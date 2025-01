I greci festeggiano il Natale con i tradizionali biscotti a base di olio d'oliva

Come la maggior parte delle vacanze in Grecia, Natale ruota attorno alla religione e al cibo.

Melomakarona e kourabiedes sono i dolci natalizi più amati della Grecia, presenti in ogni casa, panetteria e pasticceria del Paese durante le festività.

Realizzati con ingredienti semplici, questi deliziosi biscotti vantano profili di sapore diversi ma festosi. Kourabiedes sono anche più croccanti, mentre melomakarona risultano più morbidi al palato.

In realtà mi sento bene (nel mangiare i melomakarona) perché rappresentano davvero il vero spirito della dieta mediterranea greca: cibo delizioso preparato con ingredienti salutari. - Elena Paravantes, nutrizionista e dietologa

Entrambi melomakarona e kourabiedes classificare come torte di viaggio o torte da viaggio, ovvero non sono refrigerate e possono resistere anche agli scossoni del viaggio.

Melomakarona (pronunciato meh-loh-mah-KAH-roh-nah, singolare melomakarono) è probabilmente la più classica prelibatezza natalizia greca e un dolce molto apprezzato nel Paese durante le festività.

Melomakarona sono biscotti fatti con farina, olio d'oliva, zucchero e succo d'arancia, imbevuti di sciroppo di miele con noci tritate per la guarnizione. Cannella e scorza d'arancia possono anche aggiungere sapore extra al composto.

Varianti, come melomakarona ricoperti di cioccolato o farciti con noci e persino prugne, esistono anche.

Alcune ricette suggeriscono anche di sostituire circa un terzo della farina con la semola, che aiuta ad assorbire lo sciroppo e rende il melomakarona succulento all'interno.

Quando si fa melomakarona, l'olio d'oliva di alta qualità è un ingrediente indispensabile.

"Solo la freschezza della stagione olio extravergine d'oliva entra nel nostro melomakarona,” ha detto Konstantinos Daremas, fornaio di quarta generazione e proprietario di una pasticceria a Markopoulo, vicino ad Atene, Olive Oil Times. "In questo modo otteniamo un sapore eccezionale accompagnato dalle innumerevoli proprietà salutari dell'olio d'oliva."

Un mucchio di melomakarona (Foto: Konstantinos Daremas)

""L'olio d'oliva proviene dai nostri uliveti biologici di proprietà privata", ha affermato. "E se necessario, compriamo altro olio extravergine di oliva da produttori biologici certificati. prezzo dell'olio extravergine di oliva è salito alle stelle negli ultimi due anni, ma non scendiamo a compromessi".

Daremas ha anche disapprovato la sostituzione di una piccola quantità di olio vegetale con l'olio d'oliva nella preparazione di melomakarona.

"Alcuni cuochi e fornai presumibilmente usano olio vegetale per preparare il melomakarona più leggero, ma lo usano solo per tagliare i costi", ha detto. "L'olio vegetale non aggiunge nulla al melomakarona in termini di sapore o consistenza."

La food blogger Eva Monochari consiglia di utilizzare esclusivamente olio extravergine di oliva per preparare melomakarona, in particolare dalle varietà di olive Manaki o Koutsourelia, che danno oli delicati e fruttati, perfetti per preparare torte e dolci.

Un altro segreto per preparare deliziosi melomakarona non bisogna lavorare troppo l'impasto ma impastarlo finché tutti gli ingredienti non sono amalgamati.

Nella loro ricetta base, melomakarona sono vegani e adatti a chi digiuna perché non contengono né uova né burro, soprattutto se il miele utilizzato per preparare lo sciroppo viene sostituito con sciroppo d'acero o di agave.

Realizzato con ingredienti di uso quotidiano, melomakarona sono anche più sani della maggior parte dei dolci e dessert natalizi.

"Mi piace mangiare melomakarona", ha affermato la nutrizionista e dietologa Elena Paravantes. "In realtà mi sento bene perché rappresentano davvero ciò che il greco Dieta mediterranea è tutto incentrato su: cibo delizioso preparato con ingredienti sani."

