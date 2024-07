Aderenza a MedDiet associata a un minor rischio di mortalità per i sopravvissuti al cancro

Pubblicato di recente riparazioni ha riscontrato che aderisce strettamente al Dieta mediterranea potrebbero ridurre significativamente i tassi di mortalità sia per tutte le cause che per cause cardiovascolari tra i sopravvissuti al cancro.

Lo studio ha rilevato che una maggiore aderenza alla dieta mediterranea era associata a una riduzione del 30% del rischio di morte per qualsiasi causa e a una riduzione di quasi il 60% della mortalità cardiovascolare tra i sopravvissuti al cancro.

"L’impatto dell’adesione alla dieta mediterranea è sostanziale. Ciò è stato valutato indipendentemente dalle terapie ricevute da ciascun paziente per il proprio tumore”, ha affermato Marialaura Bonaccio, ricercatrice presso il Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Nutrizionale presso l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed in Italia e coautrice dello studio.

Vediamo sempre più persone a cui viene diagnosticato il cancro. Ciò potrebbe derivare da strumenti diagnostici migliorati, ma ci dice anche che sempre più persone avranno bisogno di associare una dieta sana ai loro trattamenti. - Marialaura Bonaccio, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed

La lettera di ricerca, scritta da un gruppo di scienziati italiani e pubblicata su JACC CardiOncology, ha esplorato anche i fattori di rischio condivisi tra malattia cardiovascolare e cancro.

"Molti individui che sviluppano tumori sviluppano anche malattie cardiovascolari”, ha detto Bonaccio Olive Oil Times. "Prove ben documentate suggeriscono fattori di rischio comuni per queste due condizioni”.

Entrambe le condizioni condividono fattori di rischio metabolico come l’infiammazione e lo stress ossidativo. La dieta mediterranea, ricca di cibi antinfiammatori e antiossidanti, affronta questi percorsi condivisi.

La ricerca ha utilizzato dati provenienti da un ampio spettro Studio Moli-sani, che ha monitorato circa 25,000 adulti dal Regione Molise d’Italia da oltre un decennio.

Questa nuova ricerca si è concentrata su 802 partecipanti, di circa 60 anni, che avevano una storia di cancro all'inizio dello studio. Le loro abitudini alimentari e i risultati sulla salute sono stati monitorati per 13 anni.

"Tutti gli individui che abbiamo incluso avevano un tumore nel momento in cui si sono uniti allo studio Moli-sani, indipendentemente dal tipo di tumore”, ha detto Bonaccio. "Mentre gli studi precedenti si concentravano sugli impatti della dieta su specifici tipi di tumori, il nostro studio ha avuto il vantaggio di estendere i risultati a tutti i sopravvissuti al cancro”.

I partecipanti sono stati classificati in base alla loro aderenza alla dieta mediterranea, misurata utilizzando un questionario semiquantitativo sulla frequenza alimentare e hanno ottenuto un punteggio MedDiet.

"Coerentemente con la letteratura precedente, abbiamo scoperto che i benefici più significativi sono stati osservati in coloro che aderivano rigorosamente alla dieta mediterranea”, ha detto Bonaccio. "L’adesione occasionale non ha prodotto benefici misurabili”.

Secondo la ricerca, i pazienti con una maggiore aderenza alla dieta mediterranea tendevano ad avere uno status socioeconomico più elevato e avevano maggiori probabilità di essere fisicamente attivi. Il loro tasso di mortalità per tutte le cause era inferiore del 32% rispetto agli altri pazienti esaminati dai ricercatori.

Durante i 12.7 anni di follow-up, sono stati registrati un totale di 248 decessi per tutte le cause, inclusi 59 decessi cardiovascolari e 140 per cancro.

I ricercatori hanno riconosciuto alcune limitazioni allo studio, poiché si tratta di uno studio osservazionale, il che significa che la causalità non può essere dedotta direttamente. Hanno anche notato come l’assunzione alimentare autodichiarata potrebbe essere soggetta a dichiarazioni errate.

"Si trattava di un piccolo gruppo di una determinata età e ciò ci ha impedito di ottenere dati specifici sui tipi di cancro o sui diversi impatti nelle diverse età”, ha affermato Bonaccio.

Secondo Bonaccio, uno dei punti salienti dello studio è che si riferisce specificamente a una popolazione mediterranea.

"Molte ricerche condotte in altri paesi valutano l’impatto della dieta mediterranea, ma è molto interessante misurarle in un contesto mediterraneo”, ha affermato.

"Le popolazioni mediterranee hanno una cultura in cui i cibi vengono combinati in un certo modo”, ha aggiunto Bonaccio. "In Italia non si parla mai solo di pasta o legumi, perché sono sempre abbinati. Il modo in cui il cibo viene cotto esalta le proprietà nutrizionali degli alimenti”.

Oltre a ciò, aderire rigorosamente alla dieta mediterranea significa anche evitarne la maggior parte prodotti ultralavorati.

"Prendersi il tempo necessario per preparare un pasto, trasformare in casa i prodotti freschi, utilizzare prodotti di qualità come l'olio d'oliva, tutto questo non avviene se si cercano prodotti pronti e pronti al consumo”, ha spiegato Bonaccio.

Lo scienziato italiano ha osservato come la dieta mediterranea potrebbe svolgere un ruolo più significativo nel futuro della nutrizione.

"Vediamo sempre più persone a cui viene diagnosticato il cancro”, ha detto Bonaccio. "Ciò potrebbe derivare da strumenti diagnostici migliorati, ma ci dice anche che sempre più persone avranno bisogno di associare una dieta sana ai loro trattamenti”.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, Bonaccio ha anche sottolineato gli studi significativi attualmente in corso, evidenziando il ruolo che la dieta mediterranea e l'olio d'oliva potrebbero svolgere nella salute dei malati di cancro.

"Quando vediamo che la dieta mediterranea potrebbe ridurre del 60% gli eventi fatali di ictus in questi pazienti, e questo è solo un esempio tratto dal nostro studio, questo ci dice come questo potrebbe essere un buon punto di partenza per chiunque abbia a che fare con queste malattie”, - ha concluso Bonaccio.