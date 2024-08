Una dieta vegana a basso contenuto di grassi può abbassare il colesterolo LDL più di una dieta arricchita con olio d’oliva

Una nuova ricerca indica che seguire una dieta vegana a basso contenuto di grassi senza olio extravergine d'oliva può abbassare i livelli di colesterolo LDL nei soggetti ad alto rischio di malattia cardiovascolare più di una dieta vegana integrata con olio extra vergine di oliva.

L'incrocio studio, pubblicato sul Journal of American Heart Association (JAHA), ha scoperto che gli individui hanno perso più peso e hanno dimostrato livelli di colesterolo LDL più bassi dopo aver seguito una dieta a basso contenuto di grassi rispetto alla dieta arricchita con olio d'oliva. Tuttavia, alcuni eminenti ricercatori hanno criticato il disegno dello studio.

"Ci sono alcune controversie e dibattiti nel mondo delle malattie cardiovascolari sull'effetto degli oli vegetali, compreso l'olio extra vergine di oliva, sui fattori di rischio ", ha affermato Andrea Krenek, ricercatore dell'Università della Florida e coautore dello studio.

"Diete mediterranee di solito includono molto olio extra vergine di oliva, mentre le diete a basso contenuto di grassi e a base vegetale spesso consigliano di evitarlo ", ha aggiunto. "Tuttavia, entrambe le diete sono note per ridurre il rischio di malattie cardiache”.

"Questo non era ancora stato studiato, a nostra conoscenza, nell'ambito di una dieta vegana a base di alimenti integrali e vegetali, quindi abbiamo mirato a progettare uno studio per indagare su questa domanda di ricerca", ha spiegato Krenek. "Non ci sono state molte prove precedenti volte a valutare se l'olio extra vergine di oliva produca specificamente una riduzione del rischio rispetto al resto del modello a base vegetale.

Lo studio ha coinvolto 40 persone a rischio di malattia cardiovascolare aterosclerotica. Hanno seguito due diete vegane, ciascuna per quattro settimane con un periodo di sospensione di una settimana.

In una dieta, i partecipanti hanno utilizzato quattro cucchiai di California Olive Ranch olio extra vergine di oliva ogni giorno. È stato loro chiesto di consumare l'olio d'oliva crudo; in caso contrario, non è stata data alcuna indicazione su quando o come consumarlo. Nell’altra dieta, ai partecipanti è stato detto di usare meno olio d’oliva possibile, meno di un cucchiaio al giorno.

Entrambe le diete includevano frutta intera, verdura, cereali integrali, legumi, noci e semi, escludendo gli alimenti di origine animale.

Tra le due fasi della dieta, i partecipanti hanno avuto un periodo di pausa di una settimana in cui è stato loro permesso di tornare alle loro consuete abitudini alimentari. Questa pausa è una pratica di ricerca comune per garantire che la prima dieta non influisca sui risultati della seconda.

I ricercatori hanno raccolto dati sul metabolismo, sulla salute clinica, sul comportamento e sulla dieta dei partecipanti all'inizio e alla fine di ciascun periodo di dieta. Mentre i partecipanti seguivano ciascuna dieta, i ricercatori hanno misurato il modo in cui ciascuna li ha influenzati personalmente.

"Studi precedenti hanno dimostrato che la lavorazione dell'olio d'oliva, dal raffinato al vergine fino all'extra vergine, può avere un impatto sui marcatori lipidici e infiammatori, quindi forniamo olio extra vergine di oliva, che viene consumato anche nelle diete mediterranee ", ha affermato Krenek.

Gli scienziati hanno scoperto che entrambe le diete offrivano benefici per la salute. "Sia le diete ad alto che a basso contenuto di olio extra vergine di oliva hanno ridotto i fattori di rischio di malattie cardiache, compresi i livelli di colesterolo LDL, rispetto alle diete tipiche che includono prodotti animali ", ha affermato Krenek.

Viene spesso chiamato colesterolo LDL "colesterolo cattivo” perché deposita placche nell’arteria, che possono accumularsi e aumentare il rischio di malattie cardiache.

Tuttavia, Krenek ha affermato che esistono differenze significative tra le due diete, in particolare nei marcatori chiave del rischio di malattie cardiache.

"La dieta a basso contenuto di olio extravergine di oliva ha prodotto maggiori livelli di colesterolo LDL e ipolipemizzanti rispetto alla dieta ad alto contenuto di olio extravergine di oliva ", ha affermato Krenek. "Valutando in base all'ordine dietetico, coloro che hanno iniziato con l'olio extravergine di oliva alto, per poi passare all'olio extravergine di oliva basso hanno avuto una riduzione del LDL.

"Al contrario, coloro che hanno iniziato con l'olio extravergine di oliva basso, poi hanno aggiunto olio extravergine di oliva per le seconde quattro settimane, da basso ad alto, hanno avuto un aumento dell'LDL ", ha aggiunto. "Ciò ha fornito alcuni spunti interessanti per orientare le future domande di ricerca”.

Nel complesso, entrambe le diete hanno ridotto diversi importanti indicatori di salute legati alla salute del cuore e all’infiammazione.

I partecipanti allo studio hanno riscontrato una riduzione del peso corporeo durante entrambe le fasi della dieta, con una maggiore perdita di peso osservata durante la dieta a basso contenuto di grassi.

I ricercatori hanno affermato che la perdita di peso suggerisce che anche all’interno di una dieta vegana a base vegetale, la quantità di grassi aggiunti, incluso l’olio extra vergine di oliva, può influenzare il bilancio energetico complessivo e i conseguenti indicatori di salute.

