I campioni universitari di cross-country usano l'olio d'oliva per combattere il freddo

L'olio d'oliva potrebbe aver svolto un ruolo fondamentale ai campionati di corsa campestre della Divisione I della National Collegiate Athletic Association (NCAA) del 2024 a Verona, nel Wisconsin.

Insieme ai suoi colleghi, Edward Eyestone, due volte olimpionico e allenatore della Brigham Young University (BYU), ha applicato dell'olio d'oliva sulle braccia, sulla schiena e sulle gambe dei suoi atleti dopo che si erano tolti gli indumenti da riscaldamento pre-gara e si stavano preparando per la gara.

Il sottile strato di olio d'oliva garantisce un certo isolamento contro la perdita di calore dalla pelle calda all'aria fredda. - Edward Eyestone, allenatore di corsa campestre, Brigham Young University

Eyestone ritiene che l'olio d'oliva possa fare la differenza quando le temperature durante le gare si aggirano sopra lo zero. Le sue convinzioni sono state ripagate quando le squadre di cross-country maschile e femminile della BYU sono state campioni incoronati.

Sebbene l'uso dell'olio d'oliva in questo modo non sia una novità per l'allenatore, ha affermato che è riservato alle occasioni speciali. ""Tiriamo fuori l'olio d'oliva solo per le grandi gare alla fine dell'anno", ha detto Olive Oil Times.

Vedi anche: Yusuf Can Zeybek ripete il trionfo di Kırkpınar

"Negli Stati Uniti, le grandi gare di solito coincidono con la fine dell'autunno, quando le condizioni diventano più estreme. E i miei ragazzi di solito corrono bene verso la fine della stagione", ha detto Eyestone.

L'allenatore ritiene che l'olio d'oliva possa migliorare le prestazioni degli atleti in diverse condizioni. "L'ho fatto solo prima delle gare di cross-country, ma non c'è motivo per cui non dovrebbe funzionare per una gara da 5 km [cinque chilometri] o da 10 km [dieci chilometri]", ha detto Eyeston.

"Per un lasso di tempo superiore ai 30 minuti, mi preoccuperei che l'olio d'oliva si raffreddasse gradualmente fino alla temperatura esterna", ha aggiunto. "In questi casi, probabilmente opterei per opzioni più tradizionali come collant, maniche corte o maglie più lunghe. E, naturalmente, in condizioni estreme, indosserei più strati."

L'associazione dell'olivo con lo sport ha una tradizione antichissima, che risale all' Olympic Games nell'antica Grecia.

"Prima della pratica atletica, gli atleti si ungevano il corpo con olio d’oliva per preparare la pelle”, ha raccontato Anna Gustafsson, archeologa e scrittrice finlandese residente ad Atene. Olive Oil Times in un'intervista dell'agosto 2024. "Si pulivano anche dopo aver sudato strofinandosi la pelle con una miscela di olio d'oliva e sabbia e poi raschiando via lo sporco."

Nei tempi moderni, atleti partecipanti a L'annuale della Turchia Kirkpinar Si stima che nel torneo di lotta con l'olio d'oliva vengano utilizzate circa due tonnellate di olio d'oliva.

I combattenti ricoprono ritualmente se stessi e i loro avversari di olio d'oliva, il che rende molto difficile per i lottatori afferrarsi a vicenda, costringendoli a prendere le tasche dell'avversario. I lottatori affermano anche che l'olio d'oliva riduce il dolore delle ferite e aiuta le loro ferite a guarire più velocemente.

""L'uso dell'olio d'oliva è molto antiquato", ha affermato Eyestone. "L'ho usato per la prima volta quando ero un corridore al liceo, alla fine degli anni '1970."

""Credo di poterlo far risalire a mio padre, che lo usava all'Università dell'Idaho durante la corsa campestre negli anni '1940, o al mio allenatore del liceo, che lo usava con la nostra squadra", ha aggiunto. "Essendo canadese, sapeva qualcosa sulle condizioni fredde."

In tempi moderni vengono utilizzati vari grassi lubrificanti sulla pelle come strato protettivo.

""Penso che i nuotatori che attraversano la Manica abbiano provato metodi simili spalmandosi di vaselina o strutto", ha detto Eyestone.

"Anche gli sciatori di fondo in condizioni di freddo intenso sono noti per usare la vaselina sulla pelle esposta. L'olio d'oliva è solo una versione più diluita della tecnica della vaselina", ha aggiunto.

" Questa foto dei nazionali invernali del 1993 mi mostra mentre corro sulla sinistra, con i baffi congelati ma una leggera lucentezza dell'olio d'oliva su gambe e viso. La temperatura era di 7 ºF (-14 ºC)", ha detto Eyestone.

L'olio d'oliva contiene numerosi componenti, tra cui antiossidanti e vitamine, che sono ideale per la cura della pelle. Grazie a its polifenoli, l'olio d'oliva può anche aiutare la pelle riprendersi dai danni.

Tuttavia, l'allenatore ha ammesso che il meccanismo esatto attraverso il quale l'olio d'oliva apporta benefici ai corridori della BYU resta poco chiaro.

pubblicità

pubblicità

"Uno dei miei atleti è laureato in ingegneria meccanica e il suo professore, dopo aver sentito parlare del nostro utilizzo dell'olio d'oliva, ha suggerito che probabilmente era marginalmente utile a causa dei principi di trasferimento del calore", ha affermato Eyestone.

""Il sottile strato di olio d'oliva fornisce un certo isolamento contro la perdita di calore dalla pelle calda all'aria fredda", ha aggiunto. "Grazie alla viscosità dell'olio d'oliva, può anche rimanere intrappolato un sottile strato d'aria tra la buccia e l'olio."

Eyestone ha spiegato che lo staff tecnico riscalda leggermente l'olio d'oliva utilizzando dei riscaldatori, "che crea una sensazione di comfort, simile a quella di una coperta, quando viene applicata per la prima volta", ha affermato.

"In definitiva, ritengo che l'olio d'oliva aiuti a colmare il divario tra la rimozione degli indumenti di riscaldamento esterni e il calore generato dal corpo durante la gara", ha aggiunto Eyestone. "E invece di dover togliere le maniche o una maglietta in più durante la gara, sei già libero da quegli strati e puoi concentrarti sulla corsa".

Eyestone, che da tempo utilizza l'olio d'oliva nelle gare, ha riflettuto su come questo lo abbia aiutato in alcune delle condizioni più difficili che abbia mai incontrato. ""Ho utilizzato l'olio d'oliva a temperature che andavano dai 30 °F fino ai -5 °C (15 °F)", ha affermato.