competitivo e una cultura del miglioramento nel settore.

"Se invece di 97 gli olivicoltori croati avessero inviato almeno altrettanti dei loro oli al NYIOOC [come hanno fatto i produttori di altri paesi], sono sicuro che avrebbero vinto più Gold Awards e così avrebbero mostrato a tutti quanto lontano è arrivata la Croazia nella produzione di oli extra vergini di oliva di alta qualità ", ha affermato Vlatković.

Ha aggiunto che le condizioni sembrano buone negli oliveti in vista della campagna 2024/25,

"La situazione negli uliveti è promettente ", ha detto Vlatković. "La primavera ha portato abbastanza umidità. Le temperature sono quasi ideali, quindi gli ulivi sono pieni di fiori.

"Ci aspettiamo anche una buona impollinazione”, ha aggiunto. "Il raccolto è ancora lontano, ma ci sono tutte le possibilità che la campagna abbia successo. Molto più successo rispetto allo scorso anno, il che significa più petrolio alla più grande valutazione della qualità del mondo a New York.