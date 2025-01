MedDiet nominato il migliore di Mondo per l'ottavo anno consecutivo

US Notizia & Mondo Report ha nominato il Dieta mediterranea il migliore per l'ottavo anno.

La pubblicazione ha chiesto a un gruppo di 69 medici, dietologi qualificati, epidemiologi nutrizionali, chef e ricercatori sulla perdita di peso di analizzare 38 popolari piani alimentari suddivisi in 21 categorie.

Quando si considera il 'Nella categoria "miglior dieta in assoluto", i relatori hanno confrontato la completezza nutrizionale delle diete, i rischi e i benefici per la salute, la sostenibilità a lungo termine e l'efficacia basata sulle prove.

La dieta mediterranea è stata valutata 4.8 su 5, battendo la dieta DASH, Flexitarian e Diete MIND per la migliore dieta complessiva.

I relatori hanno inoltre individuato la dieta mediterranea come il miglior programma alimentare per l'artrite, il diabete, la diverticolite, il fegato grasso, la salute intestinale, l'alimentazione sana, il colesterolo alto, l'infiammazione, la salute mentale e il prediabete.

Inoltre, hanno scoperto il modello alimentare, che prevede anche attività fisica regolare, riposo adeguato, socializzazione e bere molta acqua, sono le cose più facili da seguire.

""La dieta mediterranea si concentra sulla qualità e sullo stile di vita piuttosto che su un singolo nutriente o gruppo alimentare", hanno scritto il caporedattore sanitario Shanley Chan e l'assistente caporedattore Elaine Hinzey.

La dieta tradizionale di molte regioni olivicole incoraggia il consumo di frutta, verdura, cereali integrali e olio extravergine d'oliva ad ogni pasto con porzioni giornaliere di noci, olive, semi e latticini a basso contenuto di grassi e porzioni settimanali di legumi, pesce e frutti di mare.

(Foto: Mediterranean Diet Foundation)

Invece di proibire il consumo di determinati alimenti, la dieta mediterranea raccomanda di consumare da una a due porzioni a settimana di carne rossa, bianca e lavorata e meno di due porzioni di dolci.

"Numerosi studi hanno dimostrato che questo modello alimentare riduce il rischio di alcune condizioni di salute croniche, come malattia cardiovascolare e diabete di tipo 2, promuovendo al contempo la longevità e migliorando la qualità della vita", hanno scritto Chan e Hinzet.

In effetti, seguire la dieta mediterranea è associato a risultati favorevoli per la salute, tra cui una riduzione rischio di demenza, ridotto rischio di malattie cardiovascolari e minori incidenze di cancro.

Molti di questi risultati migliorati sono associati alle proprietà antiossidanti dell' polifenoli presente in molti oli extravergini di oliva e verdure, insieme all'olio di oliva grassi monoinsaturi e gli acidi grassi omega-3 comuni nel pesce e nei frutti di mare.

Una serie di ricerche recenti ha inoltre collegato l'aderenza alla dieta mediterranea con un minor rischio di fibrillazione atriale, positivo salute orale risultati e alleviamento di Sintomi di PTSD.

Inoltre, è stato scoperto che una dieta mediterranea a basso contenuto di carboidrati aiuta i pazienti diabetici a raggiungere la remissione, mentre la dieta mediterranea e l'esercizio fisico sono stati associati a migliore salute intestinale negli adulti più anziani.

Anche US Notizia & Mondo Report ha identificato la dieta MIND come la migliore per la salute del cervello e la dieta DASH come la più sana per il cuore. Entrambe le diete includono l'olio d'oliva come grasso primario e sono fortemente influenzate dalla dieta mediterranea, che si è classificata seconda in entrambe le categorie.

La dieta mediterranea si è classificata al secondo posto anche per quanto riguarda l'ipertensione (dietro la dieta DASH), la menopausa (dietro la menopausa), l'alimentazione a base vegetale (dietro la dieta flessibile) e la perdita di peso (dietro WeightWatchers).