Il caos climatico devasta il raccolto cileno

La produzione di olio d'oliva in Cile è scesa ai livelli più bassi dal 2013, dopo che le elevate temperature primaverili e le piogge durante la raccolta hanno messo in difficoltà agricoltori e frantoiani in tutto il Paese.

""La produzione di olio d'oliva durante la stagione 2024 ha raggiunto le 15,000 tonnellate", ha affermato Gabriela Moglia, direttore generale di ChileOliva, un'associazione di produttori. "Ciò rappresenta una diminuzione del 29 percento per quanto riguarda le tonnellate di petrolio ottenuto nel 2023” ed è inferiore del 33 percento rispetto alla media quinquennale.

"“Le sfide principali sono state le piogge intense nei mesi del raccolto", ha aggiunto Moglia.

Vedi anche: Aggiornamenti del raccolto 2024

Secondo Jorge Astudillo, consulente per la produzione di olio d'oliva, le alte temperature invernali e primaverili associate a El Niño nel nord del paese ha danneggiato molti ulivi in ​​fiore.

"La produzione nella zona di Coquimbo, 300 chilometri a nord di Santiago, in particolare… è praticamente arrivata a zero o quasi zero”, ha detto Ai due lati del tavolo, un podcast. "È un'area molto importante... Il venti per cento, se non di più, della produzione proviene da questa zona."

"Ma nel resto del Paese è stato un anno normale in termini di produzione", ha aggiunto Astudillo. "Sebbene le prime piogge abbiano influito sul raccolto, in altre zone si è verificato il gelo."

La coltivazione dell'olivo interessa l'intera metà settentrionale del Cile, estendendosi per circa 2,000 chilometri dalla valle di Azapa, vicino al confine peruviano, fino alla valle centrale del Maule.

Di conseguenza, i produttori delle due sponde opposte del secondo paese produttore di olio d'oliva delle Americhe si trovano ad affrontare diverse sfide.

Insieme al clima insolitamente caldo, i coltivatori nel nord del paese stanno combattendo la siccità mediterranea infestazioni di moscerini della frutta. La specie invasiva, che si pensa sia stata introdotta tramite frutta di contrabbando dal Perù, è "ha causato il caos” negli uliveti su entrambi i lati del confine.

Nel frattempo, nella valle del Maule, Las Doscientos direttore generale José Pablo Illanes ha affermato che l'azienda ha registrato un calo della produzione del 20%, attribuendo il calo in parte al fatto che molti alberi sono entrati in un '"anno di riposo" nel ciclo naturale di alternanza produttiva dell'olivo e un certo impatto dovuto al clima.

La raccolta dell'azienda è iniziata a maggio ed è durata 70 giorni, più del solito a causa delle piogge persistenti. Nonostante ciò, Illanes è più preoccupato per il potenziale di lunghi periodi di siccità.

""Imparare a convivere con il cambiamento climatico è tutto", ha affermato. "Sappiamo che, soprattutto, la questione dell’acqua è quella che più preoccupa quando si guarda al futuro”.

Fernando Carrasco Spano, il amministratore delegato di Olivos Ruta del Sol, i cui uliveti si trovano a circa 100 chilometri a nord della valle del Maule, hanno confermato che le condizioni climatiche hanno determinato una resa inferiore.

"Quest'anno abbiamo avuto un calo del sette percento nella resa", ha affermato. "Le olive non hanno raggiunto la concentrazione di olio degli anni precedenti. I chilogrammi totali di olive erano molto buoni, ma la loro resa è stata molto bassa."

""La sfida principale di questa stagione è stata bilanciare il tempo di raccolta con la resa", ha aggiunto Carrasco Spano. "Da un lato, volevamo raccogliere presto per evitare il rischio di gelate. Dall'altro, volevamo aspettare qualche giorno o settimana affinché le olive continuassero ad accumulare olio. Alla fine, abbiamo ottenuto un buon risultato e una preziosa campagna 2024".

Nonostante il drastico calo della produzione, gli esportatori cileni hanno tratto vantaggio dai consecutivi scarsi raccolti nel bacino del Mediterraneo e dai conseguenti prezzi storicamente elevati in Europa e nelle Americhe.

pubblicità

pubblicità

""Nel primo semestre del 2024, ovvero da gennaio a giugno, sono stati esportati 38,165,119 dollari (34,347,980 euro) di valore FOB, con un incremento del 50 percento rispetto allo stesso periodo del 2023", ha affermato Moglia.

"Per quanto riguarda il volume delle spedizioni di olio d'oliva all'estero, nella prima metà del 2024 sono state spedite in totale 4,176 tonnellate di olio d'oliva, con un calo del due percento rispetto allo stesso periodo del 2023", ha aggiunto.

Brasile e Stati Uniti restano le principali destinazioni delle esportazioni cilene, rappresentando rispettivamente il 58.4 e il 23.1 percento in valore. La Spagna rappresenta la terza destinazione principale, rappresentando il 7.4 percento in quantità.

"“C'è stata una maggiore richiesta da mercati come il Brasile", ha confermato Illanes. "Il fatto che la produzione in Spagna sia diminuita negli ultimi tre anni consecutivi a causa della siccità ha causato una diminuzione delle scorte mondiali di petrolio e ha portato a una maggiore domanda dai mercati vicini".

""Le nostre esportazioni sono cresciute del 33.4 per cento, sia in valore che in volume", ha aggiunto Carrasco Spano.

A causa della costante domanda globale e della diminuzione della produzione, i prezzi dell'olio d'oliva in Cile sono aumentati in modo significativo.

Secondo Astudillo, il prezzo di una bottiglia di olio d'oliva da mezzo litro con marchio del produttore è di circa 7,500 pesos cileni (7.30 €). Stima che i cileni consumino tra 900 millilitri e un litro di olio d'oliva pro capite.

"Il prezzo degli oli in bottiglia sugli scaffali [è raddoppiato], quindi il mercato è stato costretto, soprattutto il consumatore finale, a cercare formati più grandi o più economici", ha affermato.

Sebbene quest'anno non siano stati pubblicati dati ufficiali sul consumo nazionale di olio d'oliva, ha aggiunto Astudillo, "vediamo che c’è una diminuzione dei consumi a livello locale.”

Tuttavia, ha affermato Illanes, Las Doscientos, che vende circa il 50 percento del suo olio d'oliva in Cile, non ha registrato un calo della domanda rispetto alla riduzione dell'offerta.

""Indipendentemente dal prezzo, che è aumentato molto, la domanda non è mai diminuita nella stessa proporzione dell'offerta", ha affermato. "Ora sappiamo che la domanda è stata mantenuta pur raggiungendo questi livelli di prezzo. Questo ci dà tranquillità sapendo che le persone apprezzano l'olio d'oliva come parte del loro paniere familiare di base".