Edwin Frankel: portare l'olio d'oliva della California a standard più alti

Tra i chimici più illustri del mondo, il dottor Edwin Frankel è allo stesso tempo un'icona stimata e una forza formidabile tra i suoi colleghi. Un esperto affermato sull'ossidazione dei lipidi, Frankel ha rivolto la sua attenzione all'olio extravergine di oliva, lavorando per migliorare gli standard basati su metodi analitici migliori. Audaci e controversi, i suoi risultati recentemente pubblicati hanno attirato l'attenzione del settore mentre aprono la strada verso progressi scientifici per l'olio d'oliva della California.

Non c'è nessuno al mondo che sia il suo pari. - Chimico UC Bruce German

Forte sostenitore del settore dell'olio d'oliva californiano, Frankel punta su standard migliori in modo che California EVOO possa raggiungere parametri di riferimento superiori a quelli europei o anche quelli proposti in Australia. "La California è in grado di rendere l'olio d'oliva della California il più scientificamente documentato per la qualità e la salute di qualsiasi parte del mondo ", ha affermato il principale collaboratore di Frankel nel corso degli anni, il professore della UC Davis e il chimico alimentare Bruce German. "La California è in grado di mettere il suo prodotto scientificamente in primo piano ", continua il tedesco, confidente che Frankel è quello che lo farà. "Non c'è nessuno al mondo che sia il suo pari. "

Sebbene il gusto sia il criterio principale utilizzato dal Consiglio oleicolo internazionale per testare l'olio extravergine di oliva, il sapore è soggettivo, spiega il tedesco. Se viene eseguita l'analisi chimica, principalmente per ritenere un olio adulterato o deteriorato, il valore del perossido (PV) è uno dei segni distintivi utilizzati per misurare l'ossidazione. Il problema è, note tedesche, "Molte persone non sanno come misurare l'ossidazione. Ed è qualificato unicamente per farlo. "

Rapporto controverso dell'anno scorso dal UC Davis Olive Center far sapere all'industria. Il team di scienziati di Frankel ha scoperto che il 69 percento dei campioni di olio d'oliva importati e il 10 percento dei campioni di olio d'oliva californiano etichettati come olio extra vergine di oliva non hanno rispettato gli standard chimici e sensoriali internazionali per EVOO. Il rapporto affermava che "I nostri test di laboratorio hanno indicato che gli standard chimici IOC e USDA spesso non rilevano oli d'oliva difettosi che non rispettano gli standard sensoriali extra vergini. "

Il rapporto ha anche detto il CIO e Standard di olio d'oliva USDA sarebbe più efficace includendo i DAG tedeschi / australiani e gli standard PPP che indicano vecchi, di scarsa qualità, ossidazione e adulterazione con oli raffinati più economici. Il CIO e la North American Olive Oil Association (NAOOA), un'associazione di categoria che rappresenta gli importatori di olio d'oliva, sono in disaccordo con lo studio, ritenendo tali metodi inaffidabili.

"Non sta facendo amicizia con il CIO ”, Richard Cantrill, direttore tecnico del American Chemists Society (AOCS) ha detto di Frankel. "È un outsider che cerca di entrare. Avrà qualche vera difficoltà ", ha detto, ma riconosce che la ben nota tenacia di Frankel, insieme al fare abbastanza domande, aprirà le menti delle persone. Coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con il Dr. Frankel sanno cosa aspettarsi.

Elevati standard analitici accoppiati con onestà incustodita definiscono il lavoro del Dr. Frankel e gli hanno fatto guadagnare il rispetto dei suoi colleghi. "Ci vuole coraggio per cercare e dire la verità ", ha dichiarato Dan Flynn, direttore dell'UC Davis Olive Center che ha lavorato a stretto contatto con il Dr. Frankel per la verità nell'etichettatura. "I suoi colleghi possono contare su di lui per darlo a loro non verniciati. "

Il dottor Frankel è stato prolifico nel fare proprio questo. Ha pubblicato 92 saggi e il suo lavoro è stato citato 1100 volte, distinguendolo come uno degli autori più citati nel suo campo. Detiene anche quasi tutti i premi che l'American Oil Chemists 'Society (AOCS) può dare, secondo Cantrill, che descrive Frankel come "leader mondiale ed esperto di ossidazione lipidica. "

Frankel ha trascorso 31 anni lavorando per il Dipartimento di Agricoltura a Peoria, Illinois, prima di ritirarsi come Lead Scientist nel 1989 e iniziare la sua seconda carriera, chiaramente la sua vera vocazione, come professore a contratto alla UC Davis, la sua alma mater. L'olio d'oliva ha suscitato per la prima volta il suo interesse nel 1995, quando ha avuto l'opportunità di lavorare con uno scienziato in visita dalla Spagna.





"

"

"

Hanno confrontato alcuni campioni di olio d'oliva importati e della California da un mercato cooperativo locale con un olio raffinato, sbiancato e deodorato con un valore di perossido di 0.4 (PV). Tutti gli oli avevano un PV elevato compreso tra 11 e 33. Lo standard IOC è 20, come sostiene Frankeltroppo in alto. Non ci vuole molta ossidazione, quel poco può produrre composti aromatici molto indesiderabili. " La sua ricerca lo ha portato all'opinione impopolare che il fotovoltaico non sia un modo affidabile per misurare l'ossidazione ed è stato molto critico nei confronti di alcune delle vaste ricerche pubblicate in Spagna.Sono sul palco della mia carriera ", ha detto Frankel,dove posso essere critico. "

Crede che l'alto PV di quei campioni sia dovuto a un'idea sbagliata che EVOO sia stabile per sempre. Ci sono campioni seduti sugli scaffali per anni, ha detto, quando la durata effettiva di conservazione di una bottiglia non aperta non dovrebbe essere superiore a un anno. "Altri oli ", spiega Frankel, "sono datati e quando sono sullo scaffale troppo a lungo, vengono sostituiti. Questo non è fatto con olio d'oliva. Inserisci i risultati dell'UC Davis dell'anno scorso e l'opinione del Dr. Frankel che "la storia importata è molto discutibile. "

Il rapporto UC Davis era solo l'inizio. La ricerca più recente di Frankel è stata recentemente pubblicata in due documenti prospettici, i primi indirizzi adulterazione, stabilità ossidativa e antiossidanti nella chimica di EVOO. Il secondo sfida la raffica di indicazioni nutrizionali che vantano la virtù dell'olio d'oliva. "Dal mio punto di vista ", ha detto, "queste affermazioni possono essere notevolmente esagerate e non basate su solide prove scientifiche. ”Il suo problema principale con queste affermazioni è "l'uso di metodi scadenti ", ha affermato Frankel, che ha spiegato che gli spagnoli hanno speso un'enorme quantità di risorse utilizzando metodi analitici discutibili e kit commerciali non convalidati scientificamente per misurare il valore nutritivo dell'olio d'oliva. "Stanno cercando metodi rapidi e sporchi. La maggior parte dei dati è discutibile. Stanno usando enormi soldi quando devono usare metodi migliori. "

Indipendentemente da come viene ricevuta la ricerca del dottor Frankel, l'industria dell'olio d'oliva trarrà vantaggio dai progressi che ha iniziato. La sua determinazione e integrità hanno guidato e affinato la sua esperienza, ponendolo in una posizione unica. Le parole di Dan Flynn parlano alla California e all'intero settore quando ha detto di Frankel, "È una figura imponente e siamo molto fortunati che rivolga la sua attenzione all'olio d'oliva ".