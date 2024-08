Ricercatore per condividere i dettagli di "Scoperta entusiasmante"

Il 21 novembre, Gary Beauchamp, direttore e presidente del Monell Chemical Senses Center di Filadelfia, sarà in Spagna per discutere della sua ben nota scoperta della molecola oleocantale, un componente chiave responsabile di alcuni dei benefici per la salute dell'olio extra vergine di oliva.



Simile all'antinfiammatorio non steroideo (FANS) noto come ibuprofene, l'oleocantale condivide le stesse proprietà antinfiammatorie ma senza gli effetti collaterali del medicinale così ampiamente utilizzato dall'industria farmaceutica. L'oleocantale verrà spiegato dall'uomo che l'ha scoperto accidentalmente più di un decennio fa.

Dr. Gary Beauchamp

Diversi studi dopo la scoperta di Beauchamp hanno scoperto che l'oleocantale potrebbe aiutare a rimuovere le proteine ​​che sono il componente principale (noto come beta-amiloide) delle placche amiloidi nei pazienti con Alzheimer.

Il consumo a lungo termine di piccole quantità di oleocantale dall'olio di oliva può essere in parte responsabile della bassa incidenza di malattie cardiache e malattia di Alzheimer associate a Dieta mediterranea.

Infatti, Beauchamp ha scoperto l'oleocantale durante un esperimento per migliorare il gusto dell'ibuprofene.

Durante la ricerca sulla gastronomia molecolare con un team di scienziati, specialisti alimentari e chef, Beauchamp stava conducendo una degustazione di olio d'oliva quando ha notato alcune somiglianze tra il gusto di un particolare olio d'oliva e l'ibuprofene.

Invitato dalla Oleocanthal Society of Andalucia, QVExtra Internazionale e l'Associazione dei comuni spagnoli dell'olio d'oliva, Beauchamp terrà un discorso dal titolo 'Oleocanthal: una scoperta emozionante 'al Consiglio di Córdoba per spiegare il processo che lo ha portato a scoprire la molecola nell'olio d'oliva che potrebbe aiutare a migliorare la vita di molti.