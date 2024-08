462,000-Acre della California 'Field of Dreams'

Tra poche settimane si terrà a Washington un'audizione pubblica da parte della Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti sul "condizioni di concorrenza "tra i produttori di olio d'oliva americani e i principali fornitori esteri. Il è stata avviata un'indagine su richiesta del presidente della commissione Ways and Means Dave Camp.

Aspettare dietro le quinte è una proposta ordine di marketing federale redatto dai produttori californiani nella speranza di porre nuovi ostacoli agli oli d'oliva importati, aprendo allo stesso tempo un percorso più semplice. Entrambe le parti stanno legando per quello che dovrebbe essere un combattimento intenso.

I produttori nazionali di olio d'oliva attualmente forniscono meno del 2 ½ percento di ciò che gli americani consumano - quasi il 98 percento viene importato - ed è stato ampiamente riportato, anche in queste pagine, che i produttori americani potrebbero un giorno fornire il 5 percento. Ma ci sarebbe una lotta così feroce per appena un altro 2 ½ percento (solo 8,000 tonnellate)?

Si scopre che la risposta è no. La posta in gioco è molto più alta del 5 percento ampiamente riportato ed entrambe le parti lo sanno.

Secondo una fonte dell'industria dell'olio d'oliva della California, gli operatori del settore locale hanno puntato a fornire molto più del 5% del fabbisogno domestico. In effetti, non lo ritengono del tutto impossibile contro tutti i dell'olio d'oliva di cui gli americani hanno bisogno potrebbero essere eventualmente forniti dai produttori statunitensi.

In numeri tondi, gli americani consumeranno 280,000 tonnellate di olio d'oliva quest'anno, o 74 milioni di galloni, rendendolo il più grande mercato al mondo al di fuori dell'Europa. Una moderna fattoria ad alta densità può produrre 160 galloni per acro, quindi avresti bisogno di circa 462,000 acri per produrre tanto olio d'oliva.

Sembra molto? Ebbene lo è, e non lo è. Considera questo: ci sono più di 800,000 acri dedicati solo alle mandorle in California. E il produttore spagnolo di olio d'oliva Hojiblanca stima che le sue partecipazioni raggiungeranno presto 1.2 milioni di acri.

All'improvviso 462,000 acri sembrano a portata di mano, soprattutto se si gettano pochi tratti dalla Georgia, dall'Arizona e dal Texas. In effetti, assomiglia a questo:

Quindi non sorprende che i produttori europei siano in armi, azione impegnativa ai massimi livelli su quelli che vedono come sforzi americani per costruire barriere commerciali. Gli americani dicono che stanno solo cercando di farlo "livellare il campo di gioco. " Ciò che alcuni attori del settore potrebbero davvero desiderare, tuttavia, è più simile a un 462,000 acri "campo dei sogni. "