La ricerca di EVOO colpisce un muro in Grecia

Riporto da più di un anno la controversia relativa all'implementazione di Regolamento UE sull'etichettatura 432/2012 in Grecia. Il tentativo di sciogliere questo nodo gordiano di disinformazione e offuscamento scientifico è stato un compito erculeo.

La mia indagine è continuata ed è andata oltre gli eventi che ho riportato negli articoli precedenti. Mi sono trovato faccia a faccia con interessi contrastanti, interventi politici, gelosie professionali e possibili comportamenti scientifici scorretti e frodi all'interno della comunità scientifica dell'UE.

Quando ho iniziato questo viaggio, pensavo che gli scienziati fossero ricercatori di verità e innovazione. Almeno questa è stata la mia esperienza fino ad allora. Nella Grecia moderna, tuttavia, alcuni accademici che sono ben collegati da relazioni familiari o da affiliazioni politiche ricevono un trattamento preferenziale anche quando il loro lavoro è scadente o addirittura fraudolento. C'è una grande quantità di denaro data a un piccolo numero di accademici ben collegati in Grecia. Recentemente è stato riferito che milioni di euro di sovvenzioni dell'UE per la ricerca sono stati ottenuti in modo fraudolento. I nomi dei ricercatori coinvolti non sono stati pubblicati.

Rivalità accademiche personali sono state rivelate quando una lettera è stata inviata al precedente presidente del parlamento greco da tre eminenti scienziati; Dimitrios Boskou, Maria Tsimidou e Alexios-Leandros Skaltsounis il 18 giugno 2014. Si sono opposti alla domanda posta l'anno scorso al ministro dell'Agricoltura Athanasios Tsaftaris da alcuni membri del parlamento in merito al regolamento UE sull'etichettatura delle indicazioni sulla salute 432/2012.

Ecco un estratto:

"Con nostra sorpresa, abbiamo scoperto che un sito web internazionale (oliveoiltimes.com) ha riferito che un gruppo di funzionari eletti greci ha presentato una domanda in Parlamento, che è associata all'analisi scientifica (NMR) per rilevare due sostanze specifiche (oleocanthal e oleacein) in olio di oliva vergine e chiede alle autorità competenti - vale a dire EFET (Hellenic National Food Safety) e il Ministero dello sviluppo agricolo e alimentare - di approvare un'analisi scientifica (NMR) al fine di dimostrare la superiorità di alcuni oli prodotti in Grecia. Tali azioni che riteniamo siano estremamente fuorvianti, scientificamente vaghe, creando grande confusione tra i produttori e molte domande sulla loro motivazione ".

Ciò che ha spinto questi tre scienziati a scrivere una lettera per mettere in discussione le motivazioni dei funzionari eletti ha richiesto un po 'di tempo per capirlo. Tuttavia, ciò che ha motivato i funzionari eletti è più ovvio.

La domanda posta da un gruppo di parlamentari che agivano per conto degli olivicoltori chiedeva chiarimenti sul motivo per cui EFET si rifiutava di attuare il regolamento che lo stesso Tsaftaris aveva abbracciato con tanto entusiasmo in precedenza. L'NMR sarebbe lo strumento perfetto da utilizzare per questo scopo. Ma era necessaria una decisione politica e un sostegno affinché l'NMR fosse più accessibile.

La comunità scientifica globale ha abbracciato con entusiasmo il Metodo NMR per misurare accuratamente i singoli composti fenolici, ma in Grecia è stato ignorato. Perché? Perché è in gioco una grande quantità di finanziamenti dell'UE. L'UE ha generosamente finanziato scienziati greci per trovare nuovi metodi per misurare i composti fenolici nell'olio d'oliva allo scopo di attuare il regolamento sull'etichettatura dell'UE 432/2012, ma l'NMR era già stato inventato senza alcun finanziamento di ricerca da parte dell'UE.

La seguente indicazione sulla salute è consentita sulle etichette: Polifenoli all'olio d'oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo. L'indicazione può essere utilizzata solo per l'olio d'oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati ​​(ad esempio complesso di oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d'oliva. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva.

