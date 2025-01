Il problema molto italiano al California Olive Ranch

Alcuni di voi potrebbero essere stati a Washington con me nel dicembre 2012 per un udito presso la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (USITC) sulle condizioni di concorrenza tra i produttori americani di olio d'oliva e i principali fornitori stranieri.

Olive Oil Times occupava da solo pochi anni di notizie del settore e le udienze dell'USITC all'epoca sembravano un grosso problema: un dramma giudiziario che contrapponeva i produttori americani emergenti agli importatori della vecchia guardia.

Il protagonista principale era California Olive Ranch (COR), che aveva fatto pressioni per un "parità di condizioni” con i produttori europei che godevano, sostenevano COR e altri, di vantaggi ingiusti, tra cui sussidi governativi. Allo stesso tempo, aggiravano gli standard di qualità e le regole di etichettatura.

"Una volta che all’industria dell’olio d’oliva statunitense sarà consentito di competere in un mercato equamente basato su prezzo e qualità”, ha affermato il vicepresidente del COR Adam Englehardt disse al procedimento, "i consumatori saranno in grado di prendere decisioni di acquisto consapevoli basate su etichette e standard affidabili".

Oltre il 95 percento dell'olio d'oliva consumato dagli americani è importato. Questo squilibrio commerciale, sosteneva Englehardt, "sarebbe prevedibile se gli Stati Uniti non fossero in grado di produrre olio d'oliva in grandi quantità". Ma COR stava vivendo una crescita esplosiva in quel periodo, acquistando terreni e stringendo accordi di alto valore con gli agricoltori mentre si facevano strada sugli scaffali dei supermercati americani.

L'udienza è avvenuta subito dopo un evento rivoluzionario Rapporto UC Davis, finanziato in parte in modo discutibile dai produttori della California, che ha scoperto che più oli d'oliva importati erano etichettati in modo errato rispetto a quelli nazionali. Poi è arrivato un libro, Extra Vergine di Tom Mueller, che ha svelato il lato oscuro del business dell'olio d'oliva.

Le notizie mainstream hanno scatenato i loro lettori in una frenesia con titoli sensazionalistici denunciando la frode dell’olio d’oliva nel Vecchio Mondo, e COR stava volando alto – sventolando la sua bandiera della California quando la sfiducia dei consumatori e Compra americano il sentimento era al culmine.

Poi la realtà ha preso il sopravvento.

Un altro energico emergente, Boundary Bend, è arrivato dall'Australia, impostare fare acquisti nel Golden State e iniziare a pagare gli agricoltori ancora più di quanto non fosse stata la COR. Le aziende europee ampliato le loro operazioni nella Central Valley. E il clima imprevedibile, la siccità e gli incendi hanno introdotto elementi di incertezza nelle file ordinate e ad alta densità di giovani piante di Arbequina della COR.

Sono rimasto sorpreso quando noi segnalati nel 2012 che COR stava negoziando per acquistare un marchio di olio d'oliva italiano, Lucini. L'ho attribuito a una strategia dell'azienda per ampliare la distribuzione dei suoi oli di produzione propria nei negozi specializzati dove Lucini era presumibilmente più forte.

Il CEO di COR all'epoca era Gregg Kelley, un ex dirigente della Silicon Valley che sapeva come raccogliere denaro - e lui ha fattoCon nuovi investitori da accontentare e i sostenitori spagnoli originari dell'azienda, la pressione per mantenere la crescita frenetica deve aver portato alla mossa successiva.

"La nostra sfida principale è l’offerta”, Kelley disse nel 2015, poco dopo l'acquisizione di Lucini. "Abbiamo abbastanza terra e risorse qui in California per soddisfare la domanda attuale ", ha detto Olive Oil Times. "Bisogna ricordare che stiamo operando con una visione a lungo termine".

La necessità di COR di continuare a crescere e la consapevolezza che la California da sola non sarebbe stata in grado di soddisfare gran parte delle 350,000 tonnellate di olio d'oliva richieste dagli Stati Uniti furono gli elementi che spinsero il team di Kelley a rivolgersi a fornitori sudamericani ed europei, quegli stessi temuti oli importati che COR e i suoi lobbisti avevano dedicato così tanto tempo a denigrare qualche anno prima.

"Abbiamo iniziato mettendo la California sulla mappa con COR", Kelley ci ha detto in 2017, "e ora speriamo di attirare l'attenzione sull'Argentina". COR potrebbe aver voluto aumentare il profilo dei produttori argentini, ma non abbastanza per un riferimento sull'etichetta.

Nel 2018, COR svelato la sua "Destination Series" nel packaging riconoscibile del marchio. Kelley deve aver canalizzato il suo Cupertino interiore quando ha approvato lo slogan "Coltivato a livello globale, realizzato in California" che apparso in caratteri relativamente piccoli sotto il "ombrello “California”.

