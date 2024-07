Il produttore pluripremiato promuove Rodi come destinazione per l'olio d'oliva

Una destinazione turistica popolare sia per i greci che per gli stranieri, l'isola di Rodi nel Mar Egeo sud-orientale non è la prima regione che viene in mente quando si parla di olio d'oliva greco.

Tuttavia, l'amore della famiglia Kallas per gli ulivi ha inserito Rodi sulla mappa delle principali regioni produttrici di olio d'oliva del paese.

Il messaggio che volevamo inviare (con questi premi) è che, oltre ad essere una destinazione turistica di punta, Rodi è anche un luogo dove si produce olio d'oliva di alta qualità. - Stavros Kallas, CEO, Natura Rodos

I Kallas coltivano l'olivo da generazioni; il loro primo olio d'oliva fu prodotto nel 1959. Nel corso degli anni, la famiglia si rese conto che la strada da seguire era quella di marchiare l'olio d'oliva invece di venderlo sfuso. Il primo olio d'oliva proveniente dai loro uliveti è stato imbottigliato alla fine degli anni '1990.

Nel 2000, la famiglia trasferì tutte le sue attività nel villaggio di Theologos, nel nord-ovest di Rodi, fondando Natura Rodi.

Un punto di svolta per l’azienda è stata la sua prima partecipazione all’edizione 2020 NYIOOC World Olive Oil Competition, dove ha vinto un Silver Award. Da allora, Natura Rodos è stata costantemente premiata nel più grande concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva.

"Il messaggio che volevamo inviare è che, oltre ad essere una destinazione turistica di punta, Rodi è anche un luogo dove si produce olio d'oliva di alta qualità", ha affermato Stavros Kallas, amministratore delegato dell'azienda. "Negli anni successivi non abbiamo smesso di fare del nostro meglio e guadagnato un Gold Award a New York nel 2022.”

"È un vero piacere per noi che il nostro prodotto abbia potuto farsi strada all'estero ed essere presentato a persone di altri continenti e culture", ha aggiunto. "I clienti sono sempre ansiosi di provare qualcosa che è stato premiato e noto per superare standard specifici sia di qualità che di gusto”.

Nel 2023 NYIOOC, l'azienda ne ha vinto un altro Premio d'Oro per l'olio extra vergine di oliva Koroneiki, seguito da a Premio d'argento nel 2024.

"I nostri sforzi sono stati premiati nel miglior modo possibile, garantendo la nostra presenza tra i migliori oli d'oliva al mondo ", ha affermato Kallas.

"Il premio di quest'anno è stato particolarmente significativo perché è stato un anno davvero difficile per noi”, ha aggiunto. "A seguito dei devastanti incendi dello scorso anno, i raccolti e l’ambiente naturale della nostra isola sono stati gravemente colpiti e abbiamo assistito agli effetti del cambiamento climatico sull’ecosistema dell’isola”.

Kallas coltiva quattro varietà, tra cui il Frantoio introdotto durante l'occupazione italiana all'inizio degli anni 20th secolo. (Foto: Natura Rodos)

Natura Rodos coltiva 2,000 ulivi di quattro diverse varietà: il greco Koroneiki, l'italiano Frantoio e gli spagnoli Arbequina e Picual. Circa un quarto degli alberi dell'azienda sono coltivati ​​biologicamente.

Kallas ha affermato che gli alberi Koroneiki hanno la resa più alta delle loro varietà di olivo, mentre gli alberi delle due cultivar spagnole sono i più giovani negli uliveti di famiglia.

Gli ulivi del Frantoio, invece, affondano le loro radici nell'occupazione italiana di Rodi, iniziata all'inizio degli anni '1910 e durata 30 anni.

"La coltivazione di ulivi di diverse varietà ci offre anche una certa flessibilità poiché i loro frutti possono essere raccolti in momenti leggermente diversi durante la raccolta ", ha affermato.

Tuttavia, come quasi tutti gli altri produttori di olio d'oliva nel bacino del Mediterraneo, Natura Rodos è colpita dai cambiamenti climatici.

"L'aumento delle temperature durante la fioritura degli alberi e la marcata riduzione delle precipitazioni influiscono sulla resa in olio d'oliva dei nostri alberi ", ha affermato Kallas. "Abbiamo dovuto irrigare la maggior parte dei nostri uliveti per mantenere la nostra capacità produttiva e le elevate caratteristiche organolettiche dei nostri oli d'oliva.

Kallas ha aggiunto che gli incendi sono un'altra minaccia significativa che devono affrontare gli agricoltori di Rodi, con molti degli ulivi dell'isola che bruciano ogni anno.

Il cambiamento climatico è stato una sfida costante per i produttori dell’isola di Rodi. (Foto: Natura Rodos)

"Finora i nostri alberi non sono stati colpiti dagli incendi, ma abbiamo notato che le nostre vendite diminuiscono significativamente nelle aree colpite dagli incendi", ha affermato.

"Gli incendi sono un fattore imprevedibile che causa ansia a tutti gli olivicoltori dell'isola ", ha aggiunto Kallas. "Per questo motivo in estate ripuliamo costantemente i nostri oliveti dall’erba secca e dalle erbacce e applichiamo tutte le misure antincendio”.

Rodi, conosciuta in Grecia come 'Emerald Island', è la quarta isola più grande del paese e ospita oltre 1.5 milioni di ulivi, principalmente cultivar greche.

Lo scorso agosto sono state coltivate vaste aree di terreno agricolo, tra cui 50,000 ulivi danneggiata da un incendio che bruciò per più di dieci giorni nella parte centrale e orientale di Rodi.

Kallas ha sottolineato che l'obiettivo permanente di Natura Rodos è mantenere la massima qualità dei suoi oli d'oliva.

"Manteniamo bassa l'acidità dei nostri oli extra vergini di oliva e monitoriamo costantemente tutti i parametri durante l'estrazione affinché rimangano entro i limiti ", ha affermato. "Preferiamo ottenere una quantità di olio inferiore piuttosto che perdere le delicate caratteristiche organolettiche dei nostri oli di oliva.

"Sapevamo di avere tra le mani un prodotto di qualità, quindi abbiamo deciso di partecipare al concorso di New York”, ha aggiunto Kallas. "Anche la nostra isola, Rodi, riceve consensi dal nostro riconoscimento al NYIOOC, diventando noto come un luogo che produce prodotti agricoli saporiti e di alta qualità.