Contrariamente all'indicazione sulla salute di cui sopra consentita dall'UE, i tre scienziati che hanno scritto la lettera (Boskou, Tsimidou e Skaltsounis) hanno affermato che non era possibile quantificare i benefici per la salute dei singoli composti fenolici nell'olio di oliva:

"La questione sollevata nel parlamento greco è scientificamente complessa e qual è il metodo di analisi più efficiente, affidabile ed economico o quali sostanze dovrebbero essere identificate, è qualcosa a cui dovrebbe rispondere la comunità scientifica piuttosto che i membri del Parlamento. L'olio d'oliva è molto ricco di componenti bioattivi, una classe che sono biofenoli chimicamente correlati con idrossitirosolo e tirosolo e non è possibile quantificare il contributo di ogni singolo composto nell'effetto benefico complessivo sulla salute ".

Ma l'UE aveva già quantificato i benefici per la salute dell'idrossitirosolo e dei suoi derivati ​​trovati nell'olio d'oliva. Questa è stata la base dell'indicazione sulla salute consentita sull'etichetta di EVOO ad alto contenuto di polifenoli che si qualificano. In realtà, Tsaftaris è stato invitato perché aveva l'autorità sull'EFET a causa delle denunce secondo cui l'EFET non consentiva l'attuazione del regolamento UE in materia di indicazioni sulla salute.

Ciò che lo rende ancora più strano è che i tre scienziati che hanno firmato questa lettera di protesta sono molto rispettati nel campo della ricerca sull'olio d'oliva. Questo mi ha reso molto curioso. Quindi ho esaminato le loro relazioni intrecciate. Tsaftaris era anche professore all'Università aristotelica di Salonicco, dove hanno sede Boskou e Tsimidou. Potrebbero aver influenzato EFET a cambiare idea sull'attuazione del regolamento?

Sono stato sorpreso di vedere il nome di Skaltsounis sulla lettera. Skaltsounis è il capo del dipartimento di Farmacognosia dell'Università di Atene, dove Prokopios Magiatis ha scoperto il metodo NMR per misurare accuratamente i singoli composti fenolici in olio d'oliva. Perché non vorrebbe che l'NMR fosse usato per misurare l'idrossitirosolo e i suoi derivati ​​nell'olio d'oliva al fine di conformarsi al regolamento? E perché questi tre scienziati hanno coinvolto il presidente del parlamento greco, che non ha autorità o conoscenza su tali questioni? Credevano di avere così tanto potere politico?

La mia indagine ha rivelato una serie di irregolarità e feroci rivalità nascoste dietro questa particolare lettera. Ma prima un riepilogo degli eventi che l'hanno portato e alcuni retroscena aggiuntivi.

Dopo la domanda iniziale, Tsaftaris ha consultato l'EFET e la risposta è stata: "oleocanthal e oleacein non possono essere misurati e inclusi per qualificarsi per l'indicazione sulla salute perché non sono specificatamente menzionati nel regolamento ". Dopo aver sentito quella che ritenevo una decisione fuorviante e non scientifica, ho immediatamente chiamato e scritto una lettera all'UE chiedendo chiarimenti su quali specifici derivati ​​dell'idrossitirosolo dovrebbero essere misurati per qualificarsi per l'indicazione sulla salute. Ho anche scritto a EFET spiegando il regolamento e sostenendo l'inclusione di oleocanthal e oleacein. Il regolamento si riferiva a derivati ​​dell'idrossitirosolo come, tirosolo, ecc. Un chimico con conoscenza di chimica dell'olio d'oliva saprebbe a quali altri derivati ​​si riferivano. Anche se non lo sapevano, tutto ciò che dovevano fare era cercarlo su Google come ho fatto io.

Di conseguenza l'EFET ha revocato la propria decisione e ha confermato che effettivamente oleocanthal e oleacein dovrebbero essere misurati per poter beneficiare dell'indicazione sulla salute. Dopo aver sentito questo, ho immediatamente inviato una lettera all'UE informandoli che EFET aveva accettato oleocanthal e oleacein e quindi la loro opinione non era più necessaria. Ho anche aggiunto: "a quanto mi risulta, EFET, in qualità di autorità per la qualità e la sicurezza alimentare all'interno della Grecia, ha giurisdizione per interpretare il modo in cui i regolamenti dell'UE dovrebbero essere implementati ". Ho chiesto loro di confermare questo fatto.

L'ironia di questa situazione è che un giornalista armato di una passione per la lettura di documenti di ricerca e documenti legali senza chimica formale o background legale, dovrebbe spiegare la chimica alla base dei regolamenti dell'UE e della posizione giuridica dell'EFET in relazione all'UE. Poco dopo aver pubblicato la decisione positiva, EFET si è ribaltato ancora una volta e ha chiesto all'UE chiarimenti sull'opportunità di includere l'oleocantale.

