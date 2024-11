Un produttore toscano pluripremiato apre un ristorante incentrato sull'olio d'oliva

L'olio extravergine di oliva è da sempre un alimento base della cucina mediterranea, ma la sua popolarità è in costante crescita nei ristoranti e nelle cucine domestiche di tutto il mondo.

Nei ristoranti, l'olio extravergine di oliva viene utilizzato non solo come olio da cucina, ma anche come olio di finitura per aggiungere sapore e corpo a un'eclettica gamma di piatti.

Gli chef ne apprezzano la versatilità e la capacità di esaltare sapori semplici e complessi. Di conseguenza, l'olio extravergine di oliva è diventato un ingrediente di riferimento in alcuni dei più ristoranti prestigiosi.

Ora, i fratelli dietro Frantoio Prunetti hanno aperto un nuovo ristorante tra le dolci colline e gli uliveti verde argento di Greve, nel Chianti, nel cuore della Toscana, regione dell'Italia centrale.

""Aspettavamo il momento giusto per condividere le nostre idee con tutti coloro che amano il buon cibo italiano", ha affermato il comproprietario Gionni Pruneti.

"“Questo concept è un sogno creato per rendere indimenticabile l’esperienza degli ospiti e per far crescere una corretta cultura dell’olio, promuovendo uno stile di vita sano e corretto”, ha aggiunto Paolo Pruneti.

La nuova Evo Cucina, Ristorante Extra Floor, è dedicato a mettere in mostra la qualità e la versatilità dei suoi oli extravergini di oliva pluripremiati.

Dal 2016 il Frantoio Pruneti viene premiato annualmente al NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva, compreso un Premio d'oro nel 2024 per un mezzo biologico Frantoio monovarietale.

Il piccolo ristorante, che affonda le sue radici nella Apertura 2019 della prima Pruneti Extra Gallery, offre un'esperienza culinaria intima ed esclusiva, in cui ogni piatto è attentamente preparato per esaltare le note ricche e aromatiche degli oli extravergini di oliva.

I fratelli prevedono che il sapore caratteristico e la reputazione salutare dell'olio extravergine di oliva piaceranno ai buongustai attenti alla salute e agli amanti delle avventure.

Che venga utilizzato nei condimenti per insalate, nelle marinate o come ingrediente chiave nei piatti di pasta e nelle salse, l'olio extravergine di oliva aggiunge un tocco delizioso a ogni ricetta.

L'olio extravergine di oliva Pruneti Colline di Firenze condisce l'Insalata Aromatica. (Foto: Ristorante al piano extra)

""Ogni ricetta contiene olio extra vergine di oliva per offrire una vera esplorazione del sapore del Chianti Classico, poiché viene posta una cura continua durante tutto il processo, assicurando ai consumatori il meglio dei nostri prodotti e una vera esperienza attraverso la cultura dell'olio extra vergine di oliva", ha affermato Gionni.

L'olio extravergine di oliva Pruneti è il protagonista di ogni piatto, servito e aggiunto in vari modi per elevare il piatto a nuovi livelli.

"La cosa più divertente e interessante è che la maggior parte delle volte l'olio extravergine di oliva non viene nemmeno utilizzato nella sua consistenza naturale, ma trasformato in una crema, una mousse o addirittura una maionese o un burro", ha detto Gionni.

Esistono diverse varietà di olio extravergine di oliva, ciascuna con un profilo di sapore distinto. Delicate ha un sapore delicato ed è spesso utilizzato in cotture leggere, marinate e condimenti per insalata.

Il sapore medio è leggermente più corposo ed è ottimo per saltare in padella, grigliare e arrostire, mentre il sapore robusto è deciso, pepato e ottimo per piatti sostanziosi o come finitura.

Nel menù degustazione, dagli antipasti ai piatti principali, l'eclettica gamma di oli d'oliva del Frantoio Pruneti accompagna ogni piatto, dal Fruttato Equilibrato, che bilancia la tartare di manzo e il caviale di trota come antipasto, al Fruttato Intenso, che esalta i sapori di un taglio di agnello locale.

Anche gli oli monovarietali Moaiolo e Frantoio, Colline di Firenze e Chianti Classico DOP sono presenti in vari piatti, esaltando i sapori e le consistenze delle classiche prelibatezze toscane.

Le olive vengono coltivate a pochi metri di distanza, negli antichi uliveti di famiglia, creando un'esperienza letteralmente dal campo alla tavola.

""Non siamo solo i proprietari del ristorante", ha detto Paolo. Siamo gli agricoltori dei nostri campi, i produttori del nostro olio extravergine di oliva, e l'imbottigliatore, il venditore e il promotore del nostro olio extravergine di oliva".

L'aggiunta di olio extravergine di oliva in ogni piatto non si limita al piatto. Viene incorporato anche in bevande esclusive e dessert, esaltando ulteriormente l'esperienza e l'uso dell'olio d'oliva.

L'olio extravergine di oliva Pruneti Fruttato Equilibrato esalta la mousse di ricotta di pecora del Valdarno. (Foto: Ristorante al piano extra)

Ad esempio, Pruneti Fruttato Intenso completa la crema al cioccolato fondente nel menu dei dessert. Nel frattempo, un Fruttato Equilibrado più delicato mette in risalto la mousse di ricotta di pecora e un Frantoio monovarietale completa la fiordilatte gelato sulla torta di mandorle e arancia.

In collaborazione con la chef Chiara Valsecchi e l'esperto di ospitalità Roberto Selvi, l'abbinamento di ogni portata è attentamente studiato, con selezioni speciali di vini o con le bevande Pruneti mixOILogy.

Nessun dettaglio è stato lasciato al caso in questa nuova Evo Cucina, che secondo i fratelli promette un'esperienza unica e deliziosa, insegnando ai visitatori tutto sull'olio extravergine di oliva.

Si augurano che implementando queste strategie, ristoranti come The Extra Floor possano promuovere efficacemente l'olio extravergine di oliva, istruendo al contempo i clienti sulla sua versatilità e benefici alla salute.