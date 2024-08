La provincia di Buenos Aires vede una crescita significativa nella produzione di olio d'oliva

La produzione di olio d'oliva è in lento ma costante aumento nel provincia di Buenos Aires, alimentato dai nuovi ulivi piantati in contrada Coronel Dorrego.

Gli ulivi furono piantati per la prima volta a Coronel Dorrego circa 50 anni fa, 525 chilometri a sud della capitale nazionale. Da allora, si sono espansi fino a coprire circa 2,500 ettari e contribuiscono a circa la metà della produzione annuale di olio d'oliva della provincia.

Secondo i dati della Federazione olivicola argentina (FOA), la provincia di Buenos Aires è responsabile del 96% della produzione nazionale. Circa il -% della produzione di olio d'oliva argentino avviene nelle regioni occidentali di San Juan, La Rioja, Catamarca e Mendoza.

Nel tentativo di espandere la coltivazione dell'olivo nella zona, i produttori locali hanno collaborato con l'Istituto nazionale di tecnologia agricola (INTA) per trovare i posti migliori nel distretto per piantare più alberi e sviluppare un marchio regionale.

Nonostante il suo clima nettamente diverso da quello dell'Argentina occidentale più arida e montuosa, José Massigoge, ricercatore dell'INTA Barrow a Buenos Aires, ha dichiarato ai media locali che le condizioni del suolo e del clima sono ancora favorevoli all'olivicoltura.

"Ad esempio, la zona intorno a Dorrego, in particolare vicino alla costa, possiede terreni altamente adatti caratterizzati da terriccio sabbioso che offrono un eccellente drenaggio, uno dei requisiti essenziali per la coltivazione degli ulivi", ha affermato. "Sebbene l'olivo sia una pianta resistente, necessita di un adeguato drenaggio per le sue radici, una condizione adeguatamente soddisfatta in questa regione.

I produttori hanno affermato che l'ampiezza termica favorisce la maturazione graduale del frutto, che si traduce in livelli elevati di fenoli e un'elevata percentuale di acido oleico.

Massighoge lo ha notato "le temperature fresche durante la raccolta anticipata contribuiscono alla presenza di polifenoli e altri composti essenziali, che conferiscono amarezza all'olio. Inoltre, questa condizione è vantaggiosa per preservare l’olio, garantendo elevati livelli di durabilità nel tempo.”

Federico Bottini, partner di Agroliva, ha aggiunto che il significativo sbalzo tra le temperature diurne e notturne produce oli d'oliva con interessanti qualità organolettiche.

"Un'altra distinzione degna di nota è la disponibilità di risorse idriche; la regione riceve circa 600 millimetri di pioggia all'anno, una quantità considerevolmente superiore a quella delle più grandi aree di piantagioni del paese”, ha affermato. "Nella nostra regione l’irrigazione è necessaria, ma serve soprattutto come misura complementare. Inoltre, il clima più fresco durante la stagione del raccolto influenza positivamente gli indicatori di qualità del prodotto".

"Pur non possedendo competenze specialistiche in questo campo, posso attestare che i nostri oli danno costantemente ottimi risultati sia nelle valutazioni fisico-chimiche che sensoriali”, ha aggiunto. "Di conseguenza, abbiamo costantemente ottenuto risultati favorevoli in varie competizioni”.

L'Argentina rimane un paese relativamente modesto olio extravergine d'oliva produttore rispetto ai maggiori produttori del bacino del Mediterraneo. Secondo i dati del Consiglio oleicolo internazionale, negli ultimi cinque anni il paese ha prodotto una media di 31,800 tonnellate all'anno, rendendolo il più grande produttore al di fuori del Mediterraneo.

Tuttavia, i produttori prevedono a declino del raccolto quest'anno a causa dell'ingresso di molti boschetti in un 'fuori anno" nel ciclo naturale alternato dei cuscinetti, mancanza di ore fredde ed eventi meteorologici estremi.

Tuttavia, gli agricoltori continuano a piantare nuovi ulivi in ​​tutto il paese, soprattutto a San Juan e La Rioja, per soddisfare la crescente domanda negli Stati Uniti e Europa.

Le prime piantagioni a Buenos Aires iniziarono alla fine degli anni '1940. A quel tempo si coltivavano soprattutto alberi di Picual e di Arbequina e la produzione veniva effettuata con metodi tradizionali.

Tuttavia, le pratiche contemporanee nella regione si sono evolute per incorporare alberi di Arbosana e Koroneiki piantati in uliveti ad alta densità, che presentano più di 2,000 alberi di ulivo per ettaro.

Federico Hollender, il proprietario di Estilo Oliva a Coronel Dorrego, ha ricordato l'adattamento alla tecnologia più moderna.

"Abbiamo deciso di imparare, adottare le ultime tecnologie in questa attività e optare per il sistema superintensivo”, ha affermato. "Poi abbiamo iniziato a piantare più ettari con altre varietà di olivo e abbiamo deciso di continuare a crescere ".

I produttori sono ottimisti sul fatto che la coltivazione dell'olivo continuerà ad espandersi nella provincia di Buenos Aires e sostengono il lancio di un concorso internazionale di olio d'oliva nella capitale.