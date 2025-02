L'olio d'oliva funziona a meraviglia per i bambini

Non hanno lo stesso aspetto o sapore, ma l'olio d'oliva e il latte materno sono sorprendentemente simili.

L'olio extra vergine di oliva contiene omega 3 e omega 6 in porzioni simili al grasso del latte materno e la stessa percentuale di acido linoleico, rendendolo un alimento indispensabile per la mielinizzazione delle fibre nervose e lo sviluppo cerebrale. È facilmente digeribile e aiuta la funzionalità gastrica, prevenendo stitichezza e coliche.

L'olio d'oliva favorisce l'assorbimento della vitamina D, importante per la crescita di neonati e bambini perché regola il calcio e il fosforo e favorisce l'apporto di minerali indispensabili al processo di ossificazione. Questo protegge i bambini dalle fratture ossee in tenera età e dal rischio di osteoporosi in età avanzata.

In recenti scoperte, c'è stato un aumento dei livelli di colesterolo nei bambini, un grande contributo all'obesità che colpisce un bambino su tre tra i 6 ei 9 anni. Poiché l'olio d'oliva abbassa i livelli totali di colesterolo nel sangue, colesterolo LDL e trigliceridi, i medici hanno raccomandato di sostituire i grassi animali con l'olio d'oliva per aiutare a combattere l'aumento dell'obesità nei bambini.

È stato riportato anche un minor rischio di asma nelle madri che hanno consumato una quantità consistente di olio d'oliva durante la gravidanza. È stato scoperto che i loro bambini hanno un sistema immunitario più sviluppato e un minor rischio di rinite e allergie.

Si dice che l'olio d'oliva sia efficace nella cura della crosta lattea. Applicato sulle parti del capo interessate dalla crosta lattea prima della normale detersione, le proprietà idratanti dell'olio di oliva possono agire come un rimedio naturale.

In Italia, i medici raccomandano vivamente di utilizzare l'olio d'oliva nei solidi per i bambini che vengono svezzati dal latte materno. Raccomandano persino di aggiungerlo a un biberon di latte espresso o anche artificiale per ottenere i benefici della sostanza, soprattutto per i bambini che soffrono di coliche. Questo perché l'olio d'oliva può facilitare il naturale processo gastrico e contiene oleuropeina. Questa sostanza antinfiammatoria naturale riproduce gli effetti naturali dell'ibuprofene, il principio attivo ampiamente utilizzato nella produzione di antidolorifici.

Saverio Pandolfi dell'Istituto Italiano di Genetica Vegetale ne ha parlato approfonditamente. Il ricercatore ha affermato che l'olio d'oliva è l'alimento più simile al latte materno per i neonati e raccomanda di iniziare con un cucchiaino di olio extravergine di oliva di alta qualità in ogni pasto preparato per il neonato.

"L'olio d'oliva non è solo piacevole per ogni bambino perché gli ricorda il latte materno, ma anche per coloro che non hanno mai avuto olio nella loro dieta ", ha detto Pandolfi, come gli eschimesi o gli africani.

Sebbene l'olio d'oliva possa offrire benefici nutrizionali, è fondamentale capire che dovrebbe mai sostituire il latte materno o la formula per neonati. Il latte materno e la formula sono specificamente formulati per fornire tutti i nutrienti essenziali di cui un bambino ha bisogno per una crescita e uno sviluppo sani. Pur contenendo alcuni componenti benefici, l'olio d'oliva non offre la nutrizione completa ed equilibrata di cui i neonati hanno bisogno. Consulta il tuo pediatra o un dietologo registrato prima di introdurre nuovi alimenti nella dieta del tuo bambino.

Plasmon, una delle aziende di alimenti per l'infanzia più apprezzate in Italia, produce olio d'oliva esclusivamente per i bambini in fase di svezzamento. È fatto con olive prodotte e spremute solo in Italia e utilizzando tecniche che secondo l'azienda assicurano che l'olio mantenga più benefici per la salute.

La dieta mediterranea inizia giovane in Italia.