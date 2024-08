Il Consiglio cerca input sulle definizioni di olio d'oliva e metodi di prova

Consiglio oleicolo internazionale

Smettere di usare i termini descrittivi 'puro 'e 'luce "- che ha ingannato a lungo i consumatori di olio d'oliva - è tra i cambiamenti ricercati dai membri del settore che il Consiglio oleicolo internazionale è ora alla ricerca di feedback su.

Ridefinizione del termine "olio d'oliva ”- attualmente utilizzato per prodotti contenenti un mix di olio d'oliva raffinato e olio d'oliva vergine e un'altra fonte di confusione per i consumatori - è anche sul tavolo come parte di una proposta dalla Turchia.

E tra le varie modifiche proposte ai test e ai parametri c'è un "modo rapido e semplice per misurare composti fenolici che favorirebbe l'uso di indicazioni sulla salute sulle etichette.

Con un nuovo sistema progettato per aumentare la trasparenza, il CIO ha iniziato a far circolare tali proposte su metodi di analisi, parametri o limiti nuovi o rivisti. Oggi ha pubblicato 12 di tali proposte e ha invitato i feedback entro l'8 settembre dalle parti interessate. Le proposte provengono da varie parti del mondo e non provengono dalla segreteria esecutiva del CIO, ma sono state esaminate dagli esperti di chimica del CIO nella loro ultima riunione e discusse dal Comitato consultivo del CIO nella riunione del 22 - 23 maggio in Croazia.

Essi comprendono:

- Rilassamento del limite K270 (assorbimento UV) per olio di oliva raffinato da 1.1 a 1.25 e del limite K270 per olio di oliva da 0.9 a 1.15. Proposto dalla delegazione turca del CIO, è collegato alla difficoltà di mantenere i valori attuali nell'esportazione di olio d'oliva in altri paesi e mirava a facilitare gli scambi.

- Un nuovo metodo per la determinazione del contenuto di pirofeofitina di rame di olio di sansa di oliva. Proposto dalla Food and Drug Administration di Taiwan per combattere le frodi, in particolare usando la pirofeofitina di rame "verde "olio di sansa di oliva.

- Uso di routine del "metodo colorimetrico semplice e veloce (Folin-Ciocalteu, espresso in idrossitirosolo) per la quantificazione del contenuto di composti fenolici negli oli di oliva. Proposto da esperti IOC e utile per le indicazioni nutrizionali sulle etichette.

- La combinazione di tre metodi di analisi in uno, vale a dire quelli per la preparazione degli esteri metilici, la determinazione degli acidi grassi e la determinazione degli acidi grassi trans. Proposto da un gruppo di lavoro sui metodi IOC come semplificazione dei metodi nello standard IOC.

- Una definizione nuova o modificata di "olio d'oliva".; cancellazione del "categoria olio d'oliva ordinario; classificazione degli oli con un'acidità> 2.0 percento come "lampante olio d'oliva"; cancellazione delle parole "puro "e "leggero"; e sostituzione del termine "ben bilanciato "di "alta intensità amara e pungente ”. Proposta dalla delegazione turca per evitare i consumatori fuorvianti attraverso una migliore definizione e descrizione dell'olio d'oliva. "La semplificazione delle categorie e l'uso di termini più descrittivi miglioreranno il commercio internazionale e la comprensione del prodotto da parte dei consumatori ".

Un elenco completo delle proposte è pubblicato sul sito web del CIO. Il CIO ha affermato che saranno amplificati in bozze di proposte tecniche man mano che gli autori consegnano alla sua segreteria esecutiva.