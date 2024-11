La tignola dell'olivo minaccia le colture brasiliane: i ricercatori cercano soluzioni

Due studi condotti da ricercatori brasiliani delineano nuovi metodi per affrontare le infestazioni della tignola dell'olivo, una specie diffusa negli uliveti dello stato più meridionale del Rio Grande do Sul.

Le larve della tignola dell'olivo, nota anche come Palpita forficifera, si nutrono di giovani foglie e rami di ulivo, danneggiando lo sviluppo degli alberi appena piantati.

Attualmente, i coltivatori controllano le infestazioni dopo che le larve sono state rilevate spruzzando insetticidi. Tuttavia, pochi insetticidi sintetici sono registrati presso il Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento del Brasile.

Vedi anche: Uno studio suggerisce che la cimice puzzolente ha causato la misteriosa caduta della frutta in Italia

Di conseguenza, i ricercatori hanno eseguito studi separati sull'efficacia di un insetticida botanico per il controllo della popolazione e l'introduzione di un predatore mirato. I loro risultati sono stati presentati alla seconda Conferenza latinoamericana sull'olio d'oliva, ospitata a Montevideo, Uruguay.

Nel primo studio, i ricercatori hanno testato un insetticida botanico con ossimatrina come principio attivo, confrontandolo con un comune insetticida sintetico con spinetoram come principio attivo.

Hanno scoperto che l'insetticida botanico a base di ossimatrina aveva un'efficacia simile a quella dell'insetticida sintetico sulle larve della tignola dell'olivo, sebbene fosse meno efficace contro gli adulti.

"I risultati indicano che l'insetticida botanico può essere un'opzione ecologica e adatta per P. forficifera gestione poiché può causare livelli di mortalità simili all'insetticida sintetico", hanno scritto. "Si raccomandano prove sul campo in uliveti commerciali per accertare meglio l'impatto dell'ossimatrina su P. forficifera. "

Nel secondo studio, eseguito in vitro, i ricercatori hanno testato se le specie di vespe di Darwin potessero esercitare un parassitismo naturale sul bruco dell'olivo. Ciò ha fornito un nuovo strumento di gestione integrata dei parassiti ai coltivatori di Rio Grande do Sul, la più grande regione produttrice di olio d'oliva del paese, e alla vicina Santa Catarina.

Secondo i ricercatori, le due specie di vespe di Darwin – Specie Eiphosoma nov. e Temeluche sp. nov. – sono stati scoperti solo di recente nel Brasile meridionale e nessuno studio precedente ha esaminato se potessero predare naturalmente i bruchi dell'olivo.

I ricercatori hanno raccolto larve di bruco dell'olivo dagli uliveti di Chapecó, Santa Catarina, e Pelotas, Rio Grande do Sul, prima di introdurre larve di due specie di vespe di Darwin e lasciare i campioni infetti a incubare.

Dopo 14 ore di incubazione, entrambe le larve della specie di vespa di Darwin sono emerse dalle larve del bruco dell'olivo, il che suggerisce che potrebbero predare naturalmente i bruchi in un ambiente non controllato.

I ricercatori in Italia hanno intrapreso studi simili per determinare se le vespe samurai potrebbero essere predatori naturali efficaci della cimice marmorata puzzolente, un vettore per la mortale Xylella fastidiosa batterio.

I risultati hanno indicato che la vespa ha parassitato efficacemente oltre un terzo delle uova di cimici puzzolenti in una regione nel nord del Paese.

Sforzi simili nel sud della Spagna hanno scoperto che le formiche iberiche preda naturale sulle larve della tignola dell'olivo negli oliveti senza perturbare il resto dell'ecosistema.

"Questi risultati sono importanti per esplorare il controllo biologico naturale del bruco dell'olivo negli uliveti", hanno concluso i ricercatori.