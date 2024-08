"We Olive" della California apre a Brooklyn

Il rivenditore di olio d'oliva con sede in California, We Olive, ha aperto il suo primo franchising East Coast nel quartiere Boerum Hill di Brooklyn, New York.

Nel quartiere sono cresciuti i nuovi proprietari del negozio, Angelo e Patricia Incorvaia. In offerta una quarantina di oli extravergini di oliva prodotti in California e certificati dal Consiglio dell'Olio d'oliva della California che gli ospiti possono assaggiare e acquistare in bottiglia o alla rinfusa.



Il personale è a disposizione per fornire ai clienti informazioni su ciascuna varietà di olio d'oliva, condividere fatti su come le olive vengono coltivate, raccolte e trasformate e offrire suggerimenti.

We Olive ha già barrette di olio d'oliva in California, Nevada e Texas, che promuovono e vendono prevalentemente oli d'oliva della California. L'outlet di Brooklyn ospita anche un wine bar che serve vini artigianali californiani e birre locali e una selezione di cibi gourmet come tapenade, mostarde, pesti e aceti balsamici.

Frank Mercurio, proprietario e socio amministratore di We Olive, ha descritto il concetto di We Olive & Wine Bar come "un'esperienza culinaria divertente, salutare e deliziosa in cui famiglia, amici e vicini si riuniscono per gustare ottimo cibo e vino. ”

"Tutti i nostri oli extra vergine di oliva sono disponibili per la degustazione complementare ogni giorno ", ha spiegato Mercurio. "Gli ospiti sono incoraggiati a godersi il 'esperienza nell'olio d'oliva 'quando vengono accolti nel negozio. Può essere una degustazione formale presso il nostro bar di degustazione di olio d'oliva o, se preferiscono, gli ospiti possono passeggiare per il negozio e degustare da soli ".

Ci sono anche oli d'oliva aromatizzati con rosmarino, aglio, basilico e arancia rossa.

Noi Olive Brooklyn

Noi Olive intendiamo educare i clienti non solo sull'olio d'oliva ma anche sui suoi benefici per la salute. "Offriamo formazione interna e condotta da un consulente su come integrare l'olio extra vergine di oliva nella propria dieta ", ha affermato Mercurio. "Abbiamo tre chef formalmente formati nel nostro personale aziendale e i proprietari dei negozi e il personale sono addestrati sui vari benefici per la salute dell'olio extra vergine di oliva. "

Un franchising We Olive & Wine Bar costa $ 30,000, ha affermato Mercurio, e offre molteplici flussi di entrate: la componente di vendita al dettaglio, l'enoteca e un menù di piccoli piatti.

I bar per la degustazione di olio d'oliva sono tra le tendenze di vendita al dettaglio in più rapida crescita negli Stati Uniti e all'estero con centinaia di negozi aperti negli ultimi anni.

Molti dei negozi di specialità di olio d'oliva sono forniti dal distributore californiano Veronica Foods, che fornisce oli d'oliva in tutto il mondo, incluso il NYIOOC pluripremiati produttori Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu e Oro Bailen.

Il mese scorso, un commerciante di olio d'oliva del Midwest (USA) con sette sedi, ha lanciato i suoi affari nel popolare programma televisivo americano Shark Tank con l'obiettivo di espandere il suo franchise.

Nel Regno Unito la scorsa estate, a divieto di tale "riempi i tuoi negozi " è stato annunciato, quando l'Agenzia per i pagamenti rurali ha aggiornato la sua "Regolamenti e ispezioni dell'olio d'oliva "dopo l'articolo 2 del regolamento della Commissione 29/2012, come interpretato da una decisione del 2006 della Corte di giustizia europea, ha vietato la vendita di tutti gli oli d'oliva non aromatizzati alla spina, ha affermato l'agenzia.