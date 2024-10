Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono a meno di tre settimane di distanza e i principali candidati sono praticamente in parità nel voto popolare e entro il margine di errore di sei stati di oscillazione che alla fine deciderà l'esito delle elezioni.

L'ex presidente Donald J. Trump si candida per il terzo ciclo consecutivo. Mentre molte delle sue priorità di politica interna ed estera sono cambiate nell'ultimo decennio, la sua profonda convinzione che le tariffe siano uno strumento utile a disposizione del ramo esecutivo è rimasta costante.

Una tariffa influenzerebbe il modo in cui gli americani usano l'olio d'oliva. Il consumo di olio d'oliva negli Stati Uniti diminuirà. - Juan Vilar, CEO, Vilcon

Mentre Trump era presidente nel 2019, ha approvato un tariffa del 25 percento su alcune importazioni di olio d'oliva spagnolo come ritorsione per i sussidi europei al produttore di aeromobili Airbus, che secondo la Mondo Trade Organization hanno messo il produttore di aeromobili americano Boeing in una situazione di svantaggio competitivo.

Dopo un è stato raggiunto un accordo, i dazi sono stati sospesi. Tuttavia, molti produttori e grandi importatori sono diffidenti su cosa un altro giro di dazi potrebbe fare al mercato statunitense dell'olio d'oliva.

"Donald Trump ha proposto una tariffa del dieci percento su tutti i beni importati per compensare le distorsioni economiche create dai governi stranieri, per ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti e per accelerare la sua reindustrializzazione", ha affermato Robert Lighthizer, rappresentante commerciale statunitense di Trump. ha scritto nell'Economista. "L’esperienza suggerisce che questo avrà successo e che saranno creati posti di lavoro industriali ben retribuiti”.

Dopo la dichiarazione di Lighthizer, Trump ha anche suggerito in diverse occasioni di imporre dazi del 20 o 60 percento su tutti i beni importati. "Per me, la parola più bella del dizionario è tariffa", Trump, che in precedenza si definiva ""Uomo delle tariffe", detto a Bloomberg. "È la mia parola preferita."

Tuttavia, l'attuale Segretario al Tesoro Janet Yellen ha avvertito che i dazi generalizzati alimenterebbero l'inflazione e danneggerebbero le imprese.

"Le richieste di isolare l’America con tariffe elevate su amici e concorrenti o di trattare anche i nostri alleati più stretti come partner transazionali sono profondamente fuorvianti”, ha affermato Yellen in un discorso al Consiglio per le Relazioni Estere. "Tariffe estese e non mirate aumenterebbero i prezzi per le famiglie americane e renderebbero le nostre aziende meno competitive".

Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, consulente strategico Juan Vilar ha affermato che gli imbottigliatori con sede negli Stati Uniti avrebbero sostenuto il costo della tariffa e che sarebbe stato loro compito decidere se trasferirla o meno ai consumatori.

""Una tariffa avrebbe ripercussioni sul modo in cui gli americani consumano l'olio d'oliva", ha affermato Vilar. "Il consumo di olio d'oliva negli Stati Uniti diminuirà. Il prezzo dell'olio d'oliva negli Stati Uniti salirà."

""Non ha senso imporre tariffe su un prodotto come l'olio d'oliva", ha aggiunto, poiché gli Stati Uniti importano circa il 97 percento dell'olio d'oliva che consumano.

Vilar ha detto di non essere sicuro di quale sarebbe stato l'impatto delle tariffe sugli esportatori spagnoli, ma ha aggiunto che non sarebbe stato positivo poiché gli Stati Uniti sono il il secondo più grande consumatore di olio d'oliva e il destinazione principale per le esportazioni spagnole.

"Non è una buona situazione, ovviamente no, e queste misure si tradurrebbero in una ripresa meno rapida dei prezzi [negli Stati Uniti]", ha affermato Vilar. "Non sarebbe una buona cosa né per gli americani né per i produttori di olio d’oliva spagnoli, italiani e greci”.

Tornando agli Stati Uniti, il fondatore di un importatore di olio d'oliva con sede a New York City è d'accordo con Yellen e Vilar.

""L'industria dell'olio d'oliva ne subirebbe un duro colpo, e negli ultimi due anni ha già subito un duro colpo in termini di aumento dei costi e dei prezzi", ha affermato il fondatore.

""Non credo che ci sia nessuno nel settore dell'olio d'oliva che non sia pienamente consapevole di quanto sia diventato costoso l'olio negli ultimi due anni... e questo, unito all'inflazione e all'aumento dei costi delle materie prime, fa sì che il settore dell'olio d'oliva non abbia bisogno di un altro fattore di aumento dei costi in questo momento", hanno aggiunto.

Dopo tutto, olio extravergine d'oliva ha una penetrazione limitata nelle famiglie degli Stati Uniti, stimata al 45%, e qualsiasi misura adottata per aumentarne i costi con scarsi benefici per chiunque altro nel settore non è gradita.

""È un prodotto già costoso e non c'è bisogno che lo sia ancora di più", ha affermato il fondatore. "Penso che tutti siano d'accordo su questo."

Tuttavia, l'amministratore delegato di una grande azienda californiana produttrice di olio d'oliva ha affermato che i dazi potrebbero non danneggiare il consumo di olio d'oliva statunitense tanto quanto alcuni temono, basando questa affermazione su resilienza del consumatore durante la recente convergenza dell'inflazione e dei livelli storicamente elevati prezzi dell'olio d'oliva.

""Ogni tariffa verrà scaricata sul consumatore", hanno affermato. "Porterà solo a costi più alti. Le argomentazioni del passato secondo cui il consumatore non può sopportare un costo più alto sono state smentite dalla quantità di inflazione sperimentata negli ultimi due anni".

Il dirigente ha citato dati che dimostrano che la categoria dell'olio extravergine di oliva cresce al dettaglio del due percento annuo, nonostante i prezzi siano aumentati tra il 25 e il 30 percento.

"In anni di massiccia inflazione, i consumatori hanno assorbito [gli aumenti dei prezzi]", ha affermato il dirigente. "È stata una categoria molto resiliente".

""L'argomento secondo cui l'olio extravergine di oliva e i produttori di olio d'oliva non possono aumentare i prezzi, che era l'argomento contro i dazi in primo luogo, non è vero", hanno aggiunto. "Tuttavia, non credo che dovrebbero esserci tariffe. Non sono sicuro che avranno l'impatto previsto".

""I dazi finiscono per danneggiare i consumatori statunitensi perché sottraggono denaro alle loro tasche per qualcosa che non rallenterà le importazioni", ha concluso il dirigente.