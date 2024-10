L'aderenza alla dieta mediterranea è collegata a un rischio inferiore di fibrillazione atriale

Una recente studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Cardiovascular Medicine ha esaminato le attuali prove riguardanti l'impatto degli interventi dietetici, dei singoli nutrienti e di altri componenti della dieta sulla condizione.

L'aritmia cardiaca più comune, la fibrillazione atriale, è caratterizzata da un battito rapido e irregolare delle camere atriali del cuore. La condizione può contribuire o essere un precursore di un'ampia gamma di complicazioni, dal dolore toracico e svenimento all'insufficienza cardiaca e all'ictus.

Nonostante i progressi nelle procedure mediche e nei trattamenti farmacologici, l'incidenza della fibrillazione atriale è in aumento in tutto il mondo, in particolare nei cosiddetti paesi sviluppati.

Ad esempio, un importante studio di coorte ha stimato un aumento del tre percento negli Stati Uniti ogni anno dal 2006 al 2018. Ciò ha portato a una rinascita dell'interesse per la gestione dello stile di vita, di cui la dieta è un aspetto significativo.

I ricercatori della divisione di cardiologia del Baylor Scott & White Salute Hospital, in Texas, hanno utilizzato un approccio di sintesi narrativa per esplorare l'impatto degli interventi dietetici sulla fibrillazione atriale e per valutare il ruolo svolto dai singoli componenti di tali interventi.

Lo studio ha rilevato che i due modelli dietetici più comunemente associati a incidenze ridotte e risultati migliorati erano i mediterraneoe diete DASH.

Sebbene quest'ultimo fosse collegato a migliori risultati cardiovascolari e a una riduzione della mortalità, i ricercatori hanno scoperto che una volta presi in considerazione altri fattori legati allo stile di vita, non vi era alcun effetto dimostrabile sull'incidenza specifica, sulla recidiva o sulla progressione della fibrillazione atriale.

D'altra parte, la dieta mediterranea ha svolto la funzione di "una solida strategia preventiva contro lo sviluppo della fibrillazione atriale.”

Nell'esplorare i possibili meccanismi alla base di questo effetto, i ricercatori hanno ipotizzato diversi possibili fattori.

Il primo è l'alta percentuale di frutta, verdura e olio extravergine d'olivaTutti e tre i gruppi alimentari forniscono antiossidanti e polifenoli, che hanno dimostrato effetti antinfiammatori e cardioprotettivi.

oleuropeina, ad esempio, ha dimostrato la capacità di ridurre significativamente la pressione sanguigna, in linea con l'uso tradizionale delle foglie di ulivo nel trattamento dell'ipertensione.

Gli studi discussi nel documento forniscono anche prove delle proprietà antitrombotiche e antiaritmiche di oleocanthal e idrossitirosolo, composti presenti quasi esclusivamente nell'olio extravergine di oliva.

È stato dimostrato che questi composti migliorano la funzione endoteliale e riducono l'aggregazione piastrinica, riducendo così il rischio di eventi come l'ictus nei pazienti con fibrillazione atriale.

L'importanza dei composti a base di olive è stata ulteriormente supportata da un'analisi secondaria nel 2014 dell' Versione di prova PREDIMED, che ha rivelato una significativa protezione dalla fibrillazione atriale da parte di una dieta mediterranea integrata con olio extravergine di oliva.

I ricercatori hanno citato tale analisi, che ha mostrato una riduzione del 38 percento del rischio relativo di fibrillazione atriale rispetto ad altre diete.

Sebbene le prove esaminate supportino fermamente il ruolo degli antiossidanti e dei polifenoli, in particolare per quanto riguarda i collegamenti diretti con la riduzione dell'incidenza della fibrillazione atriale, i ricercatori sottolineano che i meccanismi in questione restano relativamente inesplorati.

Concludono, quindi, che, sebbene ogni componente meriti ulteriori approfondimenti, interventi dietetici come la dieta mediterranea dovrebbero essere considerati in modo olistico nel contesto della prevenzione delle malattie.

Questa conclusione si basa sulle crescenti prove che dimostrano che la dieta mediterranea è collegata a una significativa riduzione degli eventi cardiovascolari e diabete mellito, migliorato pressione sanguigna, resistenza all'insulina, profili lipidici e trigliceridi, e significativamente ridurre l'obesità aliquote.