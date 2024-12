L'Europa e i paesi del Sud America firmano un controverso accordo di libero scambio

Il protocollo per un accordo commerciale storico è stato firmato a Montevideo, in Uruguay, dai delegati della Commissione Europea e di quattro paesi del Mercosur: Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay.

Il Marketplace per le nuovo accordo istituisce la più grande area di libero scambio del mondo, unendo 720 milioni di consumatori.

L'accordo riguarderà anche tutti i settori economici più importanti, tra cui l'agricoltura.

I negoziatori di entrambe le sponde dell'Atlantico iniziarono a lavorare all'accordo nel 1999.

Secondo la Commissione Europea, l’eliminazione delle tariffe creerà una serie di nuove opportunità.

Ogni anno, i paesi dell'UE esportano più di 80 miliardi di € di beni e servizi verso il Mercosur. I paesi europei rappresentano inoltre più di 384 miliardi di € di investimenti nelle economie del Mercosur.

Nel 2023, il Mercosur ha esportato nell'UE prodotti minerali, alimentari, bevande, tabacco e prodotti vegetali per un valore di 53.7 miliardi di euro

Questi legami economici posizionano il Mercosur come il decimo partner commerciale dell'Unione Europea.

Bruxelles ha descritto l'accordo come strategico, mirato a sfidare la posizione della Cina come principale partner commerciale del Mercosur.

Anche l'olio d'oliva rientra nei vari settori economici contemplati dall'accordo.

Le esportazioni di olio d'oliva dell'UE verso il Mercosur sono attualmente soggette a una tariffa del 10%, mentre l'Argentina applica una tariffa del 31.5%.

L'accordo elimina queste tariffe, aumentando potenzialmente la competitività dell'olio d'oliva dell'UE nei mercati del Mercosur.

Ciò ha suscitato preoccupazione tra i produttori del Mercosur, molti dei quali temono che gli oli d'oliva europei più economici possano erodere la quota di mercato dei produttori nazionali.

"Se si dovesse raggiungere un accordo tra la Comunità Europea e il Mercosur, sarebbe una sfida e qualcosa che non sarebbe molto favorevole per la nostra categoria", ha affermato Miguel Zuccardi, responsabile della produzione di olio d'oliva presso l'azienda con sede a Mendoza, in Argentina. Familia Zuccardi.

Dall'altra parte dell'Atlantico, Rafael Pico, vicedirettore di Asoliva, l'associazione nazionale spagnola che rappresenta i produttori e gli esportatori di olio d'oliva, ha lanciato l'allarme sui tempi necessari per la rimozione di queste tariffe.

"L’accordo del Mercosur per l’olio d’oliva non è molto vantaggioso per noi”, ha detto Olive Oil Times. "L'UE può importare oli d'oliva dai paesi del Mercosur senza dazi doganali fin dal primo giorno. Tuttavia, l'esportazione dall'UE verso questi paesi è soggetta a una tariffa che verrà gradualmente eliminata nell'arco di 15 anni."

Nel 2023, le esportazioni di olio d'oliva dell'UE verso il Mercosur hanno superato i 493 milioni di euro. Secondo la Commissione europea, l'eliminazione delle tariffe potrebbe rendere i prodotti realizzati nell'UE più attraenti per i consumatori del Mercosur.

Oggi, il Brasile è uno dei maggiori importatori di olio d'oliva al mondo, con una media di circa 90,000 tonnellate metriche all'anno nelle ultime tre stagioni, secondo i dati del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

Alcuni grandi produttori europei di olio d'oliva hanno espresso preoccupazione per la potenziale competitività delle esportazioni di olio d'oliva argentino.

Negli ultimi tre anni le esportazioni argentine di olio d'oliva hanno raggiunto una media di circa 27,000 tonnellate all'anno.

L'accordo include disposizioni per la protezione delle indicazioni geografiche (IG), garantendo che gli oli d'oliva di qualità certificati dall'UE siano riconosciuti e tutelati dalle imitazioni nei paesi del Mercosur.

Da una prospettiva agricola più ampia, gli agricoltori europei stanno affrontando l'accordo con notevole apprensione.

Il nuovo accordo si estende a diversi settori critici, tra cui carne bovina, pollame, zucchero, riso, vino, liquori, latticini, frutta e verdura.

In alcune aree, il protocollo introduce limiti al volume delle esportazioni per salvaguardare l'agricoltura dell'UE. L'obiettivo è bilanciare le importazioni previste dal Mercosur con le esigenze degli agricoltori e dei produttori alimentari europei.

Le principali organizzazioni agricole di diversi paesi europei sostengono che limitare le quote di esportazione verso l'UE in settori come la carne bovina o lo zucchero non basterà a proteggere questi settori dall'impatto delle importazioni su larga scala di prodotti alimentari più economici dal Mercosur.

Inoltre, le norme che regolano l'uso di fertilizzanti, pesticidi e additivi differiscono notevolmente tra i due blocchi.

Ciò crea disparità che incidono sui costi di produzione, sulla produttività, sulla sicurezza alimentare e sulle pratiche di etichettatura.

