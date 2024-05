Un lato positivo per alcuni produttori marocchini dopo lo scarso raccolto

In Marocco si è conclusa una vendemmia deludente con alcune buone notizie per alcuni produttori.

Adil Bajoub, ingegnere agronomo e coordinatore del primo progetto del Marocco Master specifico per l'olio d'oliva, Ha detto Olive Oil Times che si prevede che il Marocco produrrà 109,836 tonnellate di olio d'oliva nella campagna agricola 2023/24.

Sebbene le condizioni iniziali di siccità abbiano suscitato preoccupazioni, le recenti piogge a Marrakech hanno illuminato le nostre prospettive per la prossima stagione. - Wajih Rekik, amministratore delegato di CHO America

Sebbene ciò superi l'aspettativa iniziale di 106,000 tonnellate e la resa dello scorso anno (che il Consiglio oleicolo internazionale ha rivisto da 156,000 tonnellate a 107,000 tonnellate), rimane significativamente al di sotto della media quinquennale di 160,000 tonnellate.

Rachid Benali, presidente della Federazione interprofessionale marocchina dell'olivo, ha dichiarato ai media locali che la mancanza di precipitazioni nei mesi precedenti il ​​raccolto ha comportato livelli di accumulo di olio molto inferiori a quanto precedentemente previsto.

Vedi anche: I migliori oli extravergini di oliva dal Marocco

"Nelle zone aride, la produzione [era] minima”, ha detto. "Anche nelle zone con buona allegagione gli olivi erano molto piccoli. Invece di raggiungere il 20-22%, i rendimenti petroliferi erano tra il 10 e il 15%.

Tuttavia, alcuni agricoltori e mugnai della contea hanno comunque raggiunto una qualità pluripremiata. Tre produttori si sono uniti per vincere un Gold Award e due Silver Awards al 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Il raccolto quest’anno è stato migliore del previsto, nonostante la scarsità di precipitazioni”, ha affermato Wajih Rekik, amministratore delegato di CHO America, che ha ottenuto un Silver Award per il suo marchio Moresh.

"La qualità del nostro olio d'oliva era elevata, raggiungendo livelli di acidità inferiori allo 0.2% in gran parte della nostra produzione ", ha aggiunto. "Sebbene le condizioni iniziali di siccità abbiano sollevato preoccupazioni, le recenti piogge a Marrakech hanno illuminato le nostre prospettive per la prossima stagione”.

Mentre Gruppo CHO è quello della Tunisia più grande produttore di olio d'oliva, l'azienda gestisce anche 280 ettari di uliveti vicino a Marrakech.

Secondo i dati dell'azienda, il Gruppo CHO esporterà 600 tonnellate di olio extra vergine di oliva Moresh nell'attuale anno di raccolto, con Francia, Stati Uniti e Canada come principali destinazioni. "Le nostre vendite nel 2024 sono quadruplicate rispetto al 2023”, ha affermato Rekik.

A circa 400 chilometri a nord-est di Marrakech, i produttori sono alle spalle Noor Fes ha anche celebrato un raccolto relativamente positivo e il Gold Award per una Picholine biologica. La famiglia coltiva circa 300 ettari di ulivi vicino a Saïss.

I produttori dietro Noor Fès credono che la varietà locale Picholine sia la chiave per superare le sfide legate al cambiamento climatico in Marocco. (Foto: Noor Fès)

"Il raccolto di quest'anno è stato davvero buono", ha affermato Ghizlane Tazi, direttore generale dell'azienda. "La nostra produzione è stabile rispetto allo scorso anno: abbiamo circa 400 tonnellate di olio extravergine d'oliva. "

Tazi ha attribuito la resilienza dell'azienda agli investimenti negli uliveti e nelle pratiche agronomiche. Tuttavia, ha riconosciuto l'impatto della siccità in corso e delle intense ondate di caldo su molti produttori di olio d'oliva della contea.

"Disponiamo di un sistema di irrigazione a goccia durevole ed efficiente ", ha affermato Tazi, aggiungendo che le olive Picholine tendono a fiorire all'inizio di aprile, il che significa che non sono state influenzate dalle forti ondate di caldo e dai venti secchi sperimentati a maggio, quando altre varietà tendono a fiorire.

"Gestendo meticolosamente la nostra irrigazione e minimizzando gli effetti dell'alternanza degli ulivi attraverso un'adeguata potatura degli alberi e raccolta manuale per proteggere le gemme, "Noor Fès ha evitato gli estremi cali di produzione sperimentati da altri produttori, ha affermato Tazi.

Anche così, i produttori e i funzionari marocchini rimangono preoccupati per gli impatti di cambiamento climatico mentre il paese continua a diventare più caldo e secco. Ciò sarà particolarmente sentito dal 40% degli uliveti del paese che non sono irrigati.

pubblicità

"Le nostre principali preoccupazioni ruotano attorno all'impatto del riscaldamento globale e alla mancanza di pioggia, che rappresentano sfide significative per l'industria dell'olio d'oliva ", ha affermato Rekik. "La fluttuazione dei prezzi di produzione e al dettaglio rischia di ridurre il consumo di olio d'oliva poiché gli acquirenti potrebbero rivolgersi a oli alternativi.

Bajoub ha aggiunto che i primi segnali negli uliveti indicano un altro raccolto impegnativo per il paese nordafricano, il secondo produttore di olio d'oliva del continente.

"In base a ciò che ho osservato durante le mie visite ad alcuni frutteti nella regione di Meknes, c'è un impatto significativo dei cambiamenti climatici su questa coltura: in effetti, le piogge di [all'inizio della primavera] hanno dato speranza, ma la fioritura di alcuni alberi è stata interrotta in piena fioritura, altri stanno appena iniziando o addirittura non fioriscono affatto", ha detto.

"Possiamo aspettarci un ulteriore calo della produzione nella campagna 2024/25", ha aggiunto Bajoub. "Almeno nella regione di Meknes, sono sicuro che la produzione sarà inferiore alla media".

Nonostante le sfide, Tazi ritiene che i produttori marocchini possano adattarsi abbracciando le varietà autoctone, investendo nell’irrigazione moderna e seguendo le migliori pratiche di raccolta.

"La tendenza è verso la volatilità perché il clima è imprevedibile e cambia in tutta la regione”, ha aggiunto. "Rimaniamo comunque ottimisti”.