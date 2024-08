Viene chiamato l'approccio di Google alle idee nuove e al pensiero pioneristico 'Risolvi per X '. L'intero concetto è che un grosso problema, indipendentemente dalla sua natura, richiede una soluzione radicale che può diventare fattibile utilizzando la tecnologia più avanzata disponibile. Come commenta Astro Teller in a Articolo di una rivista cablata, "Google X Head on Moonshots: 10X Easier than 10 Percent ", pensare di risolvere un problema globale non è appropriato solo per le grandi aziende e le organizzazioni potenti, ma tutti possono provarci se riescono a maneggiare il cervello e pensare fuori dall'ordinario per trovare la soluzione. E, contrariamente alla credenza comune, cercare di migliorare di 10 volte invece che solo del 10% è solitamente più facile. Questo cosiddetto 'il pensiero al chiaro di luna "è esattamente l'opposto del pensiero incrementale; invece di avanzare lentamente verso la soluzione, concentrati sulle cose grandi e vai direttamente lì.

Quando si tratta di olio d'oliva e date le circostanze speciali di oggi, il parallelismo è evidente: se gli agricoltori e i produttori di olio d'oliva in Grecia sono in grado di superare situazione sfavorevole, quindi devono perseguire e sostenere una produzione che restituirà un reddito abbastanza grande da farli andare avanti. Ma se fanno tutto secondo le regole, allora la missione è troppo difficile per essere portata a termine. Ciò significa che devono essere flessibili e di mentalità aperta e che dovrebbero guardare avanti per trovare una soluzione globale al loro problema, indipendentemente dalle dimensioni e dalla potenza nell'industria dell'olio d'oliva. In altre parole, dovrebbero fare un pensiero lunatico.

Le questioni che vanno avanti per anni e stuzzicano l'industria possono essere messe in pista e diventare obsolete. Ad esempio, invece di scartare il residuo liquido che fuoriesce dai frantoi, pratica che a volte rende i proprietari dei frantoi responsabili nei confronti delle autorità pubbliche a causa dell'inquinamento, si può prendere una strada diversa per depurarlo e trasformarlo in acqua idonea all'irrigazione . La tecnologia esiste ma è molto costoso per un singolo proprietario di frantoio acquistare e utilizzare le attrezzature necessarie, quindi i produttori potrebbero trovare una soluzione economica, magari creando un impianto di trattamento dei rifiuti che serve molti frantoi.

Ogni estate si discute se i pesticidi per la mosca delle olive fossero efficaci o meno e se l'olio d'oliva fresco sarà buono o meno, poiché la mosca ha un impatto significativo sulla sua qualità. Ma se i produttori si concentrano sul problema e cercano di non migliorare le cose solo un po ', ma invece eliminano l'intero problema, lo vedranno la genetica potrebbe essere il posto giusto non hanno cercato finora per trovare la risposta al loro problema. Questo approccio deve essere chiarito a livello europeo, ma ricorda che cercare di migliorare dieci volte le cose potrebbe rivelarsi più facile che mirare a un semplice dieci per cento di miglioramento.

Le esportazioni di olio d'oliva greco sono anemiche e il mercato mondiale è dominato da oli italiani e spagnoli. Altre tonnellate di olio d'oliva che vanno in Germania, Russia o Cina fanno bene alla compagnia esportatrice, ma non sono così importanti rispetto a un tentativo olistico di stabilire la qualità dell'olio d'oliva greco nelle menti dei consumatori e di marchiarlo in tutto il mondo.

Gli agricoltori ei produttori di olio d'oliva costituiscono una parte sensibile della casta agricola greca e sono un ingranaggio piuttosto grande in una ruota molto più grande. In poche parole, sono troppo importanti per fallire e incorporano il pensiero avanzato o "risolvere per X "può essere tutto ciò che serve per sopravvivere e persino prosperare.