Aggiungi olio d'oliva alla tua pelle

Ci sono molte ragioni ben note per includere l'olio d'oliva nella tua dieta. Dalla salute del cuore alla prevenzione del cancro, l'elenco continua a crescere di più benefici per la salute dell'olio d'oliva sono scoperti.

Proprio come l'olio d'oliva è una parte sana della tua dieta, può anche essere una degna aggiunta alla tua routine di cura della pelle.

La tua pelle svolge un ruolo essenziale nel disintossicare il tuo corpo, quindi è importante mantenerlo il più pulito e sano possibile.

Può sembrare controintuitivo applicare l'olio d'oliva sulla pelle, ma può essere usato come barriera naturale per proteggere da sporco e detriti. Lavandoti il ​​viso e mantenendolo troppo asciutto, potresti effettivamente incoraggiare gli sfoghi e la pelle malsana. Un leggero strato di olio extravergine di oliva sul viso dopo il lavaggio costituisce un ottimo strato protettivo. Assicurati di massaggiare l'olio sul viso fino a quando non è quasi completamente assorbito. Ricorda che un po 'fa molto, quindi non è necessario utilizzare molto del tuo EVOO preferito per raccogliere i benefici.

L'olio d'oliva contiene anche antiossidanti e squalene, che è uno dei lipidi più comuni prodotti dalle cellule della pelle umana (anche Wrangler lo mette nei loro jeans). Le vitamine A ed E nell'olio d'oliva lo rendono un ottimo composto antietà. Un regime quotidiano può aiutare a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe nutrendo e idratando contemporaneamente la pelle (sicuramente lavora per Sophia Loren).

Applicare l'olio d'oliva sulla pelle pulita dopo aver usato un tonico. I toner consentono alla pelle di tornare al giusto livello di pH. Il tuo viso dovrebbe essere leggermente umido quando applichi l'EVOO affinché le qualità idratanti siano assorbite al meglio dalla tua pelle. Ricorda di combinare l'uso dell'olio d'oliva come crema idratante con la protezione solare per proteggere la pelle dai raggi UV.