Questa è stata una svolta devastante per gli eventi Olio d'oliva greco, che contiene più oleocantale di oleaceina. Una decisione favorevole da parte di EFET sarebbe stata uno sviluppo molto positivo per un settore che ha estremo bisogno di buone notizie.

Nel frattempo, ho dovuto inviare più volte la mia lettera all'UE perché stavano riorganizzando i loro uffici e dipartimenti. L'UE ha finalmente risposto alla mia domanda dopo un anno di ritardo e mi ha informato che effettivamente le agenzie nazionali per la sicurezza alimentare nei paesi membri dell'UE hanno piena autorità per interpretare e attuare le normative dell'UE. L'unica volta che l'UE viene coinvolta quando c'è una denuncia, nel qual caso cercano di mediare ma la decisione finale è determinata dalla corte di giustizia dell'UE.

Dopo aver ricevuto l'e-mail, ho risposto e ho chiesto se fosse stato presentato un reclamo contro EFET da qualsiasi altro paese o individuo. Mi hanno fornito un link dove vengono registrati tutti i reclami. Ho verificato che non ci fossero reclami presentati contro EFET su questo o su qualsiasi altro problema.

Ciò mi ha portato all'ovvia conclusione che il reclamo che ha indotto EFET a modificare ripetutamente la propria opinione proveniva dall'interno della Grecia. Ma chi era responsabile dell'arresto dell'attuazione di un regolamento che avrebbe avuto un effetto così positivo sull'olio d'oliva greco?

Ho deciso di incontrare e intervistare le persone che hanno scritto la lettera, a cominciare dal signor Skaltsounis dato che era ad Atene e avevo scritto a Boskou e Tsimidou in precedenza e le mie e-mail non hanno ricevuto risposta e le telefonate non sono state restituite. Tsimidou stava anche lavorando a un nuovo metodo per misurare i composti fenolici nell'olio d'oliva e aveva ripetutamente ignorato il metodo NMR.

Skaltsounis accettò prontamente un colloquio. Come capo del dipartimento di Farmacogno all'Università di Atene, Skaltsounis faceva parte dello stesso dipartimento in cui Magiatis e Melliou hanno condotto le loro ricerche. Ho incontrato Skaltsounis nel suo laboratorio all'università.

Skaltsounis aveva recentemente pubblicato un documento in cui annunciava la scoperta di un nuovo metodo CE (elettroforesi capillare) per misurare l'oleocantale e l'oleaceina. Skaltsounis ha affermato che questo nuovo metodo è stato verificato mediante HPLC e ha citato il documento Magiatis su NMR come prova della sua validità. Gli ho chiesto se Magiatis o Melliou hanno verificato il suo metodo usando NMR. "Non sanno cosa stanno facendo ”, ha affermato con enfasi.

Non volendo trasformare questa intervista in un dibattito gli ho permesso di continuare. Volevo scoprire cosa c'era dietro i suoi attacchi a due scienziati che lavorano nel suo stesso dipartimento. Ho già visto rivalità scientifiche prima, ma questa era personale.

Skaltsounis mi ha mostrato generosamente il suo laboratorio e tutti i suoi lavori di ricerca in corso. Ha posato felicemente per le foto mentre sosteneva di non cercare pubblicità come alcune "altri. ”Un ovvio riferimento alla pubblicità che Magiatis e Melliou hanno ricevuto a livello internazionale per il loro lavoro con Quantitative NMR.

Ecco un estratto dal suo documento di ricerca:

"Al meglio delle nostre conoscenze, qui descriviamo il primo metodo CE convalidato adatto per la determinazione quantitativa simultanea di oleocantale e oleaceina nell'olio di oliva. Finora è stato segnalato solo un test che soddisfa questi criteri (Karkoula, Magiatis et al., 2012). Rispetto a quest'ultimo, che utilizzava l'NMR quantitativa, il test CE è molto più semplice ed economico, tuttavia i risultati quantitativi sono comparabili e ugualmente riproducibili ... Altri approcci più convenzionali come l'HPLC richiedono tempi di analisi più lunghi (40 contro 15 min) e facilitano la determinazione del solo oleocantale (Impellizzeri & Lin, 2006). "

Vi sono alcuni dubbi sul fatto che i risultati siano effettivamente accurati e riproducibili poiché utilizzano l'HPLC come uno dei loro metodi di convalida. HPLC è già stato smentito da Magiatis in uno studio sul metodo HPLC e lo ha pubblicato in una rivista peer review. In parole semplici, l'oleocantale e l'oleaceina reagiscono con il metanolo e / e l'acqua utilizzati nell'HPLC causando misurazioni imprecise. Affinché il metodo Skaltsounis CE funzioni, sono necessari oleocantale puro e oleaceina come standard di riferimento.

