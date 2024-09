Portare i sapori del Peloponneso nelle cucine americane

Quando la greco-americana Katerina Mountanos si stabilì negli Stati Uniti e mise su famiglia, rimase delusa dal sapore della maggior parte degli oli d'oliva greci venduti nei supermercati americani.

"Quando ho formato la mia famiglia, ho iniziato a cucinare di più a casa", ha raccontato Mountanos Olive Oil Times. "Ho scoperto che il Olio extra vergine di oliva greco al supermercato qui non aveva niente a che vedere con quello che la mia famiglia produceva e gustava in Grecia."

Nonostante sia cresciuta principalmente tra Londra e New York, Mountanos ha trascorso le estati della sua infanzia nella casa di famiglia nella pittoresca cittadina di Koroni, nel Peloponneso meridionale.

Vedi anche: Profili del produttore

"Questo villaggio idilliaco ha sempre rappresentato la vera Grecia", ha affermato. "Non so se riesco a descrivere a parole il rumore del mare, l'odore del sale e il sapore dell'olio d'oliva."

Koroni è considerata l'origine della varietà di oliva Koroneiki. Nel 19th secolo, la città si sviluppò rapidamente e l'economia locale crebbe basandosi sulla produzione di olio d'oliva, uva passa e ceramica.

""Sono cresciuto sapendo che sapore ha un buon olio d'oliva", ha detto Mountanos. "Sapevo che volevo portare la roba buona negli Stati Uniti"

Prima di avventurarsi nel mondo della produzione di olio d'oliva, Mountanos ha anche svolto un corso di sommelier all'olio d'oliva per approfondire i meriti e le qualità di olio extravergine d'oliva.

Katerina Mountanos ha fondato Kosterina per portare l'olio extravergine di oliva e le olive da tavola del Peloponneso negli Stati Uniti. (Foto: Kosterina)

"Sono rimasto sbalordito dal benefici alla salute di olio d'oliva quando [le olive vengono] raccolte in anticipo e frante correttamente", ha detto. "ho saputo del polifenoli presenti nell’olio extravergine di oliva e la storia del team di ricerca che li ha scoperti.”

""Ho deciso di concentrare i miei sforzi sulla produzione di un olio extravergine di oliva autenticamente mediterraneo, delizioso da annusare, gustare e cucinare e, soprattutto, ricco di benefici per la salute", ha aggiunto Mountanos.

Polifenoli dell'olio d'oliva, come oleuropeina, idrossitirosolo e oleocanthalsono composti vegetali naturali che agiscono come antiossidanti.

In particolare, l'oleocantale, presente esclusivamente nell'olio extravergine di oliva, ha dimostrato di avere sul corpo umano gli stessi effetti dell'ibuprofene, un farmaco antinfiammatorio che allevia il dolore, la febbre e l'infiammazione.

Kosterina, l'azienda fondata da Mountanos (conosciuta anche come Katina) e suo marito Kostas, ha lanciato il suo primo marchio di olio d'oliva in bottiglia nel 2020. L'olio extravergine d'oliva Kosterina Original ad alto contenuto fenolico è prodotto da olive Koroneiki raccolte precocemente e coltivate nel Peloponneso meridionale.

Kosterina cura anche le olive da tavola Kalamata e le olive verdi Konservolia. (Foto: Kosterina)

Da allora, Kosterina ha ampliato la sua linea di oli d'oliva per includere l'olio d'oliva Kosterina Everyday, un olio extra vergine di oliva biologico più adatto per cucinando e cottura al fornoe la linea di oli extravergine di oliva aromatizzati con erbe greche e aglio.

""L'olio extra vergine di oliva di qualità superiore e ad alto contenuto di polifenoli è sempre stato al centro del nostro marchio", ha affermato Mountanos. "Vogliamo aiutare le persone a vivere vite più lunghe e gustose."

""Il gusto è un indicatore di qualità e troppi americani non solo perdono l'irresistibile sapore dell'olio extravergine di oliva, ma anche i superpoteri antiossidanti derivanti dalle olive raccolte in anticipo", ha aggiunto.

Impegno per la qualità e l'autenticità ha dato i suoi frutti per Kosterina, facendo guadagnare all'azienda un Silver Award all'edizione di quest'anno NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva per il monovarietale Kosterina Original, la sua prima partecipazione alla competizione.

La raccolta inizia negli uliveti di Kosterina a Koroni. (Foto: Kosterina)

Non sorprende che le origini greche di Mountanos e la sua passione per i sapori autentici della Grecia l'abbiano portata anche nel settore delle olive da tavola; una recente aggiunta alla gamma di prodotti mediterranei di Kosterina sono le olive da tavola Kalamata e le olive da tavola verdi Konservolia conservate naturalmente.

Ancora una volta, Mountanos è tornata indietro alla sua infanzia per trovare gli strumenti che credeva avrebbero...

più adatti al nuovo progetto di Kosterina.

pubblicità

pubblicità

""Quando ero giovane e trascorrevo le estati a Koroni, mia nonna e altri abitanti del posto legavano un sacchetto di olive di casa e le lasciavano stagionare in mare per mesi", ha raccontato Mountanos.

""Quasi tutte le olive che ho visto qui negli Stati Uniti erano olive nere insapori, molto probabilmente conservate nella liscivia, che priva l'oliva di tutti i suoi nutrienti salutari", ha aggiunto. "Quindi, quando abbiamo trovato il nostro produttore in Grecia che conservava le sue olive naturalmente nel sale marino, sapevamo di aver trovato il produttore giusto per portare olive greche di alta qualità negli Stati Uniti".

Kosterina ha vinto il premio Silver Award al 2024 NYIOOC Concorso mondiale dell'olio d'oliva. (Foto: Kosterina)

Secondo una fonte, le prime olive conservate in acqua salata furono scoperte accidentalmente da qualche parte nei mari greci in tempi antichi: nel suo poema epico Eneide del 1st secolo a.C., il poeta romano Virgilio racconta la storia di un pescatore greco che trovò delle olive galleggianti nell'acqua mentre pescava. Dopo averle assaggiate, si rese conto che avevano perso il loro sapore amaro e avevano un sapore unico.

Mountanos ha affermato che la conservazione naturale delle olive in salamoia di sale marino per un periodo che va dai sei ai dodici mesi produce olive fermentate con alti livelli di probiotici, batteri considerati essenziali per un intestino sano.

""L'olio extravergine di oliva è il massimo per quanto riguarda i benefici per il cuore, ma le olive sono di per sé una fonte inesauribile di nutrienti essenziali", ha aggiunto. "Le olive sono anche ricche di grassi monoinsaturi, che promuovono la salute cardiovascolare e contengono ferro, rame, calcio e fibre."

""Mi considero fortunato e desidero condividere al meglio le straordinarie bellezze della Grecia meridionale", ha affermato Mountanos. "La mia città natale, Koroni, e i ricordi che la mia famiglia e io abbiamo creato lì sono intrecciati con tutto ciò che facciamo a Kosterina."

"La nostra missione è continuare a dimostrare che il sano può essere anche delizioso e che la modernità Dieta mediterranea è la cosa migliore per la salute generale", ha concluso.