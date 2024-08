L'offerta di brevetto mostra la versatilità di Oleocanthal

L'oleocanthal - la parte dell'olio extravergine di oliva che punge la gola - è un'opportunità di marketing ancora da sfruttare, secondo il centro di ricerca americano che l'ha isolata e denominata.

Mark Friedman, direttore del trasferimento tecnologico del Monell Chemical Senses Center, afferma che il potenziale del composto continua a crescere.

"L'infiammazione è una componente di così tante malattie e condizioni che il potenziale come antinfiammatorio da solo è enorme. Sono in corso molte ricerche interessanti sugli effetti sulla salute dell'oleocantale, e non solo a Monell ", ha detto.

"Crediamo che l'oleocantale sia un'opportunità commercialmente preziosa in attesa di accadere. Tutto ciò che serve è il giusto impegno e investimento ".

Scoperta fortuita

L'olio d'oliva è antico ma l'oleocanthal è stato scoperto relativamente di recente.

Monell, con sede a Filadelfia, iniziò la strada dopo che il suo direttore, Gary Beauchamp, sorseggiò olio extravergine d'oliva fresco mentre era in Sicilia nel 1999 e notò che la puntura che sentiva in gola era come una forma liquida di antinfiammatori non steroidei (FANS) lui aveva deglutito durante gli studi sensoriali.

Collaborando con la vicina Università della Pennsylvania, gli scienziati in seguito hanno isolato l'agente naturale che credevano fosse responsabile - ligstroside aglicone deacetoxydialdehydic, uno dei tanti polifenoli nell'olio d'oliva - e hanno scoperto che una versione sintetica di esso produceva la stessa irritazione alla gola. È stato chiamato oleocanthal: oleo = oliva; canth = pungiglione; al = aldeide.

Monell ha presentato istanza di registrazione del marchio federale statunitense per Oleocanthal nel 2005, ma non ha proceduto con essa.

Richiesto brevetto internazionale

Ora l'Università e Monell stanno cercando un brevetto mondiale e la loro domanda mostra un'ampia gamma di usi per il composto.

Sebbene intitolato "Oleocanthal per il trattamento del dolore ", la domanda di brevetto, pubblicata ad aprile dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, afferma che l'oleocanthal può anche essere usato come anti-infiammatorio per il trattamento o la prevenzione di molte malattie, tra cui l'Alzheimer, e come antiossidante per combattere il cancro e promuovere la guarigione delle ferite.

"L'invenzione si riferisce al principio attivo nell'olio di oliva, chiamato oleocantale e ai metodi di utilizzo degli oleocantali in varie formulazioni tra cui additivi alimentari, prodotti farmaceutici, cosmetici, repellenti per animali e strumenti di scoperta di geni del recettore dell'irritazione dei mammiferi, prodotti genetici, alleli, varianti di giunzione , trascrizioni alternative e simili ", afferma.

L'oleocanthal può far sì che gli oli inferiori abbiano il sapore dell'olio extra vergine di oliva

Primo nel "Usi di oleocantali "sezione dell'applicazione è "come additivo alimentare ", e un aspetto che alcuni nel settore dell'olio d'oliva soggetto a frodi potrebbero trovare inquietante.

"Gli oleocantali dell'invenzione forniscono la caratteristica sensazione di irritazione che si trova negli oli di oliva premium. Gli oleocantali possono essere aggiunti ad oli di qualità inferiore per fornire un olio che ha il sapore di un olio extra vergine di oliva premium ", afferma.

Friedman ha detto Olive Oil Times che la domanda pubblicata quest'anno risale a un deposito iniziale in 2006. Da allora, il gran numero di rivendicazioni di brevetto nella domanda originale era stato diviso dagli esaminatori di brevetti in gruppi più piccoli che coprivano diversi aspetti dell'invenzione.

"Ciò che sarà brevettato è diverso da questa applicazione originale. "

"Andando avanti, Monell non ha piani e nessun interesse a perseguire rivendicazioni di brevetto dirette all'uso dell'oleocantale come composto aromatizzante ".

"Siamo un'organizzazione senza scopo di lucro con la responsabilità di contribuire al bene pubblico e vogliamo concentrarci sui benefici per la salute dell'oleocantale ", ha affermato.

Myriad usa per l'oleocanthal

L'oleocanthal può essere estratto dalle olive o dall'olio extravergine di oliva, ma Friedman ha detto che le concentrazioni più elevate si trovano in quest'ultimo. Nella domanda di brevetto è anche descritto un metodo per produrre oleocantale sintetico, dallo zucchero semplice e poco costoso D-ribosio, facilmente reperibile, e ha affermato che potrebbe essere richiesto anche un brevetto per il metodo.

Tra gli utilizzi, le richieste di Monell per l'oleocanthal sono:

Additivo alimentare: l'oleocanthal può essere utilizzato per migliorare il sapore degli alimenti e inibire la dolcezza e come irritante da aggiungere a " esperienza gastronomica ”in modo simile al peperoncino e al pepe di Szechwan. Può anche aggiungere al file " esperienza di irritazione sensoriale ”di prodotti come dentifricio, collutorio e losanghe.

esperienza gastronomica ”in modo simile al peperoncino e al pepe di Szechwan. Può anche aggiungere al file esperienza di irritazione sensoriale ”di prodotti come dentifricio, collutorio e losanghe. Conservante: le proprietà antibatteriche e antimicotiche dell'oleocantale gli consentono di agire come conservante, ad esempio rivestire gli alimenti prima del confezionamento o essere applicato su imballaggi alimentari per prevenirne il deterioramento.

Aiuto contro il raffreddore e l'influenza: l'oleocanthal può essere usato per trattare i sintomi del raffreddore o dell'influenza, anche come contro-irritanti per il mal di gola e nei decongestionanti nasali.

Antiossidante: poiché si ritiene che l'oleocantale abbia attività antiossidante, può anche essere usato per trattare o prevenire varie condizioni tra cui il cancro, per promuovere la guarigione delle ferite e per fornire stabilità all'ossidazione nei cosmetici.

Sollievo dal dolore: utile per alleviare il dolore associato a condizioni tra cui influenza o altre infezioni virali, raffreddore comune, dolore lombare e cervicale, dismenorrea, mal di testa, mal di denti, distorsioni e stiramenti, ustioni e artrite.

Antinfiammatorio: come agente per il trattamento o la prevenzione di malattie caratterizzate da infiammazione.

Trattamento o prevenzione dello sviluppo delle placche cerebrali associate all'Alzheimer: si ritiene che come l'ibuprofene, l'oleocanthal inibisca le proteine ​​micro-G e le chinasi associate.

Per chirurgia orale e trattamento di irradiazione orale del cancro: come risciacquo orale per inibire l'infiammazione da chirurgia o irradiazione orale.

Repellente per animali: incluso per respingere i gatti domestici, i roditori, i procioni, i cani e i coyote e per dissuadere gli uccelli dall'utilizzare liquidi non potabili come acque reflue e acqua indipendente sulle piste dell'aeroporto, parcheggi, ecc.

La ricerca continua sul trattamento dell'infiammazione, della malattia di Alzheimer e del cancro

Friedman ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali applicazioni basate sull'oleocanthal già in vendita.

"Monell non è un'impresa commerciale e dipendiamo dalle imprese e dagli imprenditori per portare le nostre invenzioni sul mercato ", ha affermato.

Nel frattempo, il centro continua a esplorare il ruolo dell'oleocantale come antinfiammatorio, nella prevenzione e nel trattamento della malattia di Alzheimer e nel trattamento del cancro.

Lo scienziato di Monell Paul Breslin ha affermato di aver dimostrato di avere l'oleocanthal in vitro "proprietà anti-infiammatorie su enzimi, cellule e tessuti, per interferire con la formazione di peptidi e oligomeri dell'Alzheimer - vale a dire Tau e Abeta, e per uccidere le linee cellulari tumorali e non uccidere le linee cellulari sane. "

"Stiamo continuando i nostri interessi in tutte e tre le aree e stiamo lavorando su Abeta e cellule tumorali ", ha detto.

"C'è spazio lì per esplorare la salute vascolare e il ruolo che l'oleocantale dietetico può svolgere in questo riguardo a malattie cardiache, ictus e altre malattie vascolari, ma non siamo ancora lì. ”

"Si tratta di un campo in rapida crescita della ricerca traslazionale e medica ed è molto eccitante per la sua attuale promessa, visti i risultati che stiamo vedendo ", ha detto Breslin.