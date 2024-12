I disordini politici complicano gli sforzi per rilanciare le esportazioni siriane

Funzionari del nuovo governo siriano de facto Il governo ha ordinato ai ministeri e ai negozi di riaprire a meno di una settimana dalla drammatica cacciata dell'ex presidente siriano Basah al-Assad, nel tentativo di rilanciare l'economia del Paese in difficoltà.

Assad è fuggito in Russia dopo che una coalizione di ribelli guidata da Hayat Tahrir al-Sham rovesciò il suo governo e conquistò la capitale, Damasco, dando potenzialmente una conclusione inaspettata a una guerra civile durata 13 anni, in cui erano state uccise più di mezzo milione di persone e 13 milioni di sfollati.

Ministro delle Finanze ad interim Riad Abd El Raoud Ha detto il Financial Times che il nuovo governo intraprenderà "un riesame di tutte le attuali politiche monetarie ed economiche.”

Tra queste politiche c'è la decisione del Ministero dell'Economia e del Commercio Estero di ottobre di dare il via libera all'esportazione di 10,000 tonnellate di olio d'oliva dopo vietare le esportazioni nel settembre 2023. Le licenze di esportazione erano riservate alle aziende approvate dal governo.

Resta da vedere come il prossimo governo cambierà questa disposizione o se eliminerà completamente il divieto di esportazione. Tuttavia, i suoi leader si sono impegnati a promulgare riforme di libero mercato e a reprimere corruzione onnipresente nell'intero apparato statale.

La decisione è stata presa dopo che il Ministero dell'agricoltura ha dichiarato di prevedere un surplus di olio d'oliva, con una produzione prevista di 55,000 tonnellate nelle aree controllate dal regime di Assad; il consumo di olio d'oliva in Siria è di circa 48,000 tonnellate all'anno.

Circa il 40 percento degli uliveti del Paese si trova nella Siria nordoccidentale, in zone occupate dalla Turchia o governate da attori non statali da quasi un decennio.

Secondo il Ministero dell'Agricoltura, gli olivicoltori siriani prevedono di raccogliere l'11 percento di olive in più rispetto al 2023/24. Il ministero ha anche stimato che la produzione di olive da tavola raggiungerà le 86,000 tonnellate.

Tuttavia, alcuni agricoltori del nord del Paese hanno dichiarato ai media locali di aspettarsi un raccolto inferiore a quanto inizialmente previsto, a causa della mancanza di piogge autunnali e dell'aumento delle infestazioni di parassiti.

Ci sono state anche preoccupazioni sulla qualità. Un agronomo ha detto ai media locali che la crisi economica fomentata dalla guerra civile ha impedito ai frantoi di funzionare quotidianamente e ha portato gli agricoltori a lasciare le olive per diversi giorni in sacchi di juta in attesa di essere macinate.

L'agronomo ha aggiunto che la carenza d'acqua dopo anni di siccità ha fatto sì che molte olive non siano state lavate, lasciando residui di pesticidi dalle applicazioni più recenti.

La crisi economica del Paese ha avuto ripercussioni anche sui consumi locali: il consumo pro capite di olio d'oliva è sceso da sei a circa tre chilogrammi all'anno.

I funzionari del precedente regime avevano sperato che le esportazioni di olio d'oliva potessero sostenere l'economia. Gli uliveti coprono circa 423,000 ettari e comprendono 61 milioni di alberi da frutto. Il settore era considerato strategico, a beneficio del 20 percento della popolazione.

Il nuovo governo sta ora lavorando per revocare le sanzioni occidentali, consentendo le esportazioni verso i paesi europei, tra cui l'Italia, dove un raccolto deludente significa che gli imbottigliatori cercheranno prodotti all'estero.

Daniel Dawson ha contribuito a questo rapporto.