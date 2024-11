I consumatori americani apprezzano l'olio d'oliva in bottiglie comprimibili

Negli ultimi quattro anni, il formato dell'olio d'oliva in bottiglia comprimibile è diventato una tendenza in crescita negli Stati Uniti e alcuni dei marchi più grandi e noti del Paese ne hanno preso atto.

Mentre gli chef riempiono bottiglie di plastica con olio d'oliva per cucinare e condire da decenni, fondatori di Graza adattato il formato per i consumatori al dettaglio, riscuotendo un successo sorprendente.

Ci sono molte persone che amano la plastica e adorano le bottigliette comprimibili perché sono divertenti e versatili, e poi ci sono gruppi molto rumorosi di persone che le odiano. - Michael Fox, CEO, California Olive Ranch

Secondo Bloomberg, le vendite dell'azienda sono sulla buona strada per raggiungere i 60 milioni di dollari (56.8 milioni di euro) entro la fine del 2024, con un aumento di 10 milioni di dollari (9.5 milioni di euro) rispetto a quanto previsto da Graza all'inizio dell'anno.

Graza è inoltre riuscita a portare i suoi due marchi di punta sugli scaffali di grandi rivenditori, tra cui Whole Foods e Costco, e pare che intenda entrare anche da Target e Walmart, il più grande rivenditore di olio d'oliva del Paese.

(Foto: Olive Oil Times)

California Olive Ranch (COR), il più grande produttore di olio d'oliva del Paese, è tra le aziende che hanno osservato il successo di Graza e hanno deciso di adottare questo formato.

"Graza si è presentata e il formato della bottiglia comprimibile si è rivelato un successo, quindi ci siamo lanciati subito", amministratore delegato Michael Fox detto Olive Oil Times.

California Olive Ranch ha introdotto marchi di bottiglie comprimibili, che chiama "Chef's Bottles", in omaggio alle origini del formato, in diversi punti vendita all'inizio dell'anno, tra cui un'opzione 100% California.

""L'abbiamo lanciato con un partner e ha avuto successo qui in California", ha affermato Fox. "Il formato è visibile in tutto il negozio e ai consumatori piace la sua funzionalità. Utilizzano il formato squeeze per le preparazioni alimentari in cui i consumatori desiderano un maggiore controllo".

Fox stima che i marchi di bottiglie comprimibili di COR si vendano a livelli paragonabili a quelli di Graza. ""Siamo ottimisti riguardo al formato", ha affermato.

Nel complesso, Fox prevede che le bottiglie comprimibili continueranno a crescere in popolarità man mano che saranno accettate dai consumatori.

Ha aggiunto che il formato ha anche il potenziale per attrarre un pubblico più giovane e potrebbe aiutare sfatare il mito persistente che l'olio d'oliva non può essere utilizzato per cucinare.

""Penso che questo prodotto sia rivolto a un pubblico giovane, il che è positivo perché penso che stia attirando una nuova fascia demografica", ha affermato. "Graza ha fatto un ottimo lavoro anche nel marketing online rivolto ai più giovani."

"Stanno attirando nuovi consumatori, il che è positivo per la categoria", ha aggiunto Fox. "La domanda è: quanto questi consumatori fanno la spesa e cucinano a casa o mangiano fuori?

Sebbene i risultati di vendita di Graza dimostrino un interesse per la bottiglia comprimibile, alcuni produttori sono preoccupati per la qualità e la sostenibilità.

Katerina Monti, fondatore di Kosterina, Ha detto Vendita al dettaglio moderna che non avrebbe messo il suo olio extravergine di oliva di origine greca nella plastica per motivi di qualità.

""Non useremmo mai una bottiglia comprimibile", ha detto. "L'olio d'oliva non dovrebbe mai essere confezionato in plastica."

Mountanos ha aggiunto che il formato funziona nelle cucine commerciali perché gli chef travasano quotidianamente l'olio d'oliva nelle bottiglie di plastica, il che significa che nel tempo l'olio d'oliva non si ossida in questo formato.

""Stanno riempiendo la bottiglia ogni giorno da una grande lattina", ha detto. "Non è possibile lasciarlo riposare per sei o dodici mesi in una bottiglia di plastica.

Oltre alla qualità, Mountanos ha affermato che la plastica utilizzata nelle bottiglie comprimibili è dannosa per l'ambiente e in alcuni luoghi non può essere riciclata.

Sebbene Graza insista sul fatto che la sua plastica con finitura opaca sia riciclabile, l'azienda ha tacitamente riconosciuto questa preoccupazione introducendo ricariche in lattina di alluminio per i suoi due marchi di punta. (Graza ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni per questo articolo.)

Da parte sua, Fox ha affermato che COR utilizza una plastica PET traslucida che può essere ampiamente riciclata negli Stati Uniti.

""La plastica è molto polarizzante", ha detto Fox a Modern Retail. "Ci sono molte persone che amano la plastica e adorano le bottigliette perché sono divertenti e versatili, e poi ci sono gruppi molto rumorosi di persone che le odiano".

Secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, qualsiasi plastica o alluminio che non sia stato accuratamente pulito e asciugato non può essere riciclato.