Un celebre contadino siciliano preserva i paesaggi e le cultivar tradizionali

A Buccheri, il comune più alto dei Monti Iblei in Sicilia, ulivi millenari si stagliano imponenti come custodi ancestrali del territorio che ospita agrestis.

""I nostri frutteti sono composti principalmente da alberi secolari, alcuni dei quali risalgono probabilmente a più di mille anni fa", ha affermato il comproprietario Pietro Nicotra.

Agrestis è stata fondata nel 2003 nell'angolo sud-orientale della Sicilia dal padre di Nicotra, Lorenzo, e dal suo amico, Giuseppe Paparone. L'azienda mira a perseguire la qualità e a mettere in risalto la varietà autoctona di olive Tonda Iblea.

Il nostro obiettivo non è solo quello di produrre oli extravergini di oliva e olive di alta qualità, ma anche di salvaguardare questi antichi uliveti. - Pietro Nicotra, comproprietario Agrestis

""I nostri ulivi sono sparsi su questi pendii ripidi secondo uno schema di piantagione esteso e irregolare", ha detto Nicotra. "In primavera, gli spazi tra loro diventano prati in fiore. gestione organica ci consente di mantenere i boschi sani, rigogliosi e ricchi di biodiversità."

Un tempo consumata principalmente come oliva da tavola, la Tonda Iblea è sempre più utilizzata per produrre olive pluripremiate olio extravergine d'oliva.

Uno di questi è Agrestis Fiore d'Oro DOP, un monovarietale che ha vinto cinque Gold Award al NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva, grazie al suo profilo complesso. I suoi profumi di pomodoro verde, mela e balsamico si fondono con note di fave, asparagi, sedano e basilico.

"Agrestis è stata tra le prime aziende della zona a effettuare una vendemmia anticipata", ha affermato Nicotra. "Considerate che qui, in passato, per tradizione, la vendemmia iniziava l'8 dicembre [giorno dell'Immacolata Concezione, giorno festivo in Italia].”

"Quando eravamo bambini, aiutavamo i nostri genitori a raccogliere le olive durante Vacanze di Natale", Ha aggiunto. "Hanno iniziato la raccolta a novembre, poi a ottobre e ora raccogliamo i primi frutti a fine settembre".

Oggi Nicotra gestisce l'azienda agricola con la sorella Julia, il padre e Salvatore Paparone, figlio del co-fondatore dell'azienda. Julia è entrata a far parte del team due anni fa e supervisiona la comunicazione aziendale.

Lorenzo e Pietro Nicotra sotto un ulivo secolare presso l'azienda agricola Agrestis. (Foto: Agrestis)

""Io e Julia siamo bilingue grazie a nostra madre, Rosa, che è tedesca, e questo mi ha spinto a frequentare un liceo linguistico", ha detto Nicotra. "Poi, ho conseguito un master in economia aziendale mentre Salvatore ha studiato scienze e tecnologie alimentari. Avendo background educativi diversi, utilizziamo le nostre competenze in un'area specifica dell'azienda."

Un team di lavoratori sul campo supporta il team tutto l'anno. Durante una buona stagione di raccolta, vengono impiegate fino a 30 persone per raccogliere i frutti di 20,000 alberi. I boschi si estendono su 120 ettari, in parte di proprietà dell'azienda e in parte in affitto.

""Non sappiamo chi ha piantato i nostri ulivi", ha detto Nicotra. "Ho sentito una leggenda sui Greci, che arrivarono con le navi, poiché la valle dove ora si trovano i frutteti era un fiume navigabile, trovarono ulivi selvatici sulle sue rive e li addomesticarono. Tuttavia, questo suggerisce che la coltivazione dell'olivo fu diffusa dalle antiche popolazioni che si insediarono in questa zona."

Ancora più indietro, milioni di anni fa, i Monti Iblei erano un complesso vulcanico sottomarino formatosi per sollevamento tettonico. Ciò diede origine a un terreno fertile, dove oggi prosperano gli ulivi a un'altitudine compresa tra 600 e 700 metri.

Le estese radici di questi alberi secolari riescono ad assorbire l'acqua dagli strati profondi del terreno, rendendoli resistenti ai lunghi periodi di siccità che si verificano sull'isola.

"Questi vecchi ulivi non hanno bisogno di essere irrigati e, in ogni caso, non è possibile realizzare un sistema di irrigazione a causa della disposizione irregolare dei vecchi frutteti", ha affermato Nicotra. "Tuttavia, ultimamente, hanno avuto maggiori difficoltà con lo stress idrico prolungato".

"Abbiamo dovuto infatti far fronte agli effetti del cambiamento climatico, che ha portato a una minore produzione per due anni consecutivi", Ha aggiunto.

L'agricoltore siciliano ha affermato che i problemi più significativi si sono verificati nel periodo della fioritura dell'olivo, generalmente la fase più delicata della ciclo di vita dell'albero.

""Siamo passati rapidamente dalle rigide temperature invernali al caldo estremo e all'afa, come se non ci fosse primavera", ha detto Nicotra. "Qui in montagna abbiamo notti umide con gelo e se la temperatura del mattino raggiunge i 28-30 °C, i fiori si bruciano facilmente, come è successo l'anno scorso."

Inoltre, Nicotra ha affermato che, per le sue caratteristiche varietali, la Tonda Iblea necessita di condizioni climatiche ideali per una buona impollinazione. Per facilitare questo processo, gli antichi contadini piantavano accanto ad essa varietà impollinatrici, come la Biancolilla, la Nocellara e la localmente chiamata Oliva Lunga, che Agrestis ora utilizza per creare miscele.

Lorenzo Nicotra usa il rastrello per raccogliere le olive. (Foto: Agrestis)

L'azienda si affida a un frantoio nella vicina città di Ragusa per trasformare i frutti entro poche ore dalla raccolta. I macchinari all'avanguardia del frantoio consentono un'estrazione ottimale dei sei oli extravergini di oliva prodotti da Agrestis. Alcuni di questi sono certificati con la Denominazione di Origine Protetta (DOP) Monti Iblei e la Sicilia Indicazione Geografica Protetta (IGP).

""A causa del calo della produzione, l'ultima raccolta ha richiesto meno lavoratori e si è conclusa prima", ha detto Nicotra. "A inizio dicembre, abbiamo raccolto gli ultimi frutti da lavorare per le olive da tavola. In estate, monitoriamo tutte le piante e, in base a quanta frutta producono, decidiamo quali mettere da parte per questo scopo.”

Oltre alla lavorazione delle olive in salamoia, l'azienda ha ripreso un antico metodo di salatura a secco chiamato 'Passuluna.' Questo metodo prevede di mettere i frutti in barili con sale e girarli continuamente per un mese. Il risultato è un prodotto dal sapore intenso.

"Il nostro obiettivo non è solo quello di produrre oli extravergini di oliva e olive di alta qualità, ma anche di salvaguardare questi antichi oliveti e il loro territorio", ha affermato Nicotra. "Vorrei dire che il nostro compito è preservare questa terra".

Ha spiegato che in passato, ogni famiglia in questo piccolo villaggio di montagna si prendeva cura del proprio frutteto, ma oggigiorno, molti appezzamenti sono stati abbandonati a causa della mancanza di ricambio generazionale. Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha affittato o acquistato frutteti abbandonati e semi-abbandonati per rianimarli.

"Con il nostro lavoro manteniamo puliti i frutteti, prevenendo gli incendi e riducendo i rischi idrogeologici", ha affermato Nicotra. "In estate, quando la temperatura è molto alta, un incendio boschivo può diffondersi più facilmente se i campi sono pieni di erba e cespugli cresciuti troppo, e un piccolo incendio può distruggere in un attimo un ulivo che è lì da secoli".

Mantenere l'erba tagliata e rimuovere i detriti di potatura aiuta a prevenire l'accumulo di sterpaglie che potrebbero alimentare incendi. (Foto: Agrestis)

"Poi, quando la terra brucia e le piante non riescono più a sostenerla con le loro radici, possono facilmente verificarsi frane dopo piogge torrenziali", ha aggiunto. "È ben noto che questa situazione è aggravata da cambiamento climaticoIl nostro obiettivo è realizzare un'olivicoltura sostenibile, che, basata su prova scientifica, aiuta ad affrontarlo."

Quando il team recupera un uliveto, le piante trascurate vengono solitamente sottoposte a potatura di riforma, che comporta il taglio dei rami principali. Ciò implica un periodo di attesa di diversi anni prima che nuovi germogli inizino a germogliare e gli ulivi producano nuovamente frutti.

"Lavorare su questo terreno in pendenza richiede più sforzi e fa aumentare i costi di produzione", ha affermato Nicotra. "Questo si aggiunge ai problemi climatici che stiamo affrontando e al conseguente calo della produzione degli ultimi anni. E tuttavia, questo non ci impedisce di proseguire nel nostro cammino e di migliorarci, impegnandoci a fare del nostro meglio anche in questo periodo difficile per l'olivicoltura".

Ha citato i commenti di alcuni visitatori rimasti colpiti dalla tenacia del suo team nel lavorare ricercando la qualità in un contesto così impegnativo.

"Qualche tempo fa, al termine di una visita sul campo, un agronomo esperto mi disse che noi '"dovrebbe essere pagato per continuare a lavorare qui' poiché, a suo parere, non è economicamente fattibile", ha affermato Nicotra. "Ci ha dato dei pazzi, perché si chiedeva come avremmo potuto coltivare questi appezzamenti e continuare a essere un'azienda fiorente".

"E continuiamo ancora, con passione e impegno, a realizzare questo lavoro che ci sta regalando tante soddisfazioni”, ha concluso. "I nostri prodotti sono ampiamente apprezzati e i nostri clienti sanno che la qualità che offriamo va di pari passo con il nostro impegno nella tutela di questi ulivi secolari e del loro ambiente, che sono un vero patrimonio di tutti".