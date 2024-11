La famiglia danese produce un olio d'oliva pluripremiato in Toscana

Gioanna e Henrik Brorson-Jorgensen si sono goduti la raccolta delle olive a Uzzano, in Toscana, vicino a Firenze e Lucca.

"Siamo molto soddisfatti della qualità dell'olio d'oliva. Ha un sapore straordinario", hanno detto Olive Oil Times.

Non facciamo nulla di speciale ai nostri alberi. Tagliamo l'erba circa tre volte l'anno e non spruzziamo nulla. Il risultato di ogni anno è interamente nelle mani della natura. - Henrik Brorson-Jorgense, comproprietario, Casale 3 Danesi

La coppia danese e la loro figlia hanno fondato Casale 3 Danesi nel 2012, un produttore di olio d'oliva pluripremiato che si è distinto anche nel 2024 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva.

Con circa 450 ulivi, la famiglia coltiva quattro delle varietà più tipiche della Toscana: Frantoio, Moraiolo, Leccino e Pendolino. Gli alberi crescono su terrazze che circondano il lato sud della casa di famiglia.

Henrik e Gioanna Brorson-Jorgensen sono i co-fondatori della piccola azienda agricola familiare danese. (Foto: Casale 3 Danesi)

""Mentre alcuni dei nostri ulivi hanno solo cinque anni, la maggior parte ne ha più di 70", ha affermato Henrik Jorgensen. "La nostra fattoria risale al 1790 ed è circondata da 1.7 ettari di terreno. È un edificio storico. Per questo motivo, anche il suo colore bianco non può essere cambiato.”

Un tempo la casa colonica di famiglia era la casa del famoso attore e comico italiano Raffaele Pisu. "Non lo sapevamo finché il medico del nostro villaggio non ci ha chiesto dove ci eravamo stabiliti e poi ce l'ha rivelato", ha detto Jorgensen. Ora, una foto di Pisu scattata all'interno della casa è appesa all'interno.

Jorgensen ha affermato che la famiglia si concentra su una raccolta precoce e miscela olive di tutte le maturazioni nel suo pluripremiato olio extravergine d'oliva.

""Quando iniziamo la nostra raccolta anticipata, molti alberi producono ancora olive completamente verdi, il cui olio si mescola magnificamente con quello delle altre che stanno appena diventando marroni o nere, così come con quelle a metà maturazione", ha affermato Jorgensen. "Il risultato è un olio extravergine di oliva che ci piace, con quelle forti note fresche."

Casale 3 Danesi produce un olio d'oliva pluripremiato da 450 alberi in Toscana. (Foto: Casale 3 Danesi)

"È interessante notare che molte delle nostre bottiglie vanno negli Stati Uniti e in Danimarca, ma molte altre restano in Italia, poiché abbiamo diversi ristoranti clienti", ha aggiunto. "Acquistano anche il nostro olio d'oliva online. Utilizzano il nostro prodotto in cucina per esaltare i sapori di piatti come il risotto; ne riconoscono la qualità."

Come i loro vicini, la famiglia applica lo stesso approccio biologico a tutte le colture, comprese le viti e gli altri frutti.

"Quando tutto è iniziato, il nostro vicino ci ha introdotto all'affascinante mondo della produzione di olio d'oliva. Gestisce più di 2,000 alberi e ci ha insegnato le basi", ha detto Jorgensen.

""Non facciamo nulla di speciale ai nostri alberi", ha aggiunto. "Tagliamo l'erba circa tre volte l'anno e non spruzziamo nulla. Il risultato di ogni anno è interamente nelle mani della natura."

Col tempo Jorgensen piantò un piccolo vigneto vicino all'uliveto. ""Vedo la differenza, perché il nostro approccio biologico sembra una dura lotta con il vigneto, mentre con gli ulivi tutto sembra andare a posto", ha affermato.

""Il clima e le fluttuazioni nella produzione di olive dettate dalla natura, come le diverse rese e il contenuto di olio nelle olive, rappresentano le nostre sfide più grandi", ha osservato Jorgensen.

Un frantoio nelle vicinanze fornisce alla famiglia danese tutto il necessario per produrre olio extravergine di oliva di alta qualità.

""Tuttavia, in stagioni di raccolta come questa, in cui le forti piogge hanno reso tutto più difficile, non è facile né per noi né per l'intera regione", ha affermato Jorgensen.

Casale 3 Danesi vende olio extravergine di oliva in Italia ed esporta negli Stati Uniti e in Danimarca. (Foto: Casale 3 Danesi)

""A volte il mulino non rispettava il consueto programma di apertura perché molte persone non stavano raccogliendo, il che ci costringeva a terminare la raccolta alcuni giorni prima del previsto", ha aggiunto.

Le olive del piccolo frutteto vengono raccolte a mano con moderni rastrelli elettrici e le tradizionali reti verdi che punteggiano la campagna italiana durante la stagione della raccolta.

""Quando arriva la pioggia, ovviamente, tutto diventa più complicato", ha detto Jorgensen. "Inoltre, quando porti le olive bagnate al frantoio, paghi di più per la molitura, poiché il loro peso varia".

La pioggia ha avuto un impatto sulle operazioni di raccolta per molti coltivatori italiani, costringendo la famiglia a un modello di raccolta a singhiozzo. Hanno trascorso intere giornate aspettando che il frutteto si asciugasse.

""Questa è stata un'altra sfida, poiché alcuni lavoratori che ci aiutano durante la raccolta hanno anche impegni impegnativi altrove", ha affermato Jorgensen. "Nonostante tutte queste sfide durante la raccolta, il risultato è un olio d'oliva eccezionalmente buono."

"Ho appena notato che siamo al 41° postost tra i produttori di olio d'oliva in Italia e 80th in tutto il mondo. Ne siamo molto felici", ha concluso Jorgensen, riferendosi al loro posizionamento nel Olive Oil Times Classifiche Mondo.