"Stiamo provando a produrre oleocanthal e oleacein puri qui nel nostro laboratorio. Intendiamo che siano le prime forme pure convalidate e accettate di oleocanthal e oleacein ", mi ha detto Skaltsounis.

"Quindi sarai tu il fornitore di oleocanthal e oleacein per tutti i test che verrebbero condotti con questo nuovo metodo? " Ho chiesto. "Sì certo ", ha detto. "Abbiamo un altro laboratorio nella periferia di Atene, dove conduciamo il nostro lavoro anche in collaborazione con l'Università ", ha aggiunto.

"Quindi con il tuo metodo CE saresti in grado di misurare oleocantale e oleaceina per convalidare il regolamento UE? " Ho chiesto. "Beh, non sappiamo quali misurare perché cambiano nel tempo. ”Ha spiegato.

Mi ha mostrato un grafico che ha illustrato come l'oleocantale e l'oleaceina tornano al loro idrossitirosolo e tirosolo originali. "Ciò dimostra semplicemente che l'oleocantale e l'oleaceina sono derivati ​​dell'idrossitirosolo e del tirosolo ". Ho osservato. Ma Skaltsounis si limitò a scuotere la testa.

È diventato ovvio a questo giornalista il motivo per cui Skaltsounis non avrebbe voluto che questo regolamento fosse implementato usando il metodo di misurazione NMR.

La Grecia è nel mezzo di una fuga di cervelli che costringe gli scienziati più brillanti e talentuosi a cercare lavoro all'estero. Ma c'è di peggio. Anche la Grecia sembra soffrire di un drenaggio della proprietà intellettuale.

La comunità scientifica greca continua a innovare e inventare nuovi metodi e idee e scoperte brevettabili. Ma cosa succede a loro? Dove vanno? Chi ottiene il credito e chi beneficia?

Ho saputo da un altro professore che Magiatis aveva presentato una denuncia ufficiale all'Università di Atene in merito a un brevetto che Skaltsounis aveva registrato presso l'ufficio brevetti degli Stati Uniti in collaborazione con la struttura di ricerca sul cancro della City of Hope in California. Magiatis afferma di essere stato uno degli inventori, ma non è stato accreditato e nemmeno l'Università di Atene. Ho chiesto a Magiatis di questo e lui ha confermato di aver effettivamente presentato il reclamo.

La denuncia presentata contro Skaltsounis in merito ai diritti di brevetto di Magiatis e dell'Università di Atene si trova ancora in una scrivania da qualche parte. Due presidi successivi dell'Università non hanno intrapreso alcuna azione per indagare sulla denuncia di cattiva condotta scientifica contro Skaltsounis presentata oltre un anno fa. Si trova senza risposta e non indagato come tante altre cose in Grecia.

Va notato che il fratello di Skaltsounis è un giudice della Corte suprema in Grecia. È stato suggerito che forse questo è il motivo dell'inazione. Forse le autorità non sono ansiose di indagare su possibili comportamenti scorretti nei confronti del fratello di un giudice della Corte Suprema.

Ho inviato una copia di questo articolo a Boskou, Tsimidou e Skaltsounis ma non ho ricevuto risposta o commento.

Il fatto è che l'NMR non solo misura l'oleocantale e l'oleaceina, ma anche una serie di altri composti fenolici in un passaggio ed entro 3 minuti. Non esiste un flusso di reddito in corso dal metodo NMR per gli scienziati che lo hanno scoperto. C'è un eccesso di apparecchiature NMR inattive o nelle università e nei laboratori di ricerca a livello internazionale. Non sarebbe meglio metterli in pratica invece di provare a sviluppare un altro metodo che misuri solo due composti fenolici e richieda l'acquisto di oleocantale e oleaceina puri?

Il CIO sta per decidere quale metodo dovrebbero accettare ufficialmente per la misurazione accurata dei singoli composti fenolici nell'olio d'oliva. La risposta è ovvia