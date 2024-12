Il saluto di Trump al segretario Pick porta la controversia sull'olio di semi al governo degli Stati Uniti

Robert F. Kennedy, Jr., rampollo di una delle famiglie politiche più note degli Stati Uniti, è stato scelto dal presidente eletto Donald J. Trump per guidare il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani.

Se confermato da un Senato guidato dai repubblicani, Kennedy avrebbe ampia autorità sulla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, che regolamenta circa l'80 percento dell'approvvigionamento alimentare del Paese.

Sebbene sia ampiamente noto per le sue posizioni contrarie ai vaccini, Kennedy è anche un importante e schietto critico degli oli di semi, portando alla ribalta un dibattito da tempo latente sui loro effetti sulla salute.

In un agosto colloquio con Fox Notizia, Kennedy ha chiamato gli oli di semi "uno degli ingredienti più malsani” presenti negli alimenti e hanno affermato che sono "una delle peggiori cose che puoi mangiare” poiché sono associati a "infiammazione in tutto il corpo."

Kennedy consiglia invece di sostituire gli oli di semi con il grasso di manzo, ricavato dal tessuto adiposo degli organi bovini. Cercando nelle dichiarazioni pubbliche storiche di Kennedy e negli account sui social media non si è trovato alcun riferimento all'olio d'oliva.

I ricercatori, tra cui i membri scientifici dell'American Heart Association, sostengono da tempo che gli oli vegetali (per lo più derivati ​​da semi, in particolare colza, girasole e soia) rappresentano un'alternativa più sana ai grassi animali grazie al loro contenuto di grassi insaturi.

""Tutti i dati dimostrano in modo molto coerente che burro e strutto fanno male al cuore", ha affermato Christopher Gardner, professore di medicina alla Stanford University. "Gli studi dimostrano che sostituire i grassi saturi con grassi insaturi riduce il rischio di malattie cardiache".

Sebbene Kennedy sia tra i più accaniti critici degli oli di semi, sui social media sta crescendo un movimento di influencer contrari agli oli di semi.

I critici dell'olio di semi articolano due argomenti principali. Il primo è che gli oli di semi sono spesso contaminati dall'esano, il solvente chimico utilizzato nella maggior parte della produzione commerciale di olio di semi.

L'esano è noto per essere tossico per gli esseri umani in forma gassosa, ma è utilizzato come liquido nella produzione di olio di semi. L'esano evapora durante il trattamento termico a cui sono sottoposti gli oli di semi quando vengono raffinati.

Tuttavia, la FDA non regolamenta né monitora i residui di esano negli oli di semi, quindi non è chiaro se tracce di esano siano presenti negli oli di semi disponibili in commercio.

L'argomento più comune contro gli oli di semi è il loro elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi omega-6, in particolare acido linoleico, rispetto all'olio d'oliva e ai grassi di origine animale.

Il contenuto di acido linoleico è di circa il 55 percento nell'olio di soia, quasi il 70 percento nell'olio di girasole (meno del 20 percento nell'olio di girasole ad alto contenuto oleico) e più del 2.5 percento nell'olio di canola. Al contrario, l'olio d'oliva contiene dal 21 al - percento di acido linoleico, mentre la carne di manzo ha circa l'- percento di acido linoleico.

I critici dell'olio di semi sostengono che gli acidi grassi omega-6 vengono convertiti in acidi arachidonici che promuovono l'infiammazione nel corpo. In effetti, l'acido arachidonico è ampiamente riconosciuto come un elemento costitutivo dei composti che causano l'infiammazione, ma è stato anche dimostrato che sopprime i composti pro-infiammatori.

Secondo un Meta-analisi del 2017 di 30 studi randomizzati di controllo che hanno coinvolto 1,377 soggetti pubblicati, l'acido linoleico ha avuto un impatto minimo sulle concentrazioni ematiche di marcatori infiammatori. I ricercatori hanno attribuito ciò al fatto che solo lo 0.2 percento dell'acido linoleico viene convertito in acido arachidonico.

Sebbene sia ampiamente riconosciuto che gli esseri umani hanno bisogno di fonti alimentari di acidi grassi omega-3 e omega-6 per sopravvivere, i critici dell'olio di semi sostengono che le diete occidentali moderne includono troppi acidi grassi omega-6 e troppo pochi acidi grassi omega-3.

In effetti, il rapporto omega-6-omega-3 raccomandato è di quattro a uno. Tuttavia, alcuni ricercatori stimano che queste proporzioni variano da dieci a uno a trenta a uno negli Stati Uniti

I critici dell’olio di semi sottolineano spesso anche la correlazione tra il consumo di olio di semi negli Stati Uniti e l’aumento dell’obesità, malattia cardiovascolare e diabete come prova del loro impatto negativo sulla salute.

Tuttavia, la correlazione non è la stessa cosa della causalità. Invece, alcuni esperti sostengono che l'aumento del consumo di olio di semi è direttamente collegato al drammatico aumento di alimenti ultra-elaborati, che contengono oli di semi come ingrediente e sono ampiamente ritenuti responsabili delle suddette malattie croniche.

Gardner ha inoltre sostenuto che gli alimenti ultra-processati sono nocivi soprattutto a causa di altri ingredienti, tra cui lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, lo zucchero aggiunto e il sodio. ""È difficile dare la colpa agli oli di semi quando questi alimenti contengono così tante altre cose", ha affermato.

Kennedy si è anche fortemente opposto agli alimenti ultra-processati e ha affermato che ne avrebbe proibito l'uso nei pranzi scolastici. Tuttavia, la FDA non ha una definizione formale per gli alimenti ultra-processati, il che renderebbe difficile l'attuazione di qualsiasi divieto.