Perché l'olio extra vergine di oliva è collegato a un minor rischio di demenza e a una migliore salute del cervello

La demenza accompagna la vecchiaia fin dall'antichità, ma solo ora comincia ad emergere il riconoscimento dei meccanismi responsabili.

Prende il nome dallo psichiatra tedesco Alois Alzheimer, Il morbo di Alzheimer Si stima che sia la causa del 60-80% dei casi di demenza in tutto il mondo ed è inevitabilmente fatale.

Caratterizzata da declino cognitivo e perdita di memoria, la malattia colpisce il 65% delle persone di età superiore ai 40 anni e il 80% di età superiore agli - anni.

Mentre i decessi per malattie come ictus e malattie cardiache sono diminuiti dal 2001, i tassi di mortalità per demenza standardizzati per età sono aumentati nello stesso periodo.

Attualmente ci sono più di 55 milioni di casi di Alzheimer in tutto il mondo, e si prevede che questa cifra aumenti triplo di 2050 poiché aumentano sia la popolazione che l’aspettativa di vita.

Sebbene siano in fase di sviluppo numerosi trattamenti sperimentali per la malattia, la maggior parte della ricerca si concentra sulla prevenzione.

Numerosi studi hanno dimostrato che il consumo olio extravergine d'oliva è collegato a migliorata funzione cognitiva e ridotto rischio di demenza.

In uno studio di coorte recentemente pubblicato su 92,383 adulti statunitensi osservati per oltre 28 anni, il consumo di più di sette grammi di olio d'oliva al giorno era associato a un rischio inferiore del 28% di morte correlata alla demenza rispetto al consumo mai o raramente di olio d'oliva.

A differenza di quelli di molti studi precedenti, questi risultati sono risultati indipendenti dalla qualità generale della dieta.

I polifenoli interrompono l’accumulo di placca e mitigano l’infiammazione

Polifenoli sono un gruppo di composti naturali presenti nelle piante, comprese le olive, noti per le loro proprietà antiossidanti.

Hanno vari benefici per la salute, inclusa la potenziale protezione contro le malattie cardiovascolari e neurodegenerative.

L'olio extra vergine di oliva è rinomato per il suo ricco contenuto di polifenoli, che ne forniscono la maggior parte benefici alla salute e contribuisce al suo sapore unico e aroma.

L'olio extra vergine di oliva contiene 25 polifenoli, tra cui oleocanthal, oleaceina, oleuropeina più idrossitirosolo.

Di questi, l'oleocantale e l'oleuropeina sono quelli più fortemente associati alla prevenzione e all'attenuazione delle malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Attuale riparazioni suggerisce che ci sono molti modi in cui ciò si verifica.

L’aglicone dell’oleuropeina (un composto dell’oleuropeina) può indurre l’autofagia, un processo naturale che elimina i grumi di proteine ​​e gli organelli danneggiati (componenti cellulari) e ne impedisce l’accumulo. Due proteine ​​in particolare sono associate a questo tipo di accumulo nelle forme di demenza, come l'Alzheimer.

La proteina precursore dell'amiloide-beta è implicata in varie funzioni biologiche, dalla formazione e riparazione delle sinapsi alla regolazione ormonale. Forma anche beta-amiloide, che è tossica per i neuroni.

L'amiloide-beta si accumula facilmente, formando piccoli cluster chiamati oligomeri e infine accumulandosi in voluminose placche amiloidi.

Questi accumuli sono pericolosi per diversi motivi. Possono innescare l’infiammazione attraverso una risposta immunitaria e possono anche indurre la produzione di proteina tau anomala.

La proteina Tau è essenziale per mantenere la corretta struttura dei neuroni. Tuttavia, quando le molecole della proteina tau vengono danneggiate, possono staccarsi e formare grappoli noti come grovigli neurofibrillari. Quando ciò accade, ne consegue la morte dei neuroni, interrompendo la trasmissione dei messaggi all’interno del cervello.

Nei pazienti affetti da Alzheimer è stata scoperta una carenza di autofagia, così come livelli elevati di oligomeri e placche amiloidi e grovigli neurofibrillari.

Pertanto, la capacità dell'oleuropeina di indurre questo processo è potenzialmente un meccanismo importante attraverso il quale l'olio extra vergine di oliva può proteggere dalla neurodegenerazione.

La placca amiloide è presente anche nel cervello degli anziani che non sviluppano l'Alzheimer, il che implica che c'è più di un fattore in gioco.

La neuroinfiammazione, l’attivazione delle cellule gliali, come la microglia e gli astrociti, che mantengono i neuroni in posizione e aiutano la loro normale funzione, è un forte candidato.

L'attivazione di queste cellule provoca la produzione di fattori infiammatori come citochine e chemochine, che sono stati osservati intorno alle placche e ai neuroni compromessi nel cervello dei pazienti affetti da Alzheimer.

I composti fenolici presenti nell'olio extra vergine di oliva, come l'idrossitirosolo e l'oleuropeina, hanno dimostrato la capacità di impedire la traslocazione del fattore nucleare kappa B (NFkB) nel nucleo, portando a una diminuzione della produzione di agenti proinfiammatori e quindi frenando la neuroinfiammazione guidata da microglia.

Inoltre, è stato osservato che questi composti migliorano la secrezione di citochine antinfiammatorie sopprimendo al contempo la produzione di citochine proinfiammatorie, presentando un approccio sfaccettato per combattere la neuroinfiammazione.

MUFA collegati a una migliore salute del cervelloattraverso il sistema cardiovascolare

Oltre all’alto contenuto di polifenoli, l’olio d’oliva è ricco di acidi grassi monoinsaturi (MUFA).

L' famoso Studio di sette Paesi scoperto che grassi diversi potrebbero avere effetti molto diversi sulla salute. Lo studio ha rivelato che le persone in Grecia e in altre parti del Mediterraneo avevano un basso tasso di malattie cardiache nonostante una dieta ricca di grassi.

I ricercatori hanno concluso che ciò era dovuto al fatto che i grassi principali nella loro dieta non erano i grassi animali saturi comuni nei paesi con tassi più elevati di malattie cardiache, ma i grassi monoinsaturi dell’olio d’oliva.

Forte evidenza esiste il collegamento malattia cardiovascolare e l'Alzheimer, quindi ridurre il primo è una delle tante strategie considerate essenziali per la prevenzione.

L' sostituzione dei grassi saturi con acidi grassi monoinsaturi come l'acido oleico ha una comprovata esperienza in questo settore. L'acido oleico è il componente principale dell'olio d'oliva, costituendone dal 70 all'80%.

Oltre a contribuire a regolare la funzione immunitaria, la ricerca ha dimostrato che, quando vengono utilizzati per sostituire i grassi saturi alimentari, i grassi monoinsaturi riducono i rischi di malattie cardiovascolari diminuendo i livelli di lipidi nel sangue come il colesterolo.

È stato inoltre dimostrato che aumentando e diminuendo quest'ultimo nel siero del sangue umano si migliora il rapporto tra HDL (lipoproteine ​​ad alta densità) e LDL (lipoproteine ​​a bassa densità).

Un modo significativo in cui le malattie cardiovascolari possono contribuire allo sviluppo della demenza è attraverso il deterioramento della barriera ematoencefalica. Questa barriera si riferisce alle proprietà specializzate del sistema vascolare del sistema nervoso centrale che controllano lo scambio di ioni, molecole e cellule tra il sangue e il cervello.

Quando diventa disfunzionale, la barriera ematoencefalica può consentire l’ingresso di molecole tossiche nel cervello e compromettere l’eliminazione di sostanze tossiche come l’amiloide-beta e le proteine ​​tau anomale.

Ciò può portare ad un aumento della neuroinfiammazione e del danno ossidativo, che è stato collegato anche all'Alzheimer.

Ricerca ha scoperto che il consumo regolare di olio extravergine di oliva riduce la permeabilità della barriera ematoencefalica nell'ippocampo e nell'area circostante, aiutando così a ripristinare la normale funzionalità.

EVOO e la dieta mediterranea

Numerosi studi hanno concluso che l'adesione al Dieta mediterranea corrisponde ad un ridotto rischio di demenza, compreso il morbo di Alzheimer.

Uno studio di coorte del 2023 condotto dalla Biobank del Regno Unito ha rilevato che maggiore è l’adesione di un individuo, abbassare il loro rischio di sviluppare demenza. Sorprendentemente, questo si è rivelato vero indipendentemente dalla predisposizione genetica.

Uno studio statunitense separato del 2023 ha rilevato che i livelli di cinque micronutrienti comuni nella dieta mediterranea erano significativamente più bassi nel cervello di coloro che erano morti con la malattia di Alzheimer rispetto a quelli che erano morti senza di essa.

Lo studio ha analizzato il cervello di 31 donatori la cui età media al momento della morte era di 75 anni e ha scoperto che il cervello dei soggetti affetti dalla malattia aveva circa la metà dei livelli di licopene, retinolo, luteina, zeaxantina e vitamina E.

Sebbene il corpo abbia bisogno di queste sostanze solo in piccole quantità, sono fondamentali per il mantenimento di molti sistemi corporei, come il sistema immunitario, gli occhi e la pelle.

I paesi del Mediterraneo sono storicamente tra i paesi più sani nel mondo, registrando tassi relativamente bassi di malattie cardiovascolari e cancro, nonché un’aspettativa di vita più lunga.

Sul fronte prettamente dietetico, la dieta mediterranea si basa sul consumo quotidiano di frutta, verdura, legumi, frutta secca, cereali integrali e alcuni latticini, con olio extra vergine di oliva come fonte primaria di grassi.

La Fondazione Dieta Mediterranea con sede in Spagna, una delle organizzazioni più influenti dedicate alla ricerca e alla promozione della dieta mediterranea, definisce la dieta come uno stile di vita. Nella visione della fondazione, lo stile di vita ei valori costituiscono una parte vitale che non può essere separata dal tutto.

Ciò si riflette nella sua piramide della dieta mediterranea. A differenza delle piramidi alimentari più familiari, la base è costruita da una combinazione di esercizio fisico, riposo, socializzazione e cucina sul fronte fisico e un impegno per scelte alimentari sostenibili, locali, stagionali ed ecologiche sul fronte del valore.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per determinare in che modo la dieta mediterranea aiuta il corpo a evitare e combattere così tante malattie, i suoi benefici per la salute umana sono già fermamente stabiliti.