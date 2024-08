Le importazioni di olio di oliva negli Stati Uniti continuano la salita costante

Le importazioni di olio d'oliva e olio di sansa di oliva negli Stati Uniti sono ancora in costante aumento, raggiungendo una crescita del 7% rispetto allo scorso anno, come mostrano gli ultimi dati del Consiglio oleicolo internazionale (CIO).



Hanno totalizzato 290,227 tonnellate per i primi 11 mesi della stagione 2011/12) e dovrebbero superare le 300,000 tonnellate una volta che i dati di settembre sono entrati, secondo il CIO Newsletter del mercato di ottobre.

L'Italia resta il primo fornitore, con 143,656 tonnellate e un aumento del 4%. Segue la Spagna con 84,371 tonnellate, ma con una crescita maggiore, del 35%, stagione dopo stagione.

La prossima è la Tunisia, le tonnellate 30,308 (+ 24 percento), l'Argentina con le tonnellate 8,997 (+ 33 percento) e la Grecia con le tonnellate 5,222 (+ 30 percento).

Quasi due terzi di tutte le importazioni erano di qualità vergine, il 30% erano olio d'oliva e il 5% olio di sansa di oliva.

Mercato cinese più piccolo ma in rapida crescita

La Cina ha superato le previsioni per importare quasi 45,968 tonnellate di olio di oliva e olio di sansa di oliva nel 2010/11, ha riferito anche il CIO.

Potrebbe non raggiungere nemmeno un sesto delle importazioni statunitensi, ma questo mercato ha visto una crescita spettacolare del 38% rispetto all'anno precedente.

La Spagna è stata la principale fonte di tonnellate 26,885, rappresentando il 60 percento del totale cinese importazioni di olio d'oliva e più del doppio rivale delle tonnellate 10,729 italiane. La Grecia segue con le tonnellate 2,720 e la Tunisia con le tonnellate 1,115.

La stragrande maggioranza - l'84% - delle importazioni cinesi era di qualità vergine, il 5% era olio d'oliva e l'11% olio di sansa d'oliva.

Esportazioni spagnole anche in Australia, Giappone, Brasile, Russia

Primo produttore ed esportatore mondiale, la Spagna ha visto le sue vendite ai paesi non appartenenti all'Unione Europea salire di un quarto nei primi 11 mesi del 2011/12. Il suo raccolto record si è tradotto in maggiori esportazioni in tutte e sei le sue principali destinazioni extra UE: Stati Uniti, Cina, Australia, Giappone, Brasile, Russia.

Anno globale di raccolta 2011/12 del mercato mondiale

Il CIO riferisce che le importazioni totali da ottobre ad agosto sono aumentate del 13% in Russia, del 18% in Giappone e del 14% in Brasile, ma ancora in calo in Canada e Australia, con cali rispettivamente del 4 e del 3%.

Le importazioni nell'UE sono aumentate del 12 percento su base stagionale, cosa che il CIO afferma probabilmente riflette "le aspettative di alcuni operatori di un raccolto scarso (in Spagna) nel 2012/13 ".

Prova dell'impatto sui prezzi della Spagna

Produttore prezzi dell'olio extra vergine di oliva in Italia e Grecia hanno ora rispecchiato l'aumento che si è verificato in Spagna a partire da fine giugno.

In Italia sono aumentati negli ultimi due mesi, passando da € 2.38 / kg nella prima settimana di agosto a fine ottobre a € 2.84 / kg, rispetto a € 2.48 / kg per la Spagna.

E in tre mesi in Grecia sono aumentati del 13 percento, da € 1.82 / kg a fine luglio a € 2.21 / kg a fine ottobre.

"Anche se hanno impiegato più tempo per materializzarsi in Italia e Grecia, questi aumenti mostrano l'influenza dei prezzi in Spagna, il primo produttore mondiale, nonostante le prospettive di un buon raccolto 2012/13 nei primi due paesi, in particolare la Grecia ", ha detto il CIO.