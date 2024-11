Starbucks abbandona la linea di caffè all'olio d'oliva Oleato in Nord America

Diciannove mesi dopo Oleato è arrivato negli Stati Uniti, Starbucks rimuoverà la bevanda al caffè aromatizzata all'olio d'oliva dai suoi punti vendita negli Stati Uniti e in Canada.

La decisione arriva mentre l'azienda annunciava un terzo trimestre consecutivo di vendite in calo, alimentate da un calo del 2025 percento in Nord America. Starbucks ha anche sospeso una previsione precedentemente pianificata per l'anno fiscale -.

""È chiaro che dobbiamo cambiare radicalmente la nostra strategia per riconquistare i clienti", ha detto il neo-amministratore delegato Brian Niccol agli investitori durante una conference call in cui ha delineato i piani per semplificare il vasto menu dell'azienda e velocizzare il servizio semplificando il lavoro dei baristi.

""La mia esperienza mi dice che quando torniamo alla nostra identità fondamentale e offriamo costantemente un'esperienza eccezionale, i nostri clienti torneranno", ha aggiunto l'ex dirigente di Pizza Hut, Taco Bell e Chipotle Mexican Grill. "Abbiamo un piano chiaro e ci stiamo muovendo rapidamente per riportare Starbucks alla crescita".

Oleato è stata un'idea originale dell'ex amministratore delegato Howard Schultz, che ha affermato che l'ispirazione per la bevanda è arrivata dopo un lungo viaggio in Sicilia, dove è stato introdotto all'usanza di bere un cucchiaio di olio extravergine d'oliva prima del suo caffè mattutino. Più tardi, ha iniziato a mescolare l'olio d'oliva direttamente nel caffè.

La linea caffè comprendeva cinque bevande calde e fredde preparate con un cucchiaio di olio extravergine di oliva Nocellara del Belice proveniente da un produttore pluripremiato a Partanna.

La linea delle bevande ha debuttato in Italia a febbraio 2023 e da allora si è diffuso nei negozi in Canada, Cina, Francia, Giappone e Regno Unito. Starbucks non ha dichiarato pubblicamente se interromperà la distribuzione di Oleato nei suoi negozi internazionali, dove le vendite sono diminuite nel 2024.

Nel corso del suo anno e mezzo di attività, la linea di bevande Oleato è stata accolta con entusiasmo e scetticismo.

Fin dall'inizio, alcuni esperti speravano che Starbucks potesse diventare un ambasciatore mondiale dell'olio d'oliva presentando l'olio extravergine di oliva alla prossima generazione di consumatori e offrendo una nuova piattaforma per i produttori di olio d'oliva.

Alcune sedi Starbucks negli Stati Uniti vendevano addirittura bottiglie di Oleificio Asaro dal 1916 's Partanna Robust blend, utilizzato per realizzare le bevande. Tuttavia, non è chiaro quale impatto abbia avuto questo canale di vendita aggiuntivo sul produttore siciliano.

Nonostante Schultz, allora ottimista, affermasse che Oleato avrebbe "trasformare l'industria del caffè" e il suo successore, Laxman Narasimhan, descrivendo il lancio della bevanda come "di grande successo” e "uno dei primi cinque lanci di prodotti negli ultimi cinque anni", i clienti e i critici hanno dato alla bevanda recensioni contrastanti.

Mentre alcuni clienti hanno apprezzato il "super ricco, cremoso e dal sapore di nocciola", altri hanno riferito di avere crampi e di aver sperimentato un effetto lassativo dopo aver bevuto la bevanda al caffè con olio d'oliva. I dietologi hanno attribuito questo alla combinazione di alti livelli di grassi e caffeina.

Anche i baristi e i responsabili di diversi punti vendita hanno confermato a Bloomberg Notizia che il prodotto non è stato molto apprezzato.