Berkeley Olive Grove EVOO offre un pugno

Ricerche recenti mostrano che un olio extra vergine di oliva della California potrebbe essere tra i più sani del mondo.

Dr. Prokopios Magiatis e Dr. Eleni Melliou, dell'Università di Atene, ho testato EVOOs che utilizzano il metodo 1H-NMR (Nuclear Magnetic Resonance) per determinare la quantità di oleocanthal e oleacein negli EVOO di tutto il mondo. Finora sono state testate centinaia di varietà di oli d'oliva.



Lo sforzo fa parte di un progetto più ampio per scoprire le varietà di olivo specifiche, i metodi di gestione degli oliveti, i tempi di raccolta e il tipo di frantoi che producono gli oli d'oliva più sani.

Le varietà di olive Koroneiki e Throuba provenienti da alcune regioni e specifici frantoi in Grecia avevano finora trovato i livelli più alti e coerenti di oleocanthal e oleacein.

Ora, utilizzando il nuovo test esteso 1H-NMR, insolitamente sono stati rilevati alti livelli di oleuropeina aglicone in campioni di olio extra vergine di oliva della varietà Mission di Berkeley Olive Grove nel nord della California.

Sempre alla ricerca degli ultimi progressi scientifici, Berkely Oliveto la proprietaria Olivia Notiziaome-Grieco ha incontrato Melliou ad un seminario alla UC Davis. Notiziaome-Grieco ha affermato di aver compreso immediatamente il valore del nuovo metodo e di aver sottoposto dei campioni da testare.

"È ironico che nel mezzo del caos economico, due scienziati greci siano stati in grado di sviluppare un test che confermerebbe l'alta qualità dell'EVOO prodotto proprio qui in California. Sono così felice di aver incontrato (Magiatis e Melliou)”, ha detto Notiziaome-Grieco.

La più alta concentrazione registrata di oleuropeina aglicone (342 mg / Kg) era in un campione di Berkeley Olive Grove prodotto da olive verdi sotto irrigazione stressata e molitura a bassa temperatura. "La concentrazione ha presentato il valore più alto tra oltre 400 campioni analizzati dall'Università di Atene dal 2010 ", ha detto Magiatis.

Il composto di oleuropeina aglicone è stato recentemente trovato efficace per Prevenzione dell'Alzheimer.

Analisi chimica di Mission EVOO Oleocantale: 88 mg / Κg

Oleacein: 90 mg / Kg

Agliocon oleuropeina (forma aldeidica): 342 mg / Kg

Aglicone ligstroside (forma aldeidica): 170 mg / Kg

L'origine del Cultivar di missione è avvolto nel mistero; si presumeva che fosse arrivato in Nord America dai missionari francescani spagnoli. I test del DNA, tuttavia, non hanno mostrato alcuna relazione con gli ulivi spagnoli, ma sono stati trovati per condividere alcune caratteristiche con la varietà di marocaina Picholine trovata in Marocco.

La missione è l'unica varietà di olive riconosciuta dal Consiglio oleicolo internazionale come originaria del Nord America.

Berkeley Olive Grove festeggia i suoi 100th anno di storia dell'olivicoltura. La gestione organica e sostenibile dell'oliveto, insieme a una vigorosa ricerca sulla molitura delle olive e un'attenta lavorazione, hanno prodotto risultati. Il produttore ha guadagnato una sorpresa tre medaglie d'oro al Concorso internazionale dell'olio d'oliva di New York.

"Credo che questo possa diventare un momento determinante per l'industria dell'olio d'oliva in California, importante come quando i vini della California hanno battuto i vini francesi nell'evento di degustazione di vini in doppio cieco del 1976 a Parigi ", ha detto Darro Grieco, dopo aver sentito dei risultati positivi del suo EVOO .

Gli oli extravergine di oliva più sani potrebbero non essere quelli che le persone scelgono per il gusto. Gli antichi greci che insistevano sulla spremitura di olive non mature mescolavano sempre il loro olio d'oliva con vino o aceto. Alti livelli di oleocantale e oleaceina si trovano solitamente negli EVOO a raccolta precoce che hanno un sapore più amaro e lasciano una sensazione pepata in gola. Ancora oggi l'aceto balsamico e l'olio extravergine di oliva si trovano fianco a fianco.

Freschezza e gusto da soli non possono determinare con precisione il salubrità di EVOO. Molte varietà di olive, indipendentemente dalla freschezza e dal gusto, mancano dei livelli necessariamente elevati di composti fenolici chiave.

Alcuni EVOO precoci con alti livelli di composti che promuovono la salute hanno anche vinto premi organolettici. È quindi possibile produrre EVOO dal gusto eccellente e ben bilanciati con alti livelli di salubrità.

I nuovi risultati dei test potrebbero segnare l'alba di una nuova era per EVOO quando l'antica saggezza si combina con i test moderni e l'analisi organolettica, per sviluppare standard specifici e nuove dichiarazioni di etichettatura per "promozione della salute "EVOO in California e all'estero.