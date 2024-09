La contea croata riconosce il ruolo dei produttori premiati nella promozione del turismo

In un ricevimento dedicato, i funzionari della contea di Zara, tra cui il prefetto Božidar Longin, si sono congratulati con i vincitori del premio olio extravergine d'oliva, produttori di formaggi e vino.

Situata sulla costa della Croazia meridionale, la contea di Zara è guidare gli sforzi del paese per rilanciarsi come destinazione leader nel turismo enogastronomico.

Uno dei nostri obiettivi è quello di promuovere la contea di Zara come destinazione gastronomica, obiettivo che non può essere raggiunto senza produttori di oli extravergini di oliva, vini e formaggi di alta qualità. - Božidar Longin, prefetto della contea di Zara

"Abbiamo qualità", ha detto Longin. "Abbiamo anche una quantità rispettabile di oli d'oliva, vini e formaggi di alta qualità, e ora dovremmo lavorare per un'introduzione più forte nell'offerta turistica".

Nella grande sala dell'antica città di Zara, capoluogo dell'omonima contea, sono stati celebrati gli olivicoltori locali che hanno ottenuto 12 premi al Concorso olivicolo nazionale del 2024 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva.

Contadini e mugnai croati guadagnato 80 premi tra i 97 campioni iscritti al più grande concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva, il quarto più importante tra tutti i Paesi.

Durante la cerimonia sono stati inoltre omaggiati 13 produttori di vino premiati ai prestigiosi Decanter Mondo Wine Awards di Londra e diversi produttori di formaggi vincitori dei Greate Taste Awards e dei Mondo Cheese Awards.

Il prefetto Božidar Longin ha reso omaggio ai produttori di olio d'oliva, vino e formaggio di Zara, vincitori di premi.

Secondo Ivica Vlatković, an premiato produttore di olio d'oliva e Presidente Secondo l'Associazione degli olivicoltori della contea di Zara, le olive vengono coltivate su 2,580 ettari e ben 3,501 aziende agricole si dedicano alla coltivazione dell'olivo.

Nella regione operano oltre 40 frantoi che lavorano circa 800,000 litri di olio d'oliva e due commissioni composte da 43 valutatori autorizzati dell'olio d'oliva.

""È particolarmente gratificante che anno dopo anno arrivino olivicoltori giovani e ambiziosi, il cui obiettivo primario è l'alta qualità dell'olio d'oliva prodotto", ha affermato Vlatković. "L’interesse per questa competizione internazionale cresce ogni anno.”

Vlatković ha fatto parte di un sforzo concertato promuovere la produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità nella regione della Dalmazia, nella Croazia meridionale, accrescendo le conoscenze degli olivicoltori e dei frantoiani locali.

Attribuisce il crescente successo dei produttori croati al NYIOOC al miglioramento delle tecniche di coltivazione, raccolta e molitura delle olive.

In precedenza, Vlatković aveva affermato che la maggior parte dei produttori aspettava la raccolta più avanti nella stagione per sfruttare le maggiori rese di olio d'oliva, ritenendo che sacrificare la qualità in nome della quantità fosse il modo più economico di coltivare le olive.

Questa tendenza si è invertita e gli agricoltori continuano a raccogliere il prima possibile. Vlatković ha attribuito l'inversione alla nuova convinzione che concentrarsi sulla qualità paga più della quantità, insieme agli impatti del cambiamento climatico, che secondo lui sta causando una maturazione anticipata delle olive.

Sebbene la qualità stia migliorando a Zara, Vlatković ha avvertito che i produttori di olio d'oliva devono affrontare sfide simili.

È sempre più difficile trovare lavoratori sufficienti per completare la raccolta, anche se alcuni coltivatori stanno passando dalla raccolta manuale a quella semi-meccanica.

Vlatković ha aggiunto che il clima sempre più piovoso di ottobre crea sfide logistiche per la pianificazione di una raccolta anticipata e crea le condizioni per mosca di frutta d'oliva infestazioni.

A causa di queste sfide in continua evoluzione, Vlatković ritiene che educare gli olivicoltori sia l'unica via da seguire. Egli ritiene NYIOOC premi come miglior indicatore del mantenimento dei livelli di qualità nonostante le sfide.

"L'obiettivo è quello di produrre, marchiare e vendere oli extravergini di oliva di alta qualità a prezzi adeguati, in modo che non solo gli olivicoltori ma anche i consumatori ne traggano beneficio", ha affermato.

Da parte sua, Vlatković ha guadagnato un paio di premi d'oro per il suo marchio Fortica al 2024 NYIOOCDal 15 ha vinto anche 2017 premi al concorso.

Insieme a Vlatković, al ricevimento hanno partecipato anche gli altri rappresentanti della contea. NYIOOC vincitori, tra cui Ante Vulino, OPG Nives Morović, Miodrag Deša, Tomislav Cudina e Mario Barešić, tutti vincitori del Gold Award.

Vincitori del premio d'argento OPG Lalin, che ne ha guadagnati due, gruppo Nida e PZ Maslina e Vino, hanno partecipato anche loro all'evento.

"I premi che si vincono dalla competizione sono la migliore prova di quanto seriamente e responsabilmente ci si è avvicinati alla coltivazione e alla produzione, unendo tradizione e nuove conoscenze. In una tale combinazione, il successo non può mancare", ha detto Longin ai produttori.

Ha aggiunto che lo sviluppo delle aree rurali è possibile solo con un approccio attivo e creando nuovi valori, collegando attività e culture tradizionali attraverso l'introduzione di nuove attività come il turismo rurale.

Ogni anno più di due milioni di turisti stranieri visitano la contea di Zadar. Tra i visitatori più frequenti ci sono europei, australiani, canadesi e americani.

"In questo contesto, la produzione di vino, olio d'oliva e formaggio di qualità e l'apertura di un numero sempre maggiore di agriturismi dove agli ospiti vengono offerti prodotti autoctoni nazionali sono attività che la contea di Zara sostiene e continuerà a farlo anche in futuro", ha affermato Longin.

""Fare della contea di Zara una destinazione gastronomica è uno dei nostri obiettivi e non può essere raggiunto senza i produttori di oli extravergini di oliva, vini e formaggi di alta qualità", ha concluso.