È un classico "se non puoi battere 'em, unisciti 'em.” Improvvisamente, COR si è ritrovata beneficiaria dei sussidi che si lamentavano. E nonostante tutti i loro discorsi sulle etichette veritiere, molti hanno accusato il marchio di ostentare una delle etichette più ingannevoli della città.

L'Italia può capirlo.

Da sempre, gli oli d'oliva italiani hanno goduto di una reputazione duramente guadagnata come i migliori al mondo. Il problema è sempre stato che ce n'è molto poco da distribuire. Gli italiani consumano più di quanto il paese produca. Come sono riusciti a esportare mezzo milione di tonnellate in lidi lontani ogni anno?

Come "Realizzato in California", c'era ""Prodotto italiano", l'argomento di vendita vincente, abbastanza valido da far arrivare gli oli d'oliva italiani (se non prodotti artigianalmente) in ogni negozio e in quasi ogni cucina del mondo.

Oli provenienti da Spagna, Marocco, Grecia, e la Tunisia sono stati sapientemente miscelati e confezionati in bottiglie e lattine con marchi e immagini italiane, e sono stati dichiarati Prodotti d'Italia. ponte dell'olio d'oliva veramente italiano non lasciò mai lo Stivale.

Poi le cose hanno iniziato a cambiare. La Spagna si è stancata di dedicare sostanzialmente un terzo del suo paese a una merce senza profitto e ha iniziato a impegnarsi per sventolare la propria bandiera, stabilire marchi e aggiungere valore. E gli agricoltori italiani hanno iniziato a esprimere disagio per i prodotti che affermavano di essere italiani quando non lo erano.

Le "Al via la campagna “Made in Italy” vergogna aziende che cercavano di ingannare i consumatori e furono emanate nuove norme per obbligare gli imbottigliatori a essere più trasparenti circa l'origine degli oli in Europa e nel mondo.

Ed è proprio quello che sta succedendo adesso in California.

Nuovo legislazione, AB-535, in fase di discussione, proibirebbe l'uso di "Olio d'oliva della California ", ""Olive della California" o altri termini simili nei nomi di marchi e nelle confezioni non prodotte da olive coltivate in California.

""Questo è in risposta alla crescente svalutazione dell'olio extra vergine di oliva della California da parte dei prodotti della California Olive Ranch che, cinicamente e con false dichiarazioni, portano il nome California stampato in etichetta per dare ai consumatori l'impressione che l'olio d'oliva provenga dalla California", ha detto Alan Hilburg, fondatore della California Coalition for Truth in Olive Oil Labeling, recentemente costituita. Olive Oil Times.

Ma COR la ​​vede diversamente. "Le etichette dell'olio d'oliva regolamentate dall'AB-535 non sono fuorvianti quando identificano in modo evidente la regione di origine del prodotto", ha affermato il nuovo CEO dell'azienda, Michael Fox. Olive Oil TimesMa se COR volesse davvero essere chiara sull'origine, perché non creare un marchio separato per loro, come la sua linea Lucini?

Nel loro Accordo di adesione 2019/20, il California Olive Oil Council ha annunciato una nuova regola: "Se l'uso di 'California "in qualsiasi frase come nome della società, nome del marchio o altra parola o gruppo di parole o immagini che identificano la California sull'etichetta di qualsiasi olio venduto dal membro, quindi il 100 [percento] della frutta per produrre il mosto d'olio provengono esclusivamente dallo stato della California. "

Ciò ha reso COR non idoneo a far parte del gruppo. Un portavoce dell'azienda ha affermato che non avevano comunque intenzione di rientrare nel COOC.

La scrittura è sul muro. Ma il vero problema qui non è che le persone non possano dire se un olio è prodotto in California o altrove dall'etichetta. Il problema è che a loro importa.

Che un EVOO sia prodotto in Italia, California, Tunisia o Slovenia non dovrebbe essere il fattore più importante nelle decisioni di acquisto. Certo, è bello vedere l'origine senza giochi di parole e inganni, ma ciò che conta è: è buono?

L'olio extravergine di oliva di alta qualità viene prodotto in decine di paesi in tutto il mondo e i produttori d'eccellenza, ovunque si trovino, meritano la tua fiducia.

Il problema è che le persone non sanno come determinare autonomamente la qualità, quindi si affidano a informazioni criptiche riportate sulle etichette, che seguono poche regole.

Realizzato in California è un'altra voce in una lunga lista di termini di marketing senza senso, come Prodotto italiano e spremuto a freddo.

In un mondo perfetto, sapremmo tutti quanto buono dovrebbe essere il sapore dell'EVOO, e il nazionalismo non avrebbe un ruolo importante nelle nostre decisioni di acquisto. Fino ad allora, ecco come andrà.