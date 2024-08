L'aumento dei prezzi dell'olio d'oliva e del cacao sfida i cioccolatieri specializzati

Dalle olive alle fave di cacao, gli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo hanno contribuito all’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e dei beni di lusso.

Il prezzo del cacao ha raggiunto a record di $ 9,865 (9,244 euro) per tonnellata nell'aprile 2024 e da allora è leggermente sceso a 8,380 dollari (7,935 euro). Prima di settembre 2023, i prezzi del cacao non superavano i 3,600 dollari (3,300 euro) a tonnellata in più di 30 anni.

Non abbiamo dovuto aumentare i prezzi sulle barrette di cioccolato al dettaglio. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che per molte barrette utilizziamo olio d'oliva anziché gran parte del burro di cacao. - Hallot Parson, direttore generale, K+M Chocolates

I prezzi globali del cacao sono aumentati a causa di vari fattori, tra cui un raccolto fallito a causa del maltempo, delle malattie dei fagioli, del contrabbando, della speculazione di mercato e dell’estrazione illegale dell’oro, che hanno ridotto la produzione e la disponibilità di fagioli in Ghana, il secondo produttore mondiale.

Nel frattempo, la siccità e le elevate temperature primaverili in tutto il bacino del Mediterraneo nel 2023 e nel 2024 hanno provocato anni consecutivi di scarsi raccolti di olive e una produzione totale di olio d’oliva bassa da dieci anni. La confluenza di fattori ha portato al raggiungimento del prezzo di riferimento dell'olio d'oliva del Fondo monetario internazionale massimi storici a gennaio a $ 10,281 (€ 9,446) per tonnellata e rimanendo storicamente alto.

L’aumento dei prezzi del cacao e dell’olio d’oliva ha colpito un mercato di nicchia di cioccolatieri di olio d’oliva, incluso Cioccolatini K + M.

Fondata a Napa, in California, nel 2017 dallo chef della lavanderia francese Thomas Keller e dal produttore toscano di olio d'oliva Armando Manni, l'azienda produce il suo cioccolato da una ricetta attentamente bilanciata che include olio extravergine d'oliva e cacao in polvere.

Il loro metodo preserva la ricchezza della fava di cacao e fornisce benefici alla salute utilizzando olio extra vergine di oliva al posto del burro di cacao. Infatti, i ricercatori dell’Università di Pisa hanno pubblicato uno studio nel 2017 che dimostra che l’olio extravergine cioccolato fondente arricchito con olio d'oliva migliorato i profili di rischio cardiovascolare dei partecipanti sani.

"Il prezzo del cacao ha messo a dura prova i produttori di cioccolato di tutto il mondo", ha dichiarato Hallot Parson, direttore generale di K+M Chocolates. Olive Oil Times. "Siamo un po’ fortunati ad avere un discreto inventario di fave di cacao, ma il burro di cacao è diventato particolarmente costoso”.

"Per darvi un po’ di contesto, dal 2019 al 2023, in genere abbiamo pagato tra gli 8 e i 9 dollari (7.40 e 8.30 euro) al chilogrammo per il burro di cacao biologico”, ha aggiunto. "Il prezzo attuale è di circa 36 dollari (33 euro) al chilogrammo. Se dovessimo acquistare un container da 12.5 tonnellate, che è molto più di quanto abbiamo bisogno o possiamo permetterci, il prezzo scenderebbe solo a 26 dollari (23.8 euro) al chilogrammo più la spedizione dal Sud America”.

Fortunatamente per K+M Chocolates, l'utilizzo da parte dell'azienda di olio extravergine di oliva al posto del burro di cacao in vari prodotti ha dato loro un vantaggio competitivo nonostante la storica situazione alti prezzi dell'olio d'oliva.

"Finora non abbiamo dovuto aumentare i prezzi delle barrette di cioccolato al dettaglio”, ha affermato Parson. "Ciò è in gran parte dovuto al fatto che per molte barrette utilizziamo olio d'oliva invece di gran parte del burro di cacao. Tuttavia, ci concentriamo anche sulla produzione di cioccolato di alta qualità per pasticceri e ristoranti. Per queste applicazioni, la buona fluidità del cioccolato è fondamentale e tale fluidità deriva in gran parte da un contenuto più elevato di burro di cacao”.

Anche se l’azienda non ha aumentato i prezzi, Parson ha affermato che i prezzi dei servizi di ristorazione stanno aumentando, con un impatto sui grandi produttori europei di cioccolato che storicamente hanno dominato il mercato.

"Ironicamente, ora potremmo essere in grado di offrire prezzi estremamente competitivi rispetto a questi marchi prodotti in serie”, ha affermato Parson. "Ciò non è mai stato possibile per la maggior parte delle aziende produttrici di cioccolato artigianale a causa delle economie di scala e della maggiore attenzione che poniamo nell’approvvigionamento e nella produzione”.

Oltre all'aumento dei prezzi delle materie prime, Parson ha affermato che l'azienda deve affrontare sfide legate alla sua espansione in Asia a causa della logistica e dei costi di trasporto.

"Abbiamo esportato in Corea diverse volte, ma alla fine si è rivelato troppo costoso stabilire una presenza lì”, ha affermato Parson.

Nonostante i prezzi più alti, i consumatori desiderano ancora sia il cioccolato che l’olio d’oliva. Secondo Fortune Business Insights, una società di ricerche di mercato, si prevede che il mercato dell'olio d'oliva nell'Asia del Pacifico crescerà fino a 18.4 miliardi di dollari (16.8 miliardi di euro) entro il 2030, con un aumento del 30% rispetto al 2022.

Ricerche separate stimano che il mercato globale del cioccolato crescerà costantemente fino a raggiungere i 197 miliardi di dollari (181 miliardi di euro) entro il 2032, il 50% in più rispetto al valore del 2023.