I ricercatori hanno osservato un aumento del consumo di fibre alimentari durante entrambe le fasi della dieta, che secondo loro aiutavano a ridurre il colesterolo LDL.

Hanno aggiunto che il passaggio ai grassi insaturi provenienti dagli alimenti integrali e la riduzione dei grassi saturi probabilmente hanno contribuito a risultati positivi sulla salute.

Secondo Krenek, tra i risultati più interessanti dello studio c'è proprio questo "sia il basso che l'alto contenuto di olio extra vergine di oliva all'interno di un alimento intero, la dieta vegana a base vegetale supporta la riduzione del rischio di malattie cardiache rispetto ai modelli onnivori standard, sebbene un apporto inferiore possa produrre un maggiore ipolipemizzazione rispetto a un'assunzione relativamente maggiore.

"L'aggiunta di olio extra vergine di oliva dopo aver consumato quantità minori può impedire la riduzione del rischio ", ha aggiunto.

Tuttavia, Mary Flynn, fondatrice dell'Olive Oil Salute Initiative del Miriam Hospital della Brown University, ha criticato gli obiettivi e la metodologia dello studio.

"L’olio extra vergine di oliva in genere non abbassa il colesterolo LDL, e questo è noto da molto tempo. L'olio extra vergine di oliva aumenterà l'HDL e migliorerà la funzione dell'HDL ", ha affermato. "I grassi polinsaturi abbasseranno l’LDL più dei grassi monoinsaturi, ma ossideranno anche l’LDL e l’LDL ossidato contribuisce all’aterosclerosi.

Flynn ha aggiunto che l'olio extra vergine di oliva è primario benefici alla salute per quanto riguarda le malattie cardiovascolari provengono da esso fenoli e non i grassi.

Ha indicato i risultati di a 2023 recensione di cui è stata l'autrice principale. Lo studio lo ha scoperto "l’olio extra vergine di oliva può ridurre l’LDL‑c per valori basali superiori a 120 milligrammi per decilitro e aumentare l’HDL‑c con un aumento lineare con un contenuto di fenoli totali più elevato” rispetto ad altri grassi alimentari o diete a basso contenuto di grassi.

"Le diete che includono olio extra vergine di oliva quotidiano sono efficaci per la perdita di peso e la gestione del peso a lungo termine ", hanno scritto i ricercatori. "Inoltre, è stato dimostrato che un olio extra vergine di oliva con un contenuto totale di fenoli di almeno 150 milligrammi per chilogrammo riduce l'ossidazione delle LDL.

"Mentre una dieta che include olio di semi vegetali può ridurre l'LDL più dell'olio extravergine di oliva, una dieta che include olio extravergine di oliva quotidiano produrrà LDL più sano poiché le particelle saranno più grandi e avranno meno probabilità di ossidarsi ", hanno aggiunto.

Flynn ha affermato che uno dei limiti dello studio pubblicato su JAHA è stata la mancanza di dettagli sull'olio d'oliva utilizzato. I ricercatori non hanno pubblicato il conteggio dei fenoli, che Flynn ha affermato essere essenziale per qualsiasi studio che indaghi la relazione tra olio extravergine di oliva e risultati sulla salute.

Flynn ha anche criticato la valutazione dei ricercatori sull'apporto calorico e nutrizionale. Ha detto che il richiamo della dieta non è il modo migliore per valutare le calorie poiché è noto che i ricordi delle persone su cosa e quanto hanno mangiato nelle ultime 24 ore sono imperfetti.

Infine, ha aggiunto che il peso prima e dopo entrambe le serie di prove nello studio crossover non è stato registrato, il che rende più difficile confrontare i risultati delle due diete per ciascun gruppo.

"Non trovo utile lo studio”, ha detto. "Non aggiunge nulla alla letteratura in nessuna delle due direzioni.

"C'è una mancanza di conoscenza sull'olio extra vergine di oliva, che è guidata dalle politiche sanitarie in questo paese ", ha aggiunto Flynn, sottolineando che l'American Heart Association sostiene da tempo le diete a basso contenuto di grassi indipendentemente dal tipo di grasso consumato.

"L’olio extra vergine di oliva è un alimento diverso. È il succo dell'oliva", ha detto. "È l'unico alimento che abbiamo ad avere questa gamma di benefici per la salute. Non esiste medicina né alimento che possa competere con l’olio extra vergine di oliva”.

Da parte sua, Krenek ha messo in guardia dal semplificare eccessivamente i risultati dello studio.

"È sempre importante tenere presente il quadro generale della dieta, le preferenze e il livello di rischio nella pratica, poiché la maggior parte delle persone non confronta tra olio extravergine di oliva e fonti di grassi alimentari integrali, come avocado, noci, semi e olive ", ha affermato Krenek.

"L'impatto sui fattori di rischio dipendeva tutto da ciò che veniva confrontato", ha aggiunto, riferendosi al modo in cui le diete venivano misurate rispetto alle abitudini alimentari abituali dei partecipanti.

I ricercatori hanno affermato che questo studio evidenzia l’importanza di concentrarsi sui tipi di grassi alimentari e sulle scelte alimentari piuttosto che solo sulla quantità di grassi, carboidrati e proteine.

Hanno avvertito di alcune limitazioni dello studio, tra cui "un periodo di studio relativamente breve, un campione di donne bianche prevalentemente istruite – sono necessari studi futuri su popolazioni più ampie e diversificate – ed effetti di trascinamento, il che significa che lo stato di salute dei partecipanti all’inizio del secondo periodo di dieta non era quello uguale al primo."

I ricercatori ritengono che i prossimi passi nello studio di quest’area dovrebbero includere l’espansione della ricerca a diverse popolazioni e a diversi livelli di rischio di malattie cardiache.