Le differenze negli approcci ambientali e nelle pratiche di sostenibilità complicano i negoziati da anni.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato l'accordo proposto, affermando che è stato firmato da "Paesi che non rispettano l'accordo di Parigi cambiamento climatico. "

Il Copa-Cogeca, che rappresenta milioni di agricoltori e cooperative agroalimentari in tutta Europa, ha annunciato una nuova mobilitazione contro l'accordo.

Mentre diverse proteste si sono già verificate in Bruxelles, Madride in altre città europee, le due organizzazioni hanno invitato tutti gli agricoltori ad alzare la voce lunedì 16 dicembreth.

""Le prove sono schiaccianti: i paesi del Mercosur non soddisfano gli standard di produzione richiesti all'agricoltura dell'UE, sia in termini di prodotti fitosanitari, benessere degli animali o pratiche di sostenibilità", ha affermato il Copa-Cogeca.

"Le nazioni del Mercosur operano anche con standard di lavoro e sicurezza più bassi, il che consente loro di produrre a costi inferiori, il che rende impossibile una concorrenza leale per i produttori dell'UE", hanno osservato le organizzazioni.

"Questo accordo aggraverà la pressione economica su molte aziende agricole già alle prese con prezzi elevati degli input e condizioni climatiche difficili", ha avvertito Massimiliano Giansanti, presidente della Copa.

L'appello del Copa-Cogeca probabilmente attirerà sempre più l'attenzione di vari settori della comunità agricola.

L'associazione nazionale degli agricoltori italiani Coldiretti ha definito l'accordo come "inaccettabile."

"Si è deciso di penalizzare fortemente il settore agricolo con normative non uniformi e concorrenza sleale, alimentando una corsa al ribasso dei costi di produzione, con regole non reciproche che penalizzano le imprese agricole italiane ed europee”. ha detto Coldiretti.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha risposto a queste critiche.

"Abbiamo ascoltato le preoccupazioni dei nostri agricoltori e abbiamo agito di conseguenza. I nostri standard europei in materia di salute e cibo restano intoccabili", ha affermato von der Leyen. "Gli esportatori del Mercosur dovranno rispettare rigorosamente questi standard per accedere al mercato dell’UE”.

"Questa è la realtà di un accordo che farà risparmiare alle aziende dell’UE 4 miliardi di euro all’anno di dazi all’esportazione”, ha aggiunto.

Von der Leyen ha esortato a non considerare l'accordo solo "come un'opportunità economica" ma come "una necessità politica”, soprattutto dopo l’elezione dell’ex presidente Donald J. Trump negli Stati Uniti, che ha minacciato di imporre tariffe sulle importazioni dall'UE.

Tuttavia, le istituzioni di diversi paesi europei hanno già espresso la loro opposizione all'accordo.

La loro posizione è fondamentale: affinché l'accordo entri in vigore, deve prima essere approvato dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, composto dai ministri di tutti i 27 Stati membri.

Se approvato, l'accordo passerà al Parlamento europeo, dove molti rappresentanti hanno già espresso preoccupazioni o addirittura contrarietà.

Un voto negativo in sede di Consiglio o di Parlamento impedirebbe la ratifica dell'accordo.

La Francia, il più grande esportatore agricolo d'Europa, è da anni in prima linea nell'opposizione all'accordo e ora ha ribadito la sua posizione.

Polonia e Paesi Bassi sembrano condividere questa posizione, mentre Belgio, Irlanda e Austria probabilmente si opporranno all'accordo.

La posizione dell'Italia è ancora in discussione. In quanto potenza agricola e grande economia dell'UE, la sua opposizione potrebbe svolgere un ruolo decisivo nell'arrestare il processo di ratifica.

In particolare, Germania, Portogallo, Svezia ed Estonia hanno espresso apertamente il loro sostegno all'accordo.

La Spagna, importante produttore di olio d'oliva, è anche sostenendo l'accordo, sebbene importanti organizzazioni agricole, tra cui la Young Farmers Association (Asaja), abbiano annunciato la loro opposizione e la loro mobilitazione contro questa legge.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha descritto l'accordo come fondamentale per migliorare la resilienza economica dell'UE e rafforzare le alleanze geopolitiche del blocco. Il suo sostegno all'accordo inverte la tendenza posizione del suo predecessore, che era scettico sul fatto che il Brasile avrebbe rispettato le norme sulla deforestazione.

Il vicepresidente brasiliano Geraldo Alckmin ha elogiato lo storico protocollo. ""Si tratta del più grande accordo tra blocchi in tutto il mondo", ha affermato.

Se l'accordo venisse approvato, ha osservato Alckmin, le esportazioni brasiliane verso l'Unione Europea potrebbero aumentare del 6.7% annuo.

Secondo l'Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti (ApexBrasil), le esportazioni brasiliane verso l'UE potrebbero aumentare da 103.5 miliardi di euro a oltre 110 miliardi di euro.

""L'accordo è positivo per i nostri paesi qui nel Mercosur, è positivo per l'Unione Europea, ma è positivo anche per il mondo, per la geopolitica globale", ha affermato Alckmin.

"In un momento di frammentazione e di tensione politica in tutto il mondo, due grandi blocchi aprono i mercati, firmano un trattato, una grande partnership", ha concluso.