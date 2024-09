Si prevede che la resa delle olive da tavola della California aumenterà per il secondo anno consecutivo

Si prevede che la produzione di olive da tavola della California aumenterà per il secondo anno consecutivo dopo un inizio piovoso nel 2024 e condizioni meteorologiche favorevoli durante la fioritura degli ulivi.

In un sondaggio annuale condotto su 249 coltivatori, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha stimato che la California produrrà 40,000 tonnellate di olive da tavola nel 2024, con un aumento del sei percento rispetto al 2023 e il doppio della resa nel 2022.

L'USDA ha stimato che la produzione di Sevillano sarebbe aumentata notevolmente, raggiungendo le 3,200 tonnellate USA, mentre la produzione di Manzanillo ha raggiunto le 36,700 tonnellate USA. Altre varietà rappresentano le restanti 100 tonnellate USA previste.

Il dipartimento ha attribuito l'aumento della produzione alle precipitazioni di fine inverno e inizio primavera, che hanno accumulato il manto nevoso nella Sierra Nevada e aumentato la capacità del bacino idrico. "normali condizioni idriche". A ciò seguì un clima favorevole, poiché gli ulivi fiorirono a maggio e i frutti iniziarono a maturare.

USDA

L'USDA ha osservato che le alte temperature estive hanno costretto molti coltivatori di olive da tavola a irrigare i loro oliveti. Il dipartimento ha aggiunto che la manodopera insufficiente, i crescenti costi di produzione e i problemi di marketing restano le principali sfide che il settore deve affrontare.

Nonostante il secondo anno consecutivo di aumento del raccolto, la produzione di olive da tavola della California continua a diminuire.

Tra il 2010 e il 2014, il Golden State ha prodotto una media di 82,700 tonnellate USA di olive da tavola all'anno. Questa media di produzione è scesa a 68,520 tonnellate USA dal 2015 al 2019, precipitando a 33,490 tonnellate USA dal 2020 al 2024.

"Perché il tonnellaggio sta diminuendo? I fatti indicano il meteo, l'accesso alla manodopera, i costi crescenti e la concorrenza delle importazioni a basso costo", ha scritto Liz Tagami, fondatrice di American Olive Farmer, in un rapporto sul raccolto di maggio 2024.

In particolare, ha citato la siccità in California dalla fine del decennio 2010 all'inizio del decennio 2020 e gli eventi meteorologici estremi primaverili come due fattori climatici che hanno avuto un impatto sulla produzione.

Ha inoltre sottolineato le politiche restrittive in materia di immigrazione che hanno reso più difficile per i produttori che si affidano alla raccolta manuale trovare lavoratori sufficienti.

""La politica sull'immigrazione ha messo a dura prova la manodopera dei migranti, rendendo difficile trovare lavoratori documentati che lavorino quando le olive sono pronte", ha scritto Tagami.

Oltre alle sfide poste dal clima e dalla mancanza di manodopera, anche le condizioni economiche locali e internazionali hanno messo a dura prova i coltivatori di olive da tavola della California.

Tagami ha sottolineato l'aumento dei costi del carburante, mitigazione della mosca dell'olivo, permessi e tasse, uniti a quella che lei ha definito una concorrenza sleale da parte delle importazioni di olive da tavola europee, in particolare spagnole.

""Le olive importate, coltivate senza la manodopera e le protezioni ambientali della California e con il beneficio dei sussidi dell'UE, possono essere coltivate, spedite e vendute negli Stati Uniti a prezzi inferiori a quelli che possiamo produrre qui, nonostante le recenti tariffe compensative per le olive mature in scatola", ha scritto Tagami.

Tuttavia, gli olivicoltori della California hanno ricevuto buone notizie a luglio dopo che la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha votato per estendere le tariffe su alcune importazioni di olive nere mature da tavola spagnole per altri cinque anni.