L'estratto di olio extravergine di oliva supera le proprietà antinfiammatorie dell'ibuprofene

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Teramo e della Sapienza di Roma ha sviluppato un nuovo metodo per estrarre in modo sostenibile oleocanthal e oleaceina da olio extravergine d'oliva, ottenendo una soluzione altamente concentrata.

Questi estratti potrebbero avere effetti antinfiammatori più efficaci di quelli dei farmaci più noti attualmente disponibili, come l'ibuprofene.

L'oleocantale, l'oleaceina e le nuove molecole hanno dimostrato un'attività significativamente più forte dell'ibuprofene come inibitori della cicloossigenasi. - Luciana Mosca, ricercatrice in biochimica, Università Sapienza

Inoltre, mentre l'estrazione del fenolo è solitamente costosa, i nuovi estratti possono essere prodotti a una frazione del costo.

Uno dei motivi per cui l'estrazione del fenolo è così costosa sono le sostanze chimiche richieste. Il nuovo processo elimina la necessità di queste sostanze chimiche, basandosi interamente sull'acqua come solvente.

Inoltre, questo processo a base di acqua non produce rifiuti chimici e non influisce sulla commestibilità dell'olio d'oliva lavorato.

"Abbiamo sviluppato una metodologia basata sull’acqua, ecologica e biocompatibile”, ha affermato Antonio Francioso, coautore del studio e ricercatore presso il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie per l'Alimentazione, l'Agricoltura e l'Ambiente dell'Università di Teramo.

"L'oleocantale e l'oleaceina sono prodotti naturali edibili formati durante la produzione dell'olio d'oliva. Sono derivati ​​da precursori vegetali, ligstroside e oleuropeina", Ha aggiunto. "Sono particolarmente noti per i loro effetti antinfiammatori e antiossidanti."

I ricercatori hanno sviluppato un metodo per sintetizzare due derivati ​​dell'oleocantale e dell'oleaceina, il tiocantale e il tiocantolo.

Hanno anche esplorato come l'oleocantale, l'oleacina e i loro nuovi derivati ​​potrebbero inibire l'attività della cicloossigenasi. Gli inibitori della cicloossigenasi, come l'ibuprofene, sono comunemente usati per ridurre l'infiammazione.

""Abbiamo confermato i dati esistenti utilizzando l'ibuprofene come gold standard nei nostri test", ha affermato Luciana Mosca, coautrice dello studio e ricercatrice presso il dipartimento di scienze biochimiche dell'Università La Sapienza.

"L'oleocantale, l'oleaceina e le nuove molecole hanno dimostrato un'attività significativamente più forte dell'ibuprofene come inibitori della cicloossigenasi", ha aggiunto.

Le nuove molecole differiscono dall'oleocantale e dall'oleaceina per un processo noto come solfonazione, che le rende potenzialmente molto più efficaci per le applicazioni mediche.

"L'oleocantale e l'oleacina, sebbene ben studiati, hanno mostrato una grande attività in vitro e nei sistemi cellulari", ha affermato Mosca. "Tuttavia, devono affrontare un problema farmacocinetico significativo: sono molecole instabili".

Quando l'oleocantale e l'oleaceina vengono ingeriti, si degradano rapidamente poiché l'organismo identifica i composti come potenzialmente dannosi e impiega vari sistemi biologici, tra cui gli enzimi, per scomporli.

"L'estrema reattività di queste molecole è dovuta alla loro struttura chimica. Utilizzando questa reazione di solfonazione, possiamo renderle molto meno reattive", ha affermato Mosca. "Ecco perché crediamo che in vivo, queste molecole potrebbero dimostrare una maggiore attività farmacologica.”

"Tuttavia, questo deve ancora essere confermato da una prospettiva scientifica", ha aggiunto. "Abbiamo le prime prove e stiamo continuando a condurre test. C'è altro in arrivo nel prossimo capitolo".

Sebbene decine di fenoli siano presenti negli oli extravergini di oliva, non tutti gli oli extravergini di oliva contengono la stessa quantità e proporzione di questi composti. È interessante notare che queste differenze hanno un impatto sul processo di produzione dei nuovi estratti.

"È importante selezionare cultivar che producano oli di oliva particolarmente ricchi di questi due polifenoli, poiché non tutte le cultivar possono produrre elevate quantità di oleocantale e oleaceina nell'olio", ha affermato Roberto Mattioli, coautore dello studio e ricercatore presso il dipartimento di scienze biochimiche dell'Università La Sapienza.

Per questo motivo, i ricercatori hanno concentrato il loro studio iniziale su Coratina, una cultivar pugliese nota per la produzione di olio extravergine di oliva in cui il 70-80 percento dei fenoli è costituito da oleocantale e oleaceina.

"Anche con cultivar così ricche, i metodi di estrazione tradizionali si basano su lunghi processi che coinvolgono solventi organici, che devono essere rimossi in seguito, presentando rischi sia per l'ambiente che per i lavoratori", ha affermato Mattioli.

Mattioli e i suoi colleghi hanno affermato di aver sviluppato un metodo che utilizza molecole biocompatibili al posto dei solventi organici per ottenere estratti altamente concentrati, raggiungendo circa 50 milligrammi di polifenoli per millilitro.

"Queste molecole possono essere ingerite in sicurezza, potenzialmente somministrate direttamente agli animali o utilizzate in vitro sui tessuti o sulle cellule in coltura perché sono completamente biocompatibili", ha affermato. "Con concentrazioni così elevate, le sostanze possono essere opportunamente diluite in vari terreni di coltura e somministrate direttamente, senza ulteriori fasi di purificazione o evaporazione del solvente."

"Attualmente, cinque milligrammi di oleocantale possono costare 250 euro, il che lo rende insostenibile per una produzione su larga scala", ha aggiunto Francioso.

Secondo i ricercatori, il nuovo processo potrebbe capovolgere la situazione.

"Partendo da oli particolarmente ricchi, utilizziamo un metodo estremamente economico… per concentrare i polifenoli di un fattore 100 in un solvente biologico e lipidico”, ha affermato Rodolfo Federico, coautore dello studio e co-fondatore della startup Active-Italia.

"Per la prima volta, abbiamo materie prime che possono essere utilizzate come agenti di promozione della salute. Finora, non esistevano integratori contenenti oleocantale e oleaceina", ha aggiunto, "solo i loro precursori."

Egli ritiene che gli estratti di queste due molecole avranno benefici di vasta portata, che vanno oltre le comprovate proprietà antinfiammatorie attribuite al loro comportamento di inibizione della cicloossigenasi.

"in vivo “Le prove derivanti da studi clinici su pazienti dimostrano che l’olio d’oliva con un alto contenuto di oleocantale e oleaceina inibisce la sintesi di citochine pro-infiammatorie”, ha affermato. "Il meccanismo d'azione potrebbe essere molto più ampio, potenzialmente in grado di affrontare molteplici patologie. È davvero molto affascinante."