"Da un lato, sì, questi dolci contengono molto zucchero, ma dall'altro l'olio d'oliva, il miele, la scorza d'arancia e le noci sono tutte fonti di antiossidanti", ha aggiunto. "La cosa più importante è il grasso proveniente dal melomakarona proviene esclusivamente dall'olio d'oliva."

Lo chef Petros Syrigos suggerisce di utilizzare il melomakarona tutto l'anno come normali biscotti senza sciroppo di miele, in quanto si sposano perfettamente con una tazza di caffè.

Kourabiedes (pronunciato koo-rah-BYED-es, singolare kourabie) è un'altra prelibatezza natalizia greca, in competizione con melomakarona per aggiudicarsi il titolo di dolce natalizio più popolare del Paese.

Kourabiedes ricoperti di zucchero a velo (Foto: Stratos Petrou tramite Facebook)

Ricoperti da un velo di zucchero a velo, questi biscotti tondi o a forma di mezzaluna sono la delizia perfetta per le festività natalizie.

a differenza di melomakarona, che sono esclusivamente associati al periodo delle feste, kourabiedes vengono preparati nelle case e nelle pasticcerie greche tutto l'anno. Sono anche un dolcetto popolare per matrimoni e altre celebrazioni.

Le ricette più comuni per kourabiedes includono il burro come ingrediente grasso primario. In alcune regioni della Grecia, tuttavia, come il Peloponneso e Creta dove l'olio d'oliva è abbondante, la tradizione kourabiedes Le ricette privilegiano l'olio extravergine di oliva per preparare dolci deliziosi.

La food blogger Maria Patsia era una fan di kourabiedes fatto con burro. Tuttavia, era emozionata quando si imbatté in una ricetta per kourabiedes con olio extravergine di oliva, ouzo e noci.

“[La ricetta] mi ha messo alla prova perché diceva che avrebbe convinto anche il più fanatico del burro kourabiedes… la curiosità mi ha spinto a provarlo", ha detto. "E sono certo che non hai mai mangiato niente del genere prima."

Quando si fa l'olio d'oliva kourabiedes, non è necessaria alcuna conversione di quantità per sostituire il burro con l'olio d'oliva poiché kourabiedes le ricette con olio d'oliva sono autosufficienti.

Un melomakarono e un kourabie serviti insieme sono un dolce natalizio comune nelle case greche. (Foto: Archivio OOT)

Oltre all'olio d'oliva, per preparare il dolce vengono utilizzati anche farina, zucchero, tuorli d'uovo, mandorle e zucchero a velo, usati per la spolveratura dopo la cottura. kourabiedes.

Alcune ricette omettono i tuorli d'uovo, rendendo l'olio d'oliva kourabiedes una gustosa opzione vegana.

Le mandorle vengono tritate grossolanamente e aggiunte al composto. In alternativa, si aggiunge una mandorla intera al centro di ogni kourabia prima della cottura.

Un passaggio cruciale quando si realizza kourabiedes consiste nello sbattere bene l'olio d'oliva e lo zucchero finché il composto non diventa pallido e spumoso. Il resto degli ingredienti viene poi gradualmente aggiunto al composto. Un leggero accenno di ouzo nell'impasto aggiunge un tocco piccante ai deliziosi biscotti.

Alcuni suggeriscono anche di congelare l'olio d'oliva prima di utilizzarlo in modo che l'impasto per la kourabiedes diventa più soffice.

"Un tempo, le persone erano solite immergere una bottiglia di olio d'oliva in un pozzo fino a quando non diventava ghiacciato, e poi lo usavano come base per un digiuno profumato, soffice e granuloso. kourabiedes", ha detto la cuoca casalinga Roula Voulga.

Come parte dello spirito festivo che pervade tutti durante il Natale, un argomento di discussione caldo in Grecia è se optare per melomakarona or kourabiedes.

Tuttavia, quando ci si trova in una casa greca durante le festività, è probabile che i visitatori vengano trattati con un paio di melomakarono e kourabia sistemati insieme su un piatto.

E così, l'eterno 'melomakarona or kourabiedesIl dilemma ha trovato risposta.