L'estratto di acque reflue di mulino produce promettenti benefici per la salute

I ricercatori delle Università di Bologna, Palermo e Bari hanno studiato l’efficacia di un integratore alimentare ottenuto dalle acque reflue dei frantoi oleari su malattia cardiovascolare.

L'integratore, venduto commercialmente come Momast Plus 30 Bio (MP30B), è arricchito con idrossitirosolo, uno dei principali oli d'oliva polifenoli, utilizzando una tecnica brevettata per estrarre il composto dalle acque reflue dei frantoi.

Bioenutra, l'azienda che produce MP30B, non è stata coinvolta nell' studio.

Studi precedenti hanno scoperto che l'integratore esercita effetti antinfiammatori e rimuove l'ossigeno reattivo, il che ha mitigato le infezioni cardiache in in vivo studi.

In ex vivo Studi hanno dimostrato che l'MP30B riduce anche la rigidità dell'arteria toracica, che si ritiene preceda l'aumento della pressione sanguigna.

La ricerca ha anche dimostrato che MP30B non ha alterato significativamente la capacità del cuore di pompare efficacemente il sangue o di avere un impatto sulla funzione e sulla salute dei vasi sanguigni, noti come parametri cardiaci e vascolari, in ex vivo studi.

"Sulla base di questi risultati, riteniamo che MP30B sia un estratto promettente per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e le sue specifiche proprietà antibatteriche suggeriscono la sua utilità nella prevenzione delle infezioni cardiache", hanno scritto i ricercatori.

Insieme ai promettenti risultati sulla salute dello studio, i ricercatori hanno affermato trovare nuovi usi per i sottoprodotti della produzione di olio d'oliva contribuisce ad aumentare la sostenibilità del processo produttivo e sostituisce un costo per i frantoiani con un flusso di entrate aggiuntivo.

Si stima che nel bacino del Mediterraneo vengano prodotti annualmente 30 milioni di metri cubi di acque reflue di frantoio. A causa del loro alto contenuto di composti fenolici, queste acque reflue devono essere trattate prima dello smaltimento.

"“Le acque reflue dei frantoi rappresentano un importante problema di gestione dei rifiuti poiché la mancanza di un trattamento convenzionale può contrastarne l’elevata tossicità”, hanno scritto i ricercatori. "Tuttavia, i composti fenolici nelle acque reflue rappresentano un'opportunità per 'riciclare' questi rifiuti per ottenere prodotti ad alto valore aggiunto."

Il loro studio, condotto su cavie, ha scoperto che Momast Plus 30 Bio inibiva la capacità degli enzimi di sintetizzare l'ossido nitrico, un radicale libero la cui sovrapproduzione può favorire l'infiammazione e lo stress ossidativo.

"I nostri risultati suggeriscono che MP30B può anche interferire con i processi infiammatori che colpiscono il sistema cardiovascolare contrastando gli effetti deleteri causati dalla biosintesi incontrollata dell'ossido nitrico", hanno scritto i ricercatori.

Hanno anche trovato l'idrossitirosolo proprietà antibatteriche nel MP30B, in particolare contro l'endocardite infettiva, un'infezione cardiaca batterica o fungina con un tasso di mortalità ospedaliera relativamente elevato.

"“Gli streptococchi sono tra le cause più frequenti di endocardite infettiva”, hanno scritto i ricercatori. "MP30B ha effetti su tutti i tipi di streptococchi testati."

"Confrontando i risultati di MP30B con quelli ottenuti utilizzando l'antibiotico di riferimento levofloxacina su Streptococco pyogenes ATCC or FL, si osserva che MP30B è più potente sia come battericida che come batteriostatico su Streptococchi FL; contrariamente a quanto osservato per la levofloxacina le cui azioni sono più significative nei batteri ATCC", hanno aggiunto.

I ricercatori hanno concluso che l'integratore alimentare arricchito con idrossitirosolo ha dimostrato il suo potenziale come integratore alimentare per prevenire le malattie cardiovascolari e hanno suggerito che ulteriori ricerche dovrebbero indagare il suo impatto sul cancro al seno.

"Studi sugli effetti cardiotossici delle terapie antitumorali dimostrano la azione protettiva dell'idrossitirosolo nella cardiotossicità del cancro al seno, aumentando le potenziali applicazioni dell'MP30B", hanno scritto.