Un piccolo studio suggerisce il potenziale anti-invecchiamento dei polifenoli sulla pelle

Ricerche recenti hanno confermato che i fenoli presenti in olio extravergine d'oliva può avere un potenziale significativo nell'attenuare gli effetti dell'invecchiamento sulla pelle.

Secondo un carta pubblicati sulla rivista scientifica Medicina, due farmaci bioattivi polifenoli, oleaceina e oleocanthalhanno dimostrato di ridurre alcuni dei segni più visibili dell'invecchiamento negli anziani.

Sebbene l'olio extravergine di oliva contenga decine di fenoli, i ricercatori si sono concentrati su questi due composti per i loro promettenti effetti sulla salute della pelle, in particolare nel trattamento dei tumori della pelle non melanoma e nella promozione guarigione delle ferite.

Inoltre, questi due fenoli sono riconosciuti per la loro potente antinfiammatorio proprietà, come confermato da un numero crescente di studi.

Lo studio ha applicato entrambi i composti in una soluzione per la cura della pelle a 55 donne e 15 uomini per un mese. I partecipanti sono stati divisi in sottogruppi in base all'età e ai morfotipi della pelle.

Negli studi randomizzati in singolo cieco, un metodo comune negli studi clinici, solo i ricercatori sanno quale trattamento verrà somministrato ai partecipanti.

All'inizio dello studio sono stati raccolti dati dettagliati sui partecipanti, tra cui età, peso, altezza, fototipo della pelle, storia clinica, uso di farmaci e abitudini relative a fumo e alcol.

Ai partecipanti è stato chiesto di applicare un siero all'30% contenente oleocantale e oleaceina due volte al giorno per 15 giorni. I dati sulla pelle sono stati raccolti all'inizio dello studio, dopo - giorni e alla fine del mese.

I ricercatori hanno utilizzato il VISIA Skin Analysis System, una piattaforma ampiamente utilizzata per la valutazione dei trattamenti per la pelle, per valutare il miglioramento dell'invecchiamento cutaneo. Questo sistema cattura informazioni come l'area totale delle rughe e l'intensità delle rughe.

Le rughe profonde e superficiali sono state valutate all'inizio, a metà e alla fine dello studio.

I risultati hanno evidenziato una riduzione media del 23 percento del numero di rughe in tutti i partecipanti.

Sia gli uomini che le donne hanno mostrato effetti cumulativi del siero e i ricercatori hanno osservato che l'efficacia del trattamento aumentava nel corso dello studio.

Secondo gli autori dello studio, l'efficacia dei due composti "è in linea con la ricerca più ampia sui benefici per la salute della pelle dei polifenoli, inclusa la loro capacità di penetrare le barriere epidermiche e interagire con i recettori cellulari".

""È stato osservato che i polifenoli migliorano l'organizzazione strutturale del derma, che è fondamentale per la sua funzione di barriera, e aumentano lo spessore dermico e i livelli di idratazione, essenziali per mantenere una pelle sana e ben funzionante", hanno aggiunto i ricercatori.

Tuttavia, uomini e donne hanno avuto risultati diversi.

Nello specifico, gli uomini più giovani di età compresa tra 20 e 44 anni hanno riscontrato una riduzione delle rughe del 52%, mentre gli uomini più anziani hanno registrato una riduzione del 47%.

Nelle donne di età compresa tra 45 e 79 anni, il numero di rughe è diminuito del 34%, mentre nelle donne più giovani la riduzione è stata del 26%.

""Il nostro studio dimostra che l'oleocantale e l'oleaceina riducono significativamente il numero di rughe sia negli uomini che nelle donne, soprattutto in quelli di età compresa tra 45 e 79 anni", hanno scritto gli autori.

Hanno inoltre rilevato alcune limitazioni, tra cui la breve durata della sperimentazione, la mancanza di un follow-up a lungo termine e l'assenza di un gruppo di controllo con placebo.

"I dati raccolti in tre distinti intervalli di tempo mostrano una tendenza costante alla riduzione delle rughe. Tuttavia, i risultati complessivi supportano l'uso di polifenoli derivati ​​dall'olio extravergine di oliva nelle formulazioni anti-invecchiamento per la cura della pelle", hanno scritto, suggerendo la necessità di studi più estesi e dettagliati.

L'olio d'oliva è stato usato per la cura della pelle per migliaia di anni. Oggi, un crescente corpo di ricerca scientifica supporta l'importanza di utilizzare olio d'oliva di alta qualità nella cura della pelle.

Questa ricerca esplora l'uso dell'olio extravergine di oliva in prodotti dedicati alla cura della pelle e gli effetti anti-invecchiamento a lungo termine di una dieta ricca di olio extravergine di oliva, come l' Dieta mediterranea.