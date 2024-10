L'olio d'oliva può davvero prevenire i postumi della sbornia? Un esperto interviene

Una recente tendenza di TikTok è emersa tra la Generazione Z, in cui gli individui consumano colpi di olio d'oliva prima di bere alcolici, nella convinzione che questa pratica possa attenuare gli effetti dei postumi della sbornia.

Sebbene il concetto non sia del tutto nuovo, la sua popolarità è aumentata di recente, riflettendo la convergenza dell'influenza dei social media e delle affermazioni pseudoscientifiche.

La tendenza ha preso piede in seguito alle affermazioni del produttore discografico e cantautore americano Benny Blanco, il quale sosteneva che il rituale di ingerire olio d'oliva prima di bere previene efficacemente i postumi della sbornia.

Non c'è niente di male nel consumare olio d'oliva, ma non c'è alcun beneficio contro i postumi della sbornia. - Mary Flynn, fondatrice dell'iniziativa Olive Oil Salute della Brown University

Blanco sostiene questo metodo, sostenendo che rende immuni al fastidio dei postumi della sbornia il giorno dopo.

"Me l'ha insegnato il mio amico Nino, Blanco ha detto al The Tonight Show il conduttore Jimmy Fallon. "Sono entrati questi vecchi ragazzi dall'Italia. Hanno detto: 'Prima di bere, bevi un bicchierino di questo, non puoi avere i postumi della sbornia. Impossibile."

Blanco e Fallon hanno bevuto due bicchieri di olio d'oliva prima di consumare un bicchiere di vino rosso. L'affermazione di Blanco ha acceso discussioni tra gli utenti di Internet e ha attirato notevole attenzione sulle piattaforme dei social media, in particolare su TikTok.

Ad agosto, un'utente di TikTok conosciuta come Itssjessc ha fornito un aggiornamento sulla sua esperienza.

"Ha aiutato. Non dico che ti guarirà completamente dai postumi della sbornia se bevi molto, ma io sono un peso leggero e di solito la mattina dopo, indipendentemente da quanti drink bevo, non mi sento molto bene", ha scritto Itssjessc. "Comunque, mi sento bene adesso. Mi sento molto meglio."

""Lo confermo", ha scritto un altro utente di TikTok. "Anche in Grecia è risaputo: un cucchiaio di olio d'oliva prima di uscire e niente postumi della sbornia."

Gli utenti dei social media affermano che "l'olio d'oliva riveste lo stomaco e impedisce lo svuotamento gastrico, impedendo così all'alcol di entrare nell'intestino."

Tuttavia, l'Associazione dei dietologi del Regno Unito ha sottolineato che esiste "non esiste niente come il rivestimento dello stomaco."

Mary Flynn, fondatrice dell'Olive Oil Salute Initiative del Miriam Hospital della Brown University, ha detto Olive Oil Times che la tendenza è ""abbastanza divertente" ma contiene del vero.

""L'alcol, l'acqua e il sodio vengono assorbiti dallo stomaco; tutto il resto viene assorbito nella prima parte dell'intestino tenue, il duodeno", ha affermato. "Ecco perché se hai un '"A stomaco vuoto" (cioè quando hai fame), puoi sentire gli effetti dell'alcol più rapidamente rispetto a quando hai mangiato."

Flynn ha aggiunto che il peptide, un peptide inibitorio gastrico presente nel grasso, rallenta il processo di svuotamento dello stomaco. Inoltre, il grasso è più difficile da assorbire rispetto alle proteine ​​e ai carboidrati, quindi viene rilasciato dallo stomaco più lentamente.

"Quindi il grasso rallenta l'espulsione delle cose dallo stomaco, ma non riesco a immaginare come possa influenzare l'espulsione dell'alcol dallo stomaco, e di certo non aiuta con i postumi della sbornia", ha detto Flynn.

Chris Rhodes, medico ed esperto di nutrizione, ha dichiarato al quotidiano The Focus che nulla può curare i postumi della sbornia e che la maggior parte dei rimedi casalinghi cerca di alleviarne i sintomi.

"In breve, no, l'olio d'oliva non è in grado di prevenire i postumi della sbornia", ha affermato. "I postumi della sbornia sono una condizione multiforme causata dagli effetti negativi di vasta portata del consumo di alcol che includono problemi che vanno dalla disidratazione all'infiammazione, dai danni cerebrali alla funzionalità epatica".

Flynn ha aggiunto che la premessa di base alla base dell'affermazione è errata, sottolineando che lo stomaco è pieno di acido cloridrico, che scompone il cibo e i liquidi per la digestione, quindi nessuna sostanza singola 'riveste lo stomaco.

"Il tuo stomaco non è vuoto come un contenitore di plastica, quindi l'olio non lo sarebbe '"ricoprilo", ha detto. "È possibile che se qualcuno bevesse una tazza o giù di lì di qualsiasi olio (altri oli farebbero la stessa cosa che affermano per l'olio d'oliva) ciò potrebbe rallentare l'assorbimento dell'alcol, ma un grande 'Potrebbe.'"

Tuttavia, Flynn ha sottolineato che il consumo di cibi grassi insieme all'alcol può contribuire a diluirlo e probabilmente a rallentarne l'assorbimento. ""È questa l'idea alla base del servire il formaggio con l'alcol", ha affermato.

""Non c'è niente di male nel consumare olio d'oliva, ma non c'è alcun beneficio per i postumi della sbornia", ha concluso Flynn.