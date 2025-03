Mondo Olive Oil Competition 2025 Aggiornamenti live

New York

Svelati i primi risultati per il 2025

4 marzo 13:34 UTC

Personale OOT che riporta da New York

Da Jaén a Hunan, agricoltori, frantoiani e imbottigliatori attendono con ansia la notizia se il loro olio extravergine di oliva è stato premiato al Concorso del 2025 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva.

I risultati del più grande e prestigioso concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva hanno già iniziato a essere pubblicati. Il primo giorno sono stati premiati ventidue oli provenienti da Albania, Croazia, Italia e Stati Uniti.

Con la scadenza per la presentazione prorogata fino al 15 marzoth, i produttori di 25 paesi dell'emisfero settentrionale hanno già inviato i loro oli extravergini di oliva per essere analizzati dall' NYIOOC squadra.

Per dare ai produttori il tempo necessario per trarre vantaggio dai loro risultati, i risultati premiati vengono pubblicati durante il periodo di valutazione, man mano che vengono verificati (invece di aspettare che venga valutato l'ultimo campione prima di pubblicarli in blocco).

I risultati in tempo reale dell'emisfero settentrionale inizieranno a marzo, fino a quando non saranno svelati tutti i vincitori.

Giunta ormai alla tredicesima edizione, la NYIOOC è il più importante concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva con partecipanti provenienti da dozzine di paesi in lizza per i premi più ambiti del settore. I risultati annuali sono distribuiti tramite sindacato principali mezzi di informazione in tutto il mondo, nel Guida ufficiale ai migliori oli d'oliva del Mondo e le Olive Oil Times Classifiche Mondo.