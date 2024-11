L'intervento precoce con EVOO si rivela promettente nel ridurre i sintomi della sindrome di Down

Olio extravergine d'oliva potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella lotta alla degenerazione cognitiva nelle persone con sindrome di Down.

Una nuova studio condotto utilizzando un modello murino di sindrome di Down ha dimostrato che l'olio extravergine di oliva può migliorare significativamente la memoria e le capacità cognitive.

L'olio extravergine di oliva potrebbe alterare il cervello ' profilo infiammatorio' in modo positivo, rallentando il processo neurodegenerativo non solo nell'Alzheimer ma anche in altre patologie come la sindrome di Down. - Domenico Praticò, fondatore Centro Alzheimer

"Storicamente, l'olio d'oliva è stato associato principalmente a benefici cardiovascolari", ha detto Domenico Praticò, professore di scienze neurali alla Temple University di Philadelphia e fondatore dell'Alzheimer's Center di Temple. Olive Oil Times.

"Per molto tempo, il cervello non è stato considerato un’entità influenzata dal consumo di olio extravergine di oliva. In realtà, un numero sempre maggiore di studi sta dimostrando che gli effetti positivi dell’olio extravergine di oliva si estendono anche alla salute del cervello”, ha spiegato Praticò.

Nel loro ultimo studio pubblicato sul Journal of Alzheimer's Disease, il team di ricerca di Praticò ha spiegato come gli individui con sindrome di Down spesso sviluppino declino cognitivo e patologie simili all'Alzheimer già a partire dai 40 anni, molto prima rispetto alla popolazione generale.

"Grazie ai progressi farmacologici e alle nuove tecniche chirurgiche, l'aspettativa di vita delle persone con sindrome di Down è aumentata in modo significativo, spesso estendendosi ben oltre i 50 anni", ha affermato Praticò.

Tra il 60 e il 70 percento di questi individui inizia a sviluppare problemi cognitivi molto prima rispetto alle persone senza sindrome di Down. "Non è esattamente Il morbo di Alzheimer, ma sono condizioni estremamente simili", ha detto Praticò.

""Date le crescenti prove del ruolo dell'olio extravergine di oliva, il nostro studio mirava a verificare se un intervento precoce con l'olio extravergine di oliva potesse avere un impatto positivo su questa popolazione", ha spiegato.

Per verificare l'efficacia dell'olio extravergine di oliva, il team ha utilizzato un modello animale con sindrome di Down, sottoponendo i topi a una dieta arricchita con olio extravergine di oliva per cinque mesi.

I ricercatori hanno scelto un olio extravergine di oliva monovarietale Coratina prodotto in Puglia, Italia, per il suo significativo profilo fenolico.

Al termine del trattamento sono stati condotti test cognitivi per valutare le capacità di apprendimento e di memoria degli animali.

"I test di memoria sugli animali, come il Morris Water Maze, ci permettono di misurare la rapidità con cui i topi imparano a trovare una piattaforma nascosta", ha detto Praticò.

"Abbiamo osservato che i topi trattati con olio extravergine di oliva erano molto più veloci nell'apprendimento e nella memorizzazione rispetto alle loro controparti non trattate", ha aggiunto.

Un altro aspetto interessante della ricerca è stato l'effetto dell'olio extravergine di oliva sulle sinapsi, le connessioni tra le cellule nervose responsabili della trasmissione delle informazioni nel cervello.

Gli esperimenti hanno dimostrato che i topi trattati con olio extravergine di oliva presentavano una funzione sinaptica migliorata, misurata attraverso tecniche elettrofisiologiche.

"“Le sinapsi funzionavano in modo più efficiente, il che suggerisce che l’olio extravergine di oliva ha un effetto protettivo sulle connessioni neuronali”, ha affermato Praticò.

Inoltre, l'olio extravergine di oliva ha ridotto significativamente i livelli di neuroinfiammazione, un processo strettamente collegato al declino cognitivo e alla neurodegenerazione.

"“Abbiamo scoperto che l’olio extravergine di oliva può modulare l’attività della microglia, cellule che, tra le altre cose, agiscono come spazzini nel cervello”, ha affermato Praticò.

"Queste cellule, in condizioni di stress cronico, possono finire per danneggiare il cervello invece di aiutarlo", ha aggiunto. "Grazie all’olio extravergine di oliva, la microglia rimane in uno stato più equilibrato e può continuare a svolgere la sua funzione benefica.”

Un aspetto cruciale dello studio è stata l'analisi approfondita dei marcatori infiammatori nel cervello dei topi trattati con olio extravergine di oliva.

In particolare, è stato dimostrato che l'olio extravergine di oliva ha un impatto significativo su varie citochine, proteine ​​che regolano la risposta infiammatoria del sistema immunitario.

Tra i marcatori analizzati, le interleuchine sono fondamentali nella modulazione dell'infiammazione cerebrale, un fenomeno strettamente associato al declino cognitivo e alla neurodegenerazione.

Il team di Praticò ha osservato una significativa riduzione di molecole come l'interleuchina-12 e il CD40, entrambe note per promuovere l'attivazione della microglia.

"“La soppressione del CD40 è particolarmente rilevante perché questa proteina è spesso coinvolta nell’attivazione della microglia e nella produzione di altre citochine pro-infiammatorie come l’interleuchina-12”, ha affermato Praticò. "Ridurre l’attività di queste molecole aiuta ad attenuare un fattore che accelera il declino cognitivo”.

Allo stesso tempo, si è registrato un aumento dell'antagonista del recettore dell'interleuchina 1 (IL-1ra) e dell'interleuchina 5, entrambi associati ad effetti neuroprotettivi.

"“IL-1ra agisce come un freno all’infiammazione indotta dall’interleuchina-1, una delle citochine più potenti nel promuovere le risposte infiammatorie”, ha spiegato Praticò.

Questi risultati indicano che l'olio extravergine di oliva riduce l'infiammazione cerebrale e agisce in modo selettivo, promuovendo l'espressione di molecole che proteggono le cellule nervose.

"Il nostro studio suggerisce che l'olio extravergine di oliva potrebbe alterare il cervello '«In questo modo, si modifica in modo positivo il profilo infiammatorio, rallentando il processo neurodegenerativo non solo nell'Alzheimer ma anche in altre patologie come la sindrome di Down», ha sottolineato Praticò.

Secondo gli scienziati, i risultati di questa ricerca aprono la porta a nuovi approcci terapeutici per malattie come l'Alzheimer e altre forme di demenza.

Olio extravergine di oliva, con i suoi componenti bioattivi tra cui oleocanthal, oleaceina e oleuropeina, potrebbe rappresentare un'arma naturale nella lotta contro il declino cognitivo.

In un contesto in cui la popolazione invecchia e la demenza è diventando più comune, è fondamentale scoprire nuovi strumenti preventivi. ""Siamo solo all'inizio di questa esplorazione", ha affermato Praticò.

"Ma se riusciamo a dimostrare che qualcosa di semplice come l'olio extravergine di oliva può fare la differenza, allora avremo trovato un modo accessibile per migliorare la qualità della vita di molti